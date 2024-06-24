Лионель Месси: «Эпоха Гвардиолы всех запутала – все хотели, чтобы их команды играли именно так. Даже 6-летним мальчикам стали говорить, что они должны играть в два касания»

Теги Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Пеп Гвардиола Интер Майами Футбол

Лионель Месси высказался о работе с Пепом Гвардиолой.

«Эпоха Гвардиолы всех немного запутала. Все хотели, чтобы их команды играли именно так. Даже 6-7-летним мальчикам стали говорить, что они должны играть в два касания, быстро.

Я думаю, что в этом возрасте все должно быть так, как было в мое время. Нельзя лишать детей их непосредственности.

Раньше я не обращал внимания на тактику, но с Гвардиолой я многому научился. Я начал гораздо больше понимать игру, пространство, владение мячом и управление игрой с помощью мяча.

Футбол сильно эволюционировал, и сегодня все очень ориентировано на тактику... Сегодня любая команда, играющая в две линии по четыре человека или с пятью защитниками, организованная и работающая слаженно, может усложнить задачу.

Раньше было гораздо больше свободного пространства. Сейчас футбол гораздо более ориентирован на тактику и физику», – сказал нападающий «Интер Майами» в интервью Clank Media. 

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

49 комментариев
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Ответ олдовый манк
Согласен с Лео, раньше больше было волшебства, сейчас скажем так более всё роботизированно, понятно что и я постарел немного)) , но евро 2000 и евро 2024 например, это просто небо и земля
Зачем брать 20 летний отрезок. Просто взглянем что творил Грилиш в Астон Вилле и сравним, во что его превратила система Пепа за год.
+63
-5
+58
Согласен с Лео, раньше больше было волшебства, сейчас скажем так более всё роботизированно, понятно что и я постарел немного)) , но евро 2000 и евро 2024 например, это просто небо и земля
+52
-1
+51
нам в дюшке еще до Гвардиол говорили "катаем мяч, играем в 2-3 касания, принял, отдал открылся" :D
+32
-1
+31
Идут по стопам великой тренерской методики России:"отдай мяч ,а то потеряешь" ,только со своим колоритом.Придут к тому ,что будут бегать одинаковые манекены ,хотя уже бегают,а нейтральным зрителям можно будет прописывать сиё чудо в рецепте для нормализации сна
+26
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+21
Ответ AprasidzE
Зачем брать 20 летний отрезок. Просто взглянем что творил Грилиш в Астон Вилле и сравним, во что его превратила система Пепа за год.
такими темпами и Доку перестанет финтить на флангах:)
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+10
Ответ Оригинальный Ник
Комментарий скрыт
да что там, сам футбол
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Ответ Ллб
Сомневаетесь? А ничего , что почти весь современный тренерский футбол это культивация идей Пепа , в той или иной мере. Пеп модернизировал футбол Кройфа и показал миру , как можно играть так, чтобы соперник не мог головы поднять по 90 минут матча. Если вам было постоянно скучно смотреть матчи той барсы, то сочувствую, так как 70-80 % ее игр -- это был сплошной кайф со всех точек зрения, от самой эстетики футбола , до тактических моментов
Сплошной кайф это был с твоей точки зрения, не суди всех по себе
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Про ориентированость на тактику я слышу со времён Сакки. На физику со времён Лобановского.
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Ответ BaldFraud
Не знаю что он в целом имел в виду, только ли 2 касания или пуки-каки, но сомневаюсь, что все хотели играть в скучный футбол. Все, скорее, хотели научиться контрить это.
Сомневаетесь?
А ничего , что почти весь современный тренерский футбол это культивация идей Пепа , в той или иной мере. Пеп модернизировал футбол Кройфа и показал миру , как можно играть так, чтобы соперник не мог головы поднять по 90 минут матча.
Если вам было постоянно скучно смотреть матчи той барсы, то сочувствую, так как 70-80 % ее игр -- это был сплошной кайф со всех точек зрения, от самой эстетики футбола , до тактических моментов
+13
-9
+4
Ответ олдовый манк
Согласен с Лео, раньше больше было волшебства, сейчас скажем так более всё роботизированно, понятно что и я постарел немного)) , но евро 2000 и евро 2024 например, это просто небо и земля
и во всех командах были звезды: Милан, Интер, Барса, Реал, Английские команды. сейчас как будто кроме Месси , Криша , Мбаппе особо и нет звезд (Неймар потух). Даже мой 9 летний сын говорит, почему раньше были прям все легенды, а сейчас стало прям мало
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Ответ Оригинальный Ник
Комментарий скрыт
Ну да,Дунайский стиль это не что иное как разновидность Днепровского или Волжского-))
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Ждем когда подобное начнут ставить в вину стэфу карри и его трехочковым
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есть ощущение, что из-за гипер-акцента на тактику футболистам запрещают рисковать даже по минимуму. В крайнем случае, можно отдать неточный пас, но вот пойти в обводку и потерять мяч - это уже полное табу.

На том же Евро, который сейчас идет, есть интересные матчи, но мало захватывающих дух. А большая часть тех, кого называют звездами, - просто техничные бегунки
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Ответ Ллб
Сомневаетесь? А ничего , что почти весь современный тренерский футбол это культивация идей Пепа , в той или иной мере. Пеп модернизировал футбол Кройфа и показал миру , как можно играть так, чтобы соперник не мог головы поднять по 90 минут матча. Если вам было постоянно скучно смотреть матчи той барсы, то сочувствую, так как 70-80 % ее игр -- это был сплошной кайф со всех точек зрения, от самой эстетики футбола , до тактических моментов
Эстетика - ассист Лэмпарда на Рамиреса, а не миллиард коротких перекатываний вдоль и поперек.
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Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Гормональная Лёля: «Эпоха Гвардиолы всех немного запутала – все хотели купить своего личного Эвребе и Негрейро. Даже 6-летним мальчикам стали говорить, что для победы в турнирах нужно скупать судей»
А Чакир и Кашай?
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Месси: раньше было легче!
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Гвардиола и его тактика точно войдёт в историю на века
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Ответ Оригинальный Ник
Комментарий скрыт
Бери выше! Мяч, ворота, футбольные правила изобрели в Советском Союзе!
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Ответ Любитель пожрать
Бери выше! Мяч, ворота, футбольные правила изобрели в Советском Союзе!
Россия родина слонов
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Ответ AprasidzE
Зачем брать 20 летний отрезок. Просто взглянем что творил Грилиш в Астон Вилле и сравним, во что его превратила система Пепа за год.
Не понимаю, откуда такие выводы. Да, в Барселоне у Пепа была догматичная тики-така (хотя она стала ужасно смотреться у испанцев все-таки гораздо позже, во второй половине 10-х), но в Сити он сильно перестроил и модернизировал систему, она стала универсальной и зрелищной. Тот же Грилиш в Сити финтит, но редко эффективно - это отражение его реального футбольного потолка, Фодену или Доку никто финтить не запрещает (а Доку вовсе спокойно бегает по флангу, как это делали 20 лет назад). Грилиш и в Астон Вилле часто заигрывался, просто был центром командных действий и ему прощали. Не было никакой деградации или запретов, обычный переход на более высокий уровень.
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Ответ Budabuda
Про ориентированость на тактику я слышу со времён Сакки. На физику со времён Лобановского.
Раньше было лучше было в футболе и в 80х годах, я думаю. Наверно говорили: вот, раньше ЧЕ выиграли, а сейчас что? Всего лишь в финале голландцам проиграли)
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Ответ Din Rizaev
А Чакир и Кашай?
Ты действительно не понимаешь?!!😧 Это же другое...
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Ответ Carasa
Ждем когда подобное начнут ставить в вину стэфу карри и его трехочковым
так уже во всю жалуются=) https://www.sports.ru/basketball/1115021131-karim-abdul-dzhabbar-deti-zabyli-obo-vsem-na-chem-ne-napisano-trexochk.html
в школьниках и NCAA количество пулялок уже в космосе. При этом Карри это трёшка ради трёшки, а Гвардиола это не владение ради владения. Но дети этого не понимают
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Ответ AprasidzE
Зачем брать 20 летний отрезок. Просто взглянем что творил Грилиш в Астон Вилле и сравним, во что его превратила система Пепа за год.
Ему надо меньше тусить и бухать. Все условия С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОДИН В ОДИН на фланге ,система Пепа и его партеры создают ему. И что ему мешает обыгрывать вовремя отдать точно ???
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Ответ Ллб
Эстетика -- это далеко не только один конкретный эпизод , а еще и общее впечатление от процесса . Особенно это касается футбола. Одиночных моментов схожих с эпизодом Лэмпард/Рамирес по красоте , можно найти много и в низших дивизионах условной англии или нидерландов ( ютуб в помощь). А раз уж Вы зашли с этой стороны, то откройте, хотя бы, видео с взаимодействием Дани Алвеса и Месси тех времен. Там вагон моментов , которые люди ,хоть немного понимающие в футболе, считают искусством и эстетикой футбола. А вот подборку Рамирес и Лэмпард я вряд ли вообще найду, ввиду её вероятного отсутствия. Раз уж вы сами решили привести такой пример, то получите такой ответ
А ты-то кто такой? Академик тимирязев? Есть какие-то сертификаты или дипломы, подтверждающие понимание футбола или это просто ты (ладно уже, и еще энное количество людей) думаешь, что эти люди разбираются в футболе?
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Ответ Carasa
Сплошной кайф это был с твоей точки зрения, не суди всех по себе
"Сплошной кайф это был с твоей точки зрения"
Ну, нас уже несколько...
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Ответ Roman Betenya
Ничего унылее той Барсы и современного Сити современный футбол ещё не видел. Это такой же "кайф", как смотреть на столбики уравнений.
Странно , что команды созидающие/созидавшие больше всех голевых моментов в среднем, на этапе когда ими руководил/ит Пеп -- вызывают такое уныние.
Никто не создал больше голевых моментов , за тот же период ,по сумме ,чем барса пепа с 2008 до 2012 и Сити Пепа с момента его прихода.
Значит вы просто не любите созидательный футбол.
Но это не проблема, кто-то и за Юве Аллегри болеет и считает это хорошим футболом.
Вы вот болельщик Реала , который может например играть два матча в антифутбол против Лейпцига или ставить трехэтаженый автобус против Сити, и для вас это красивый футбол , видимо. Да и множество матчей у вашей команды, когда она играет в непонятный и скучный футбол по 80 минут , но решает исходы матчей за оставшиеся 10 хороших минут.
Для нейтрального болельщика -- это тоже такое себе удовольствие наблюдать 80 минут уныния в замен на 10 минут хорошего футбола от Мадрида.
Так что не судите и не судимы будете
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ну, да с Гвардиолой появилась геометрия поля, зоны, доминирование и прочее...это наши тренеры - бей/беги...
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Ответ DolJun
можно как угодно относиться к пепу, но глупо отрицать влияние пиара этого дутой судьями посредственности на современный футбол. но услышать подобный укол от месси - это было неожиданно, если честно. по сути ведь он сказал что изза пепа детей лишают своей непосредственности, если перевод спортса не врет. в том числе благодаря гвардиоле в современном футболе случился закат чистых десяток типа маты. испанский ватокат - это безнаказанное преступление против футбола, плоды которого сейчас пожинают все его любители.
Гвардиола конечно поднялся на судейских скандалах и связях с арабами, но тем не менее странно ставить ему в вину то, что люди сами стали под него подстраиваться, он то их не заставлял это делать
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