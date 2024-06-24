Лионель Месси: «Эпоха Гвардиолы всех запутала – все хотели, чтобы их команды играли именно так. Даже 6-летним мальчикам стали говорить, что они должны играть в два касания»
Лионель Месси высказался о работе с Пепом Гвардиолой.
«Эпоха Гвардиолы всех немного запутала. Все хотели, чтобы их команды играли именно так. Даже 6-7-летним мальчикам стали говорить, что они должны играть в два касания, быстро.
Я думаю, что в этом возрасте все должно быть так, как было в мое время. Нельзя лишать детей их непосредственности.
Раньше я не обращал внимания на тактику, но с Гвардиолой я многому научился. Я начал гораздо больше понимать игру, пространство, владение мячом и управление игрой с помощью мяча.
Футбол сильно эволюционировал, и сегодня все очень ориентировано на тактику... Сегодня любая команда, играющая в две линии по четыре человека или с пятью защитниками, организованная и работающая слаженно, может усложнить задачу.
Раньше было гораздо больше свободного пространства. Сейчас футбол гораздо более ориентирован на тактику и физику», – сказал нападающий «Интер Майами» в интервью Clank Media.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
А ничего , что почти весь современный тренерский футбол это культивация идей Пепа , в той или иной мере. Пеп модернизировал футбол Кройфа и показал миру , как можно играть так, чтобы соперник не мог головы поднять по 90 минут матча.
Если вам было постоянно скучно смотреть матчи той барсы, то сочувствую, так как 70-80 % ее игр -- это был сплошной кайф со всех точек зрения, от самой эстетики футбола , до тактических моментов
На том же Евро, который сейчас идет, есть интересные матчи, но мало захватывающих дух. А большая часть тех, кого называют звездами, - просто техничные бегунки
в школьниках и NCAA количество пулялок уже в космосе. При этом Карри это трёшка ради трёшки, а Гвардиола это не владение ради владения. Но дети этого не понимают
Ну, нас уже несколько...
Никто не создал больше голевых моментов , за тот же период ,по сумме ,чем барса пепа с 2008 до 2012 и Сити Пепа с момента его прихода.
Значит вы просто не любите созидательный футбол.
Но это не проблема, кто-то и за Юве Аллегри болеет и считает это хорошим футболом.
Вы вот болельщик Реала , который может например играть два матча в антифутбол против Лейпцига или ставить трехэтаженый автобус против Сити, и для вас это красивый футбол , видимо. Да и множество матчей у вашей команды, когда она играет в непонятный и скучный футбол по 80 минут , но решает исходы матчей за оставшиеся 10 хороших минут.
Для нейтрального болельщика -- это тоже такое себе удовольствие наблюдать 80 минут уныния в замен на 10 минут хорошего футбола от Мадрида.
Так что не судите и не судимы будете