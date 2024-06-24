Курзава обвинил «ПСЖ» в неуважении: «Для них было слишком, что я не хотел уходить, но контракт был продлен на 4 года в 2020-м. И через год мне сказали: «Ты должен уйти»
Левен Курзава обвинил «ПСЖ» в неуважении после ухода из клуба.
31-летний французский защитник провел лишь 8 минут на поле в прошлом сезоне и покинул клуб бесплатно этим летом. В стартовом составе парижан он не играл с мая 2021 года, Левен уходил в аренду в «Фулхэм».
«Я не буду критиковать «ПСЖ» как организацию, но да, дело было в менеджменте.
Ко мне было неуважение в этом сезоне и в предыдущие, возможно, для них это было слишком, что я не хотел уходить, но нельзя забывать, что мой контракт был продлен на четыре года в 2020-м. Всего через год мне сказали: «Ты должен уйти». Не понимаю, зачем «ПСЖ» продлил соглашение в 2020 году.
Мне плохо доносил информацию [агент]. У меня были варианты, но я не был в курсе. Если бы мне сказали, что этот клуб проявил интерес, клуб моей мечты («Манчестер Юнайтед» – Спортс), я бы задумался об этом.
Деньги не приоритет, мне нужен настоящий спортивный проект», – сказал Курзава в интервью L’Équipe.
Мог уйти несколько лет назад, но высидел до конца
Он сидел на жирном контракте и выходил на поле в кубках, хотя переходил талантом
Эту шарманку включают, когда провалились по спортивному принципу, уступили конкуренцию за место в старте и даже запасе и не хотят добровольно покидать клуб
«Деньги не приоритет, мне нужен настоящий спортивный проект», – сказал Курзава в интервью L’Équipe
Конечно, зачем напрягаться, когда на лавке сидишь не напрягаясь и зп капает