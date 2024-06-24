Курзава обвинил «ПСЖ» в неуважении: «Для них было слишком, что я не хотел уходить, но контракт был продлен на 4 года в 2020-м. И через год мне сказали: «Ты должен уйти»

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция Левен Курзава Футбол

Левен Курзава обвинил «ПСЖ» в неуважении после ухода из клуба.

31-летний французский защитник провел лишь 8 минут на поле в прошлом сезоне и покинул клуб бесплатно этим летом. В стартовом составе парижан он не играл с мая 2021 года, Левен уходил в аренду в «Фулхэм».

«Я не буду критиковать «ПСЖ» как организацию, но да, дело было в менеджменте.

Ко мне было неуважение в этом сезоне и в предыдущие, возможно, для них это было слишком, что я не хотел уходить, но нельзя забывать, что мой контракт был продлен на четыре года в 2020-м. Всего через год мне сказали: «Ты должен уйти». Не понимаю, зачем «ПСЖ» продлил соглашение в 2020 году.

Мне плохо доносил информацию [агент]. У меня были варианты, но я не был в курсе. Если бы мне сказали, что этот клуб проявил интерес, клуб моей мечты («Манчестер Юнайтед» – Спортс), я бы задумался об этом.

Деньги не приоритет, мне нужен настоящий спортивный проект», – сказал Курзава в интервью L’Équipe.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
"Я не буду критиковать ПСЖ" и с радостью по нему прошелся.
+5
-1
+4
Образец дойки клуба, когда тебя купили "по приколу".
Мог уйти несколько лет назад, но высидел до конца
+5
-1
+4
Ответ QWertY
"Мне плохо доносил информацию [агент]. У меня были варианты, но я не был в курсе. Если бы мне сказали, что этот клуб проявил интерес, клуб моей мечты («Манчестер Юнайтед» – Спортс), я бы задумался об этом."
Нет оснований ему верить
Он сидел на жирном контракте и выходил на поле в кубках, хотя переходил талантом
+1
0
+1
«…но нельзя забывать, что мой контракт был продлен на четыре года в 2020-м. Всего через год мне сказали: «Ты должен уйти»

Эту шарманку включают, когда провалились по спортивному принципу, уступили конкуренцию за место в старте и даже запасе и не хотят добровольно покидать клуб

«Деньги не приоритет, мне нужен настоящий спортивный проект», – сказал Курзава в интервью L’Équipe

Конечно, зачем напрягаться, когда на лавке сидишь не напрягаясь и зп капает
+2
-2
0
Это кто такой?
0
0
0
Ответ Re{FRIGE}r@toR
Образец дойки клуба, когда тебя купили "по приколу". Мог уйти несколько лет назад, но высидел до конца
"Мне плохо доносил информацию [агент]. У меня были варианты, но я не был в курсе. Если бы мне сказали, что этот клуб проявил интерес, клуб моей мечты («Манчестер Юнайтед» – Спортс), я бы задумался об этом."
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий