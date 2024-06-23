Курзава не продолжит карьеру в Лиге 1: «Во Франции не любят футболистов-красавчиков при деньгах. Есть варианты в Испании, США, ОАЭ – почти везде»

Теги ПСЖ МЛС лига 1 Франция Ла Лига высшая лига ОАЭ Левен Курзава Футбол

Левен Курзава рассказал, почему не хочет продолжать карьеру во Франции.

– Мной интересовались многие французские клубы, но я окончательно закрыл для себя эту дверь. Я знаю, какое впечатление обо мне сложилось во Франции, и оно неверно. Думаю, меня представляют «плохим парнем».

– Это из-за татуировок?

– Да, и к тому же я не уродлив. Во Франции не любят красавчиков при деньгах, которые играют в футбол.

– Может ли зарплата стать для вас проблемой?

– Когда я общался со спортивными директорами, это было первое, о чем меня спрашивали. Я отвечал: «Я не играл в футбол больше года, и вы смеете задавать мне этот вопрос?»

Мне очень хочется снова играть в футбол. Мне очень хочется снова бегать, получать удовольствие – я очень скучаю по этому. Это вся моя жизнь. Я знаю, что у меня есть варианты во Франции, Испании, Эмиратах, в США – почти везде, – сказал защитник «ПСЖ».

Контракт Курзава с «ПСЖ» истекает в июне. В минувшем сезоне 31-летний защитник провел 1 матч в Лиге 1. Его подробную статистику можно найти здесь.

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12 комментариев
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он реально считает себя красавчиком?!
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А он разве играл в футбол в последнее время ?
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Ответ Evgen_Hazard
В комментариях как обычно читают только заголовок
Так он почти мемом во Франции стал сам по себе
+8
0
+8
Может просто дело в самоотдаче?
+8
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+7
Ответ Pucheslav
А он разве играл в футбол в последнее время ?
-Я не играл в футбол больше года.
Читайте внимательно, а не по быстрому написать что-то
+6
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+3
Красавчик?)Для кого-то и кобыла невеста(С)))
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какой важный курица
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"Во Франции не любят красавчиков при деньгах, которые играют в футбол."
Вот где-то в США сейчас подавился Дэвид Бэкхем
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В комментариях как обычно читают только заголовок
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Сказочный
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Ответ Pucheslav
А он разве играл в футбол в последнее время ?
С глазами все в порядке?)
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Ответ Дядя ТУРА
-Я не играл в футбол больше года. Читайте внимательно, а не по быстрому написать что-то
Только он не играл то по сути 3 года.
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