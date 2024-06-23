Курзава не продолжит карьеру в Лиге 1: «Во Франции не любят футболистов-красавчиков при деньгах. Есть варианты в Испании, США, ОАЭ – почти везде»

Левен Курзава рассказал, почему не хочет продолжать карьеру во Франции.

– Мной интересовались многие французские клубы, но я окончательно закрыл для себя эту дверь. Я знаю, какое впечатление обо мне сложилось во Франции, и оно неверно. Думаю, меня представляют «плохим парнем».

– Это из-за татуировок?

– Да, и к тому же я не уродлив. Во Франции не любят красавчиков при деньгах, которые играют в футбол.

– Может ли зарплата стать для вас проблемой?

– Когда я общался со спортивными директорами, это было первое, о чем меня спрашивали. Я отвечал: «Я не играл в футбол больше года, и вы смеете задавать мне этот вопрос?»

Мне очень хочется снова играть в футбол. Мне очень хочется снова бегать, получать удовольствие – я очень скучаю по этому. Это вся моя жизнь. Я знаю, что у меня есть варианты во Франции, , Эмиратах, в США – почти везде, – сказал защитник « ».

Контракт Курзава с «ПСЖ» истекает в июне. В минувшем сезоне 31-летний защитник провел 1 матч в Лиге 1. Его подробную статистику можно найти здесь.

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