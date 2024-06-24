«Арсенал» и вратарь сборной Эстонии Хейн продлили контракт. Карл в клубе с 2018 года

Теги премьер-лига Англия сборная Эстонии по футболу Арсенал Карл Хейн Футбол

«Арсенал» и вратарь сборной Эстонии подписали новый контракт.

Контракт 22-летнего Карла Хейна и «Арсенала» был рассчитан до 30 июня. Стороны заключили новое соглашение, детали которого не разглашаются.

Футболист присоединился к «Арсеналу» в 2018 году. Он провел 1 матч за первую команду, за «Арсенал» U18 – 8 игр, за U21 – 36.

На счету Карла 30 матчей в сборной Эстонии. Его статистика – здесь.

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4 комментария
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Карл Хейн это Хари Кейн из красной части Лондона
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Ответ damondiamond
Карл Хейн это Хари Кейн из красной части Лондона
Хари Кейн который остался в воротах...
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Вратарь-фантом, впервые услышал о нем, удивительно)
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Будет бороться за право погреть скамейку попой.
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