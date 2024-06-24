«Арсенал» и вратарь сборной Эстонии Хейн продлили контракт. Карл в клубе с 2018 года

«Арсенал» и вратарь сборной Эстонии подписали новый контракт.

Контракт 22-летнего и « » был рассчитан до 30 июня. Стороны заключили новое соглашение, детали которого не разглашаются.

Футболист присоединился к «Арсеналу» в 2018 году. Он провел 1 матч за первую команду, за «Арсенал» U18 – 8 игр, за U21 – 36.

На счету Карла 30 матчей в сборной Эстонии. Его статистика – здесь.

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