«Динамо» Махачкала выразило соболезнования в связи с терактами в Дербенте и Махачкале: «Сил и терпения всем. У терроризма нет национальности, религии. Дагестан – территория мира и единства»

«Динамо» Махачкала выразило соболезнования в связи с терактами в Дагестане.

23 июня боевики обстреляли церковь и синагогу в Дербенте и подожгли их, также пострадали синагога и пост ДПС в Махачкале. По официальным данным, погибли 15 сотрудников правоохранительных органов и четверо гражданских, в том числе священник.

«Футбольный клуб «Динамо» Махачкала выражает соболезнования родным и близким погибших в результате нападений в Дербенте и Махачкале.

Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Все наши мысли сегодня – о вас. Берегите себя и близких», – сказано в заявлении клуба Мир .

«Вчера в Дагестане произошла страшная трагедия. Не может быть никаких оправданий действиям людей, совершившим нападения в Дербенте и Махачкале. От лица футбольного клуба « » и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших. От всего сердца желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Уверен, что компетентные органы сделают все возможное, чтобы все виновные были наказаны, а подобная трагедия не повторилась вновь. Клуб не останется в стороне и со своей стороны также окажет поддержку семьям пострадавших.

Сил и терпения всем дагестанцам в эти тяжелые дни. У терроризма нет национальности, нет религии. Дагестан – это территория мира и единства представителей всех конфессий», – заявил генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов.

«Дагестан – многонациональная республика, в которой независимо от национальности, независимо от вероисповедания каждый всегда мог рассчитывать на доброе отношение соседей и поддержку своих друзей.

Наши вековые устои, традиции не смогут изменить ни вчерашняя трагедия и никакие иные провокации – Дагестан останется сильным и единым.

Соболезную семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Динамо» не останется в стороне в этой ситуации. Люди горячо поддерживали нас на стадионе, сейчас пришло время нам поддержать каждого дагестанца.

Так было в 99-м, когда «Анжи» выиграл турнир первой лиги, так будет и сейчас», – заверил президент клуба .

«Дорогие дагестанцы, вчерашняя трагедия в Дербенте и Махачкале потрясла нас всех. От лица команды «Динамо» Махачкала выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Нет оправдания тем, кто совершил эти нападения, и мы уверены, что виновные понесут наказание.

Дагестан всегда был примером дружбы и единства для всех народов. Эта трагедия не изменит наших ценностей. Мы остаемся дружными, сильными и сплоченными.

Футбол объединяет нас даже в трудные времена. Давайте вместе преодолеем эти тяжелые дни. Сил и терпения всем нам. Берегите себя», – сказал капитан «Динамо» .