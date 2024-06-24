Алессандро Бастони: «Италия относится к Хорватии с большим уважением. Слово «страх», говоря о футболе, использовать не люблю»  

Теги Сборная Италии по футболу Сборная Хорватии по футболу Евро-2024 Алессандро Бастони Футбол

Алессандро Бастони высказался перед матчем с Хорватией в 3-м туре Евро-2024.

«Слово «страх» я использовать не люблю, говоря о футболе. Страх относится к чему-то более важному, чем футбол. 

Мы смотрели игру [хорватов] с Испанией, и они создали много моментов, пусть и проиграли. Мы с большим уважением к ним относимся – у них есть игроки, вместе проведшие за сборную более 80 игр», – сказал защитник сборной Италии.

Испания лидирует в группе В с 6 очками. У Италии 3 балла, у Албании и Хорватии по 1

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4 комментария
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9 матчей. 3 захорватами и 1 за итальянцами, правда итальянцы свод победу одержали еще в 1942 году… а хорваты в 2006, 2002 и 1994. А вот три последние игры пришлись на евро и закончились 1:1.
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Ответ Кино Музыка
Дожили, трехкратный чемпион мира боится соперника не из топов, у которого не лучшее поколение.
Четырёхкратный.
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Дожили, трехкратный чемпион мира боится соперника не из топов, у которого не лучшее поколение.
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А посклонять Хорватию? Или пропущенное слово вставить?
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