Алессандро Бастони: «Италия относится к Хорватии с большим уважением. Слово «страх», говоря о футболе, использовать не люблю»  

Алессандро Бастони высказался перед матчем с Хорватией в 3-м туре Евро-2024.

«Слово «страх» я использовать не люблю, говоря о футболе. Страх относится к чему-то более важному, чем футбол.

Мы смотрели игру [хорватов] с Испанией, и они создали много моментов, пусть и проиграли. Мы с большим уважением к ним относимся – у них есть игроки, вместе проведшие за сборную более 80 игр», – сказал защитник сборной Италии.

Испания лидирует в группе В с 6 очками. У Италии 3 балла, у Албании и Хорватии по 1

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