Собослаи, Джака, Гулачи, Зоммер, Аканджи – в составах Венгрии и Швейцарии

Стали известны стартовые составы на матч Евро-2024 между Венгрией и Швейцарией.

Состав Венгрии: , , , , Аттила Фиола, Милош Керкез, Адам Надь, Андраш Шефер, , Доминик Собослаи, Барнабаш Варга.

Состав Швейцарии: Ян Зоммер, Рикардо Родригес, Мануэль Аканджи, Фабиан Шер, Гранит Джака, Ремо Фройлер, Дан Ндойе, Сильван Видмер, Рубен Варгас, Мишель Эбишер, Квадво Дуа.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 16:00 по московскому времени.