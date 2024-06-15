Собослаи, Джака, Гулачи, Зоммер, Аканджи – в составах Венгрии и Швейцарии

Теги Сборная Венгрии по футболу Сборная Швейцарии по футболу Петер Гулачи Евро-2024 Гранит Джака Ян Зоммер Вилли Орбан Аттила Фиола Рикардо Родригес Ремо Фройлер Сильван Видмер Фабиан Шер Адам Ланг Роланд Шаллаи Мануэль Аканджи Аттила Салаи Квадво Дуа Мишель Эбишер Барнабаш Варга Андраш Шефер Доминик Собослаи Рубен Варгас Дан Ндойе Милош Керкез Футбол

Стали известны стартовые составы на матч Евро-2024 между Венгрией и Швейцарией.

Состав ВенгрииПетер ГулачиАдам ЛангВилли ОрбанАттила Салаи, Аттила Фиола, Милош Керкез, Адам Надь, Андраш Шефер, Роланд Шаллаи, Доминик Собослаи, Барнабаш Варга.

Состав Швейцарии: Ян Зоммер, Рикардо Родригес, Мануэль Аканджи, Фабиан Шер, Гранит Джака, Ремо Фройлер, Дан Ндойе, Сильван Видмер, Рубен Варгас, Мишель Эбишер, Квадво Дуа.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 16:00 по московскому времени.

1 комментарий
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Тут все про ретороманцев рассуждают. И кто это в сборной Швейцарии: Квадво Дуа или Ндойе?
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