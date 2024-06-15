Собослаи, Джака, Гулачи, Зоммер, Аканджи – в составах Венгрии и Швейцарии
Стали известны стартовые составы на матч Евро-2024 между Венгрией и Швейцарией.
Состав Венгрии: Петер Гулачи, Адам Ланг, Вилли Орбан, Аттила Салаи, Аттила Фиола, Милош Керкез, Адам Надь, Андраш Шефер, Роланд Шаллаи, Доминик Собослаи, Барнабаш Варга.
Состав Швейцарии: Ян Зоммер, Рикардо Родригес, Мануэль Аканджи, Фабиан Шер, Гранит Джака, Ремо Фройлер, Дан Ндойе, Сильван Видмер, Рубен Варгас, Мишель Эбишер, Квадво Дуа.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 16:00 по московскому времени.