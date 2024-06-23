Обзор матча Швейцария — Германия, группы A на Евро 2024, 23.06.2024

23 июня в Франкфурте-на-Майне на поле стадиона «Дойче Банк Арена» команды группы A сыграли заключительный матч групповой стадии. Играли лидеры квартета сборные Швейцарии и Германии. Последние обеспечили выход в плей-офф уже по итогам двух сыгранных встреч. Игра Евро 2024 завершилась вничью 1:1 и обе команды сыграют в ⅛ финала турнира.

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Уже на второй минуте Германия заработала угловой в результате быстрой атаки. Подачу Тони Крооса замкнул головой Кай Хавертц. Игрок пробил в створ, но не сильно. К 10 минуте начал вырисовываться игровой сценарий матча – Германия больше владела мячом, а Швейцарию сделала ставку на активный прессинг и быстрые контратаки.

На 17 минуте немецкая сборная реализовала свое преимущество. После затяжной атаки мяч отскочил к Флориану Виртцу на фланге, он сделал пас на одноклубника Роберта Андриха. Полузащитник пробил из-за пределов штрафной площади. Мяч с отскоком от газона влетел в сетку ворот. После просмотра повтора, гол отменили из-за контакта Джамала Мусиалы с защитником в центре штрафной в предыдущей стадии атаки.

Швейцария выдержала давление Германии и на 28 минуте Дан Ндойе вывел швейцарцев вперед. Форвард сыграл на опережение и пробил сильно в ближний угол ворот. Голевая передача на счету Ремо Фройлера. Через две минуты Ндойе мог упрочить лидерство, но мяч после удара пролетел рядом со штангой. На 36 минуте Джонатан Та грубо сфолил в центре поля и получил желтую карточку. Центральный защитник пропустит следующий матч на Евро 2024.

В концовке тайма Антонио Рюдигер пробил головой в сторону ворот после розыгрыша углового, мяч пролетел выше ворот. Неточно пробил и Кай Хавертц в следующей атаке. В заключительные пять минут Германия продолжила давить на соперника, но атаки не привели к ударам в створ ворот. Владение мячом по итогам первого тайма 70 на 30 в пользу Германии. Удары в створ 1:1 и 3:1 по ударам в сторону ворот в пользу немецкой сборной. По xG швейцарцы впереди 0,57:0,23. Германия впервые на турнире ушла на перерыв не ведя в счете.

В стартовые 10 минут второго тайма Германия продолжила контролировать мяч, но к опасным голевым моментам это не привело. Самым опасным моментом стал удар Тони Крооса, когда мяч пролетел в паре метров от створа. Швейцария оборонялась полным составом, опускаясь за линию мяча 9-10 игроками. На 67 минуте Кай Хавертц пробил головой после подачи с фланга, но в створ ворот не попал. К середине тайма явных голевых моментов немецкая сборная не создала.

На 70 минуте Германия была максимально близко к голу. Йозуа Киммих получил мяч на линии вратарской, но в падении пробил в защитника. К 75 минуте немецкая сборная так и не сумела найти подход к плотной обороне Швейцарии.

На 80 минуте Германия заработала опасный штрафной. Сфолил Сильван Видмер, защитник пропустит следующий матч. Тони Кроос навесил в штрафную, Флориан Виртц был первым на отскоке, но пробил выше ворот. На 82 минуте Рубен Варгас забил в быстрой контратаке, но мяч отменили из-за офсайда. На 87 минуте Варгас ассистировал Граниту Джаке, полузащитник пробил точно в угол, но мяч на угловой изящно переправил Мануэль Нойер. Голкипер провел свой 18 матч на Евро и стал рекордсменом по играм среди вратарей. Уже в компенсированное время Никлас Фюллькруг сравнял счет. Форвард замкнул навес Давида Раума.

Игра завершилась вничью 1:1. Обе сборные вышли в плей-офф. Германия набрала 7 очков и заняла первое место. Швейцарцы с 5 очками на втором месте. По итогам встречи владение мячом 66/34 в пользу Германии. Немецкая сборная была лучше по xG 1,76:0,71, ударам в сторону ворот 18:4, но в створ 3:3 и по угловым 9:2.

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