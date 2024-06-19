Озбилиз об уходе Джикии из «Спартака»: «Даже в «Реале» порой не продлевают контракты с легендами. Георгий был лидером, не знаю, почему руководство так решило»

Арас Озбилиз высказался об уходе Георгия Джикии из «Спартака».

30-летний защитник покинул московский клуб по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.

«Такова жизнь футболиста. – легенда «Спартака», но даже в мадридском «Реале» порой не продлевают контракты с легендами клуба. Не знаю, правильно это или нет, но что такое бывает в футболе – это не новость.

Конечно, Джикия был лидером команды, неважно, на поле он или нет. У меня нет объяснения, почему руководство решило не продлевать с ним соглашение», – сказал бывший полузащитник « ».

Озбилиз о влиянии санкций на российский футбол: «Раньше был сильный чемпионат, сейчас больше возможностей вкладывать в развитие академий, чем тратить на легионеров»