Озбилиз об уходе Джикии из «Спартака»: «Даже в «Реале» порой не продлевают контракты с легендами. Георгий был лидером, не знаю, почему руководство так решило»
Арас Озбилиз высказался об уходе Георгия Джикии из «Спартака».
30-летний защитник покинул московский клуб по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.
«Такова жизнь футболиста. Джикия – легенда «Спартака», но даже в мадридском «Реале» порой не продлевают контракты с легендами клуба. Не знаю, правильно это или нет, но что такое бывает в футболе – это не новость.
Конечно, Джикия был лидером команды, неважно, на поле он или нет. У меня нет объяснения, почему руководство решило не продлевать с ним соглашение», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Озбилиз о влиянии санкций на российский футбол: «Раньше был сильный чемпионат, сейчас больше возможностей вкладывать в развитие академий, чем тратить на легионеров»
реальной легендой Спартака на данный момент является лишь Промес, остальные - футболисты, которые много лет в команде поиграли, не более
Даже Глушаков восстал из пепла 🤣🤣🤣