Озбилиз об уходе Джикии из «Спартака»: «Даже в «Реале» порой не продлевают контракты с легендами. Георгий был лидером, не знаю, почему руководство так решило»

Теги Спартак премьер-лига Россия Арас Озбилиз Георгий Джикия Футбол

Арас Озбилиз высказался об уходе Георгия Джикии из «Спартака».

30-летний защитник покинул московский клуб по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.

«Такова жизнь футболиста. Джикия – легенда «Спартака», но даже в мадридском «Реале» порой не продлевают контракты с легендами клуба. Не знаю, правильно это или нет, но что такое бывает в футболе – это не новость.

Конечно, Джикия был лидером команды, неважно, на поле он или нет. У меня нет объяснения, почему руководство решило не продлевать с ним соглашение», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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12 комментариев
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А почему все считают Джикию легендой Спартака? Лет провел не так много, супер игры какой-то не показывал.
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+10
Ответ corazon blanco
А почему все считают Джикию легендой Спартака? Лет провел не так много, супер игры какой-то не показывал.
из-за "чьего-то" влияния, ибо Джикия такая же легенда, как Зобнин, Селихов.
реальной легендой Спартака на данный момент является лишь Промес, остальные - футболисты, которые много лет в команде поиграли, не более
+10
-3
+7
Если бы он был топовый (ну или чуть выше среднего), то у него были бы предложения и ТОП-5 РПЛ, а в итоге оказался ненужным даже клубам со дна РПЛ.
Даже Глушаков восстал из пепла 🤣🤣🤣
+4
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Джикия,Спартак- Легенды Реала. Найдите отличие.
+4
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Единственной легендой в современной истории Спартака был и остаётся Промес
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Очень много разговоров про джикию , но не видно за ним очереди из различных клубов.
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Пожелаем ему удачи в другом клубе.
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