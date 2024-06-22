«Бавария» интересовалась Ямалем, когда ему было 14 лет – у него видели потенциал для получения «Золотого мяча». Ламин не видел причин уходить из «Барсы»
«Бавария» интересовалась Ламином Ямалем два года назад.
Как сообщает Sky Sport, мюнхенский клуб обратил внимание на вингера «Барселоны», когда ему было 14 лет.
Его хотели подписать бывшие руководители «Баварии» Хасан Салихамиджич и Марко Неппе. Они видели у Ламина потенциал для получения «Золотого мяча» – как и у Джамала Мусиалы.
В 2022 году экс-директор немецкого клуба Неппе встретился с тогдашним агентом Ямаля Иваном де ла Пеньей. Однако трансфер не был осуществлен, поскольку игрок не видел причин покидать «Барселону».
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