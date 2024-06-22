«Бавария» интересовалась Ямалем, когда ему было 14 лет – у него видели потенциал для получения «Золотого мяча». Ламин не видел причин уходить из «Барсы»

Теги Бавария Хасан Салихамиджич бундеслига Германия Барселона Иван де ла Пенья Ла Лига Золотой мяч Джамал Мусиала Ламин Ямаль Футбол

«Бавария» интересовалась Ламином Ямалем два года назад.

Как сообщает Sky Sport, мюнхенский клуб обратил внимание на вингера «Барселоны», когда ему было 14 лет.

Его хотели подписать бывшие руководители «Баварии» Хасан Салихамиджич и Марко Неппе. Они видели у Ламина потенциал для получения «Золотого мяча» – как и у Джамала Мусиалы

В 2022 году экс-директор немецкого клуба Неппе встретился с тогдашним агентом Ямаля Иваном де ла Пеньей. Однако трансфер не был осуществлен, поскольку игрок не видел причин покидать «Барселону». 

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14 комментариев
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Ответ Петросня
Странно, что не Венгер интересовался.
Венгер им интересовался, когда Ямаль тот только родился)
+57
-6
+51
Странно, что не Венгер интересовался.
+30
0
+30
В 14 лет и у меня был потенциал для получения золотого мяча
+24
-8
+16
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
А чего же не пишите тогда, что Ламин - самый молодой игрок в истории Евро, совершивший результативное действие в первом матче Евро ?)
Или это не подходит под попытку набрать плюсов ?)
+21
-5
+16
Ответ 863jbnikpm
В 14 лет и у меня был потенциал для получения золотого мяча
Не было
+15
-1
+14
Ответ Russian Horse
С чего бы? Он не француз
Ван Перси, Фабрегас, Сонг, Гиббс, Денилсон тоже не французы
+9
-1
+8
Самый молодой игрок, которым интересовалась Бавария!
+13
-7
+6
Начались эти бессмысленные новости)
+1
0
+1
Ответ Николай Бойко
Венгер им интересовался, когда Ямаль тот только родился)
Со времён первого УЗИ
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