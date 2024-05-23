Ольмо – в шорт-листе «Баварии». «Барсе» и 2 клубам АПЛ тоже интересен хавбек «Лейпцига»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы РБ Лейпциг Макс Эберль Дани Ольмо Фабрицио Романо Футбол

Дани Ольмо может продолжить карьеру в «Баварии».

Мюнхенский клуб включил полузащитника «Лейпцига» в шорт-лист потенциальных новичков, сообщает Фабрицио Романо. Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль знает игрока по совместной работе.

Интерес к 26-летнему футболисту также проявляет «Барселона». Кроме того, в подписании испанца также заинтересованы два клуба АПЛ

Этим летом действует пункт об отступных, прописанный в контракте Ольмо с «Лейпцигом». Эта сумма составляет 60 миллионов евро. 

В минувшем сезоне Бундеслиги хавбек провел 21 матч, отличившись 4 голами и 5 ассистами. Его статистику можно найти здесь

11 комментариев
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Ответ Человек1991
Лукман , Ольмо , Симонс , летом в матушку Барселону . ))
Уже и о Лукмане заговорили или эт после вчерашнего Хет трика
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Потянет ли Барса его запросы по зарплате и сам трансфер?....
потянут, но скорее всего сделают выбор в пользу Нико, он моложе талантливее и обойдется дешевле из за клаусулы.
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Ох уж этот тшорт лист)))
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Ответ rigobersong
Если Симонс на коленях попросит его вернуть, то в аренду можно взять:)
Ну вроде очень хочет возвратиться блудный )
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Ответ Камо Мелкумян
Не помню год , чтобы Барса не интересовался Ольмо .Но до конкретного дело не доходит .Кажется он тоже из ла масии
Не кажется а из ЛаМассии)
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