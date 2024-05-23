Ольмо – в шорт-листе «Баварии». «Барсе» и 2 клубам АПЛ тоже интересен хавбек «Лейпцига»
Дани Ольмо может продолжить карьеру в «Баварии».
Мюнхенский клуб включил полузащитника «Лейпцига» в шорт-лист потенциальных новичков, сообщает Фабрицио Романо. Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль знает игрока по совместной работе.
Интерес к 26-летнему футболисту также проявляет «Барселона». Кроме того, в подписании испанца также заинтересованы два клуба АПЛ.
Этим летом действует пункт об отступных, прописанный в контракте Ольмо с «Лейпцигом». Эта сумма составляет 60 миллионов евро.
В минувшем сезоне Бундеслиги хавбек провел 21 матч, отличившись 4 голами и 5 ассистами. Его статистику можно найти здесь.