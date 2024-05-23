Ольмо – в шорт-листе «Баварии». «Барсе» и 2 клубам АПЛ тоже интересен хавбек «Лейпцига»

Дани Ольмо может продолжить карьеру в «Баварии».

Мюнхенский клуб включил полузащитника « » в шорт-лист потенциальных новичков, сообщает Фабрицио Романо. Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль знает игрока по совместной работе.

Интерес к 26-летнему футболисту также проявляет «Барселона». Кроме того, в подписании испанца также заинтересованы два клуба .

Этим летом действует пункт об отступных, прописанный в контракте с «Лейпцигом». Эта сумма составляет 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне Бундеслиги хавбек провел 21 матч, отличившись 4 голами и 5 ассистами. Его статистику можно найти здесь.