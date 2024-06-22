Два предложения ЦСКА по защитнику «Витории Гимараэш» Фернандешу отклонены. Игроком интересуются и другие клубы РПЛ
«Витория Гимараэш» отклонила два предложения ЦСКА по защитнику Жорже Фернандешу.
По данным «Матч ТВ», португальский клуб не устроили два предложения армейцев по трансферу 27-летнего защитника, после чего ЦСКА взял паузу в переговорах.
Второй источник «Матч ТВ» добавил, что на португальца претендуют сразу несколько клубов Мир РПЛ.
В прошлом сезоне Фернандеш провел за «Виторию» 36 матчей во всех турнирах, забил гол и отдал голевую передачу.
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В принципе неплохо было бы его купить + договориться с Рошей о продлении контракта и проблем в защите станет меньше.
Александрова бы забрать у пари. он уже неплох,плюс есть куда расти.
и уж совсем идеально было бы Лукину больше доверять
Роша один из лучших защитников РПЛ, и если Фернандеш будет таким, то это только укрепит оборону.
Тамерлан не смущает. Смущает что тренер при котором он заиграл ушёл.
Белорус по мне бесполезная трата денег.
Давила именно наконечник. В Мексике он играл нападающего. Так и о Чалове можно сказать "Чалов не наконечник".
Что теперь будет непонятно.
Фернандеш такая же медленная башня как и Роша.