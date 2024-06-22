Два предложения ЦСКА по защитнику «Витории Гимараэш» Фернандешу отклонены. Игроком интересуются и другие клубы РПЛ

«Витория Гимараэш» отклонила два предложения ЦСКА по защитнику Жорже Фернандешу.

По данным «Матч ТВ», португальский клуб не устроили два предложения армейцев по трансферу 27-летнего защитника, после чего взял паузу в переговорах.

Второй источник «Матч ТВ» добавил, что на португальца претендуют сразу несколько клубов Мир .

В прошлом сезоне Фернандеш провел за «Виторию» 36 матчей во всех турнирах, забил гол и отдал голевую передачу.

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