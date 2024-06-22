Два предложения ЦСКА по защитнику «Витории Гимараэш» Фернандешу отклонены. Игроком интересуются и другие клубы РПЛ

Теги ЦСКА высшая лига Португалия премьер-лига Россия возможные трансферы Витория Гимараэш Жорже Фернандеш Матч ТВ Футбол

«Витория Гимараэш» отклонила два предложения ЦСКА по защитнику Жорже Фернандешу.

По данным «Матч ТВ», португальский клуб не устроили два предложения армейцев по трансферу 27-летнего защитника, после чего ЦСКА взял паузу в переговорах.

Второй источник «Матч ТВ» добавил, что на португальца претендуют сразу несколько клубов Мир РПЛ.

В прошлом сезоне Фернандеш провел за «Виторию» 36 матчей во всех турнирах, забил гол и отдал голевую передачу. 

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

26 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Центральный защитник. На трансфермаркете цена 2.5. Может и Динамо тоже просматривает, цена вроде бы не очень большая. Бывший игрок сборной Португалии.
+7
0
+7
в Португалии Фернандешей что у нас Ивановых
+6
0
+6
Ответ verhowen
Центральный защитник. На трансфермаркете цена 2.5. Может и Динамо тоже просматривает, цена вроде бы не очень большая. Бывший игрок сборной Португалии.
Тут скорее всего больше не цена влияет,а то что чувак ввиду отсутствия ЕК и возможности себя там показать будет просить большую личку,а мешок у нас в стране один. вот и стал всякий неликвид из Ирана приходить
+8
-2
+6
У нас проблемы с центральными защитниками? Нам больше никто не нужен?
+5
0
+5
Форварда бы лучше искали,забивного?...
+3
0
+3
Ответ verhowen
Центральный защитник. На трансфермаркете цена 2.5. Может и Динамо тоже просматривает, цена вроде бы не очень большая. Бывший игрок сборной Португалии.
Уточню: бывший игрок молодёжной сборной Португалии.

В принципе неплохо было бы его купить + договориться с Рошей о продлении контракта и проблем в защите станет меньше.
+4
-1
+3
Ответ Евгений Цыбулин
Форварда бы лучше искали,забивного?...
Наверное, исходят из того, что забитых голов у ЦСКА итак больше всех, а в защите беда)
+4
-1
+3
Ответ Рома_90
Главное Что бы Акинфеева не ушел Как же мы будем без его Хет -триков
Вы за Игорька не переживайте, он ещё многих из сегодняшнего состава "переживет"!
+2
0
+2
Ответ Егор Добрый
Тут скорее всего больше не цена влияет,а то что чувак ввиду отсутствия ЕК и возможности себя там показать будет просить большую личку,а мешок у нас в стране один. вот и стал всякий неликвид из Ирана приходить
дороже полутора мы только белорусов покупаем))) ибо там откат
+1
0
+1
Ответ altitus
Наверное, исходят из того, что забитых голов у ЦСКА итак больше всех, а в защите беда)
О, теперь еще повысим статистику по забитым с такими-то кадрами как белорус.)
+1
0
+1
Ответ altitus
Наверное, исходят из того, что забитых голов у ЦСКА итак больше всех, а в защите беда)
Пропущенные мячи не из-за защиты, а схемы игры и слабой опорки.
+2
-1
+1
Ответ ЦСКА УСБ
Проблемы. Не нужен.
Тамерлан и белорус не смущают в качестве наконечников не смущают? Давила не наконечник, только вынужденно может подменить.
+1
0
+1
Ответ verhowen
Центральный защитник. На трансфермаркете цена 2.5. Может и Динамо тоже просматривает, цена вроде бы не очень большая. Бывший игрок сборной Португалии.
Игрок не плохой. У него только травмы были два года подряд. После них вроде бы вернулся на прежний уровень в сезоне 23/24, но больничная карта разнообразная, да и желание продать его после первого более менее удачного сезона на взрослом уровне смущают
+2
-1
+1
португалец в Россию поедет только если много платить будут.
Александрова бы забрать у пари. он уже неплох,плюс есть куда расти.
и уж совсем идеально было бы Лукину больше доверять
+2
-1
+1
Главное Что бы Акинфеева не ушел Как же мы будем без его Хет -триков
+2
-1
+1
Ответ Рома Емельченков
Проблем в защите станет больше. Фернандеш такая же медленная башня как и Роша.
А Вы за такие деньги хотели игрока со скоростью Усейна Болта?)))
0
0
0
Ответ Михаил Соколов
дороже полутора мы только белорусов покупаем))) ибо там откат
Дружба Братских Народов что уж 🤗😁
0
0
0
Ответ Рома Емельченков
Проблем в защите станет больше. Фернандеш такая же медленная башня как и Роша.
А зачем нужен скоростной центральный защитник? Он куда спринты будет гонять? Я что то не помню что бы Онопко или Игнашевич быстро бегали.

Роша один из лучших защитников РПЛ, и если Фернандеш будет таким, то это только укрепит оборону.
0
0
0
Ответ ЦСКА УСБ
Проблемы. Не нужен.
А как же опорник на замену Мендеса или все же решили, что верить в его замену некоторая утопия?)))
0
0
0
Ответ Некорректный туберкулез
Тамерлан и белорус не смущают в качестве наконечников не смущают? Давила не наконечник, только вынужденно может подменить.
Тут речь о защитниках вообще то.
Тамерлан не смущает. Смущает что тренер при котором он заиграл ушёл.
Белорус по мне бесполезная трата денег.
Давила именно наконечник. В Мексике он играл нападающего. Так и о Чалове можно сказать "Чалов не наконечник".
0
0
0
Ответ Некорректный туберкулез
А как же опорник на замену Мендеса или все же решили, что верить в его замену некоторая утопия?)))
Контракт с Мендесом продлили, при этом весной его хотели продать. Федотов хотел на его место Зукича, но.......

Что теперь будет непонятно.
0
0
0
Ответ AIBOLIT66
в Португалии Фернандешей что у нас Ивановых
как Педров в Бразилии и Зените)
0
0
0
Ответ ЦСКА УСБ
Уточню: бывший игрок молодёжной сборной Португалии. В принципе неплохо было бы его купить + договориться с Рошей о продлении контракта и проблем в защите станет меньше.
Проблем в защите станет больше.
Фернандеш такая же медленная башня как и Роша.
+1
-1
0
А кто в курсе, когда ТО закрывается?
0
0
0
Ответ naxerger
португалец в Россию поедет только если много платить будут. Александрова бы забрать у пари. он уже неплох,плюс есть куда расти. и уж совсем идеально было бы Лукину больше доверять
И наверное не только доверять, но и платить эдак, раза в три больше, да?)))?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий