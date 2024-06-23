Руни об Англии на Евро: «Они как «Ман Сити», только не тот, что взял 4 титула АПЛ подряд, а без синхронизации, стратегии прессинга и ширины»

Уэйн Руни сравнил сборную Англии на Евро с ухудшенной версией «Манчестер Сити».

«Наблюдая за игрой Англии на этом турнире, я вижу « ». Но не «Сити», который только что завоевал четыре титула подряд в Премьер-лиге благодаря своему блестящему футболу. Они как «Сити», только без синхронизации. И без стратегии прессинга. И без ширины.

Не желая преувеличивать и заявлять: «Я же вам говорил», мы видели две игры, в которых команда, чей состав считал лучшим на турнире, просто не выглядела правильно с точки зрения баланса.

Я же еще до начала Евро-2024 писал, что играть с Трентом Александером-Арнолдом в полузащите будет ошибкой. Я также предложил, чтобы играл на левом фланге, чтобы с этой стороны у сборной Англии был кто-то, кто может растянуть позиции на поле и забежать сзади. Я говорил, что и должны играть перед в качестве восьмерки и десятки, и что команде, которую выбрал Гарет, не хватает опыта, и ей будет недоставать .

Боюсь, я ни в чем из этого не ошибся», – заявил бывший игрок английской сборной.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?