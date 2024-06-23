Тренер Венгрии Росси о судействе на Евро: «Статус сборной не должен иметь значения. Нас или Грузию нужно защищать так же, как Германию, Англию или Италию»

Теги Сборная Англии по футболу Сборная Италии по футболу Сборная Венгрии по футболу судьи Сборная Грузии по футболу Сборная Шотландии по футболу Евро-2024 Данни Маккели Марко Росси 1964 Факундо Тельо Футбол

Тренер сборной Венгрии обратился к судьям перед матчем с Шотландией.

Ранее Марко Росси раскритиковал судейство  Данни Маккели в матче против сборной Германии (0:2): «Судья был худшим на поле. Германии не нужна помощь арбитров, чтобы выиграть Евро».

Перед матчем 3-го тура Евро-2024 с Шотландией Росси поделился ожиданиями от судейства Факундо Тельо.

«Я ожидаю того же, чего всегда ожидал от всех судей: что они будут последовательны с первой и до последней минуты. К сожалению, голландский арбитр не был таким в нашем матче с Германией. Вот и все.

Я не ищу оправданий. Если бы перед первым голом Германии был свисток в моменте, который я считаю вопиющим фолом, Германия, вероятно, все равно выиграла бы, потому что они забили еще один гол во втором тайме. Дело не в этом.

Суть в том, что на таком турнире, особенно с использованием ВАР, статус сборной не должен иметь значения. Нас или Грузию нужно защищать так же, как Германию, Англию или Италию», – заявил тренер венгров.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ШотландияВенгрия. Начало – в 22:00 по московскому времени. 

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3 комментария
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Ну ты раскатал губу. Когда такое было?
"Все животные равны, но... "
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Не было никакого «вопиющего» фола перед первым голом Германии. Хватит уже плакать на эту тему.
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Всё больше склоняюсь к тому, чтобы болеть за Шотландию.
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