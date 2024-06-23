Тренер Венгрии Росси о судействе на Евро: «Статус сборной не должен иметь значения. Нас или Грузию нужно защищать так же, как Германию, Англию или Италию»
Тренер сборной Венгрии обратился к судьям перед матчем с Шотландией.
Ранее Марко Росси раскритиковал судейство Данни Маккели в матче против сборной Германии (0:2): «Судья был худшим на поле. Германии не нужна помощь арбитров, чтобы выиграть Евро».
Перед матчем 3-го тура Евро-2024 с Шотландией Росси поделился ожиданиями от судейства Факундо Тельо.
«Я ожидаю того же, чего всегда ожидал от всех судей: что они будут последовательны с первой и до последней минуты. К сожалению, голландский арбитр не был таким в нашем матче с Германией. Вот и все.
Я не ищу оправданий. Если бы перед первым голом Германии был свисток в моменте, который я считаю вопиющим фолом, Германия, вероятно, все равно выиграла бы, потому что они забили еще один гол во втором тайме. Дело не в этом.
Суть в том, что на таком турнире, особенно с использованием ВАР, статус сборной не должен иметь значения. Нас или Грузию нужно защищать так же, как Германию, Англию или Италию», – заявил тренер венгров.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Шотландия – Венгрия. Начало – в 22:00 по московскому времени.
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