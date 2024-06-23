Тренер Венгрии Росси о судействе на Евро: «Статус сборной не должен иметь значения. Нас или Грузию нужно защищать так же, как Германию, Англию или Италию»

Тренер сборной Венгрии обратился к судьям перед матчем с Шотландией.

Ранее Марко Росси раскритиковал судейство в матче против сборной Германии (0:2): «Судья был худшим на поле. Германии не нужна помощь арбитров, чтобы выиграть ».

Перед матчем 3-го тура Евро-2024 с Шотландией Росси поделился ожиданиями от судейства Факундо Тельо.

«Я ожидаю того же, чего всегда ожидал от всех судей: что они будут последовательны с первой и до последней минуты. К сожалению, голландский арбитр не был таким в нашем матче с Германией. Вот и все.

Я не ищу оправданий. Если бы перед первым голом Германии был свисток в моменте, который я считаю вопиющим фолом, Германия, вероятно, все равно выиграла бы, потому что они забили еще один гол во втором тайме. Дело не в этом.

Суть в том, что на таком турнире, особенно с использованием ВАР, статус сборной не должен иметь значения. Нас или Грузию нужно защищать так же, как Германию, Англию или Италию», – заявил тренер венгров.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча – . Начало – в 22:00 по московскому времени.