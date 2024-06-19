Тренер Венгрии про 0:2: «Судья был худшим на поле. Германии не нужна помощь арбитров, чтобы выиграть Евро»

Марко Росси раскритиковал судейство в матче против сборной Германии.

Во 2-м туре группового этапа Евро-2024 Венгрия уступила со счетом 0:2. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с .

По мнению главного тренера сборной Венгрии, забила первый гол на 22-й минуте с нарушением правил.

«Я ни разу в своей карьере не жаловался и не искал оправданий, но то, что судья сделал сегодня… Даже немцы могли заметить его двойные стандарты.

Он не отреагировал на то, что толкнули, но в аналогичной ситуации с свистнул, фиксируя фол. Нам нужны единые правила, а не двойные стандарты. Германия победила бы в любом случае, но судья, на мой взгляд, был худшим на поле.

Германия, возможно, является фаворитом , но для победы им не нужна помощь судей. Посмотрим, будет ли зафиксирован фол в подобной ситуации, когда Германия будет играть, скажем, с Францией», – сказал Росси.