Тренер Венгрии про 0:2: «Судья был худшим на поле. Германии не нужна помощь арбитров, чтобы выиграть Евро»

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Сборная Венгрии по футболу судьи Евро-2024 Вилли Орбан Данни Маккели Марко Росси 1964 Роберт Андрих Футбол

Марко Росси раскритиковал судейство в матче против сборной Германии.

Во 2-м туре группового этапа Евро-2024 Венгрия уступила со счетом 0:2. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Данни Маккели.

По мнению главного тренера сборной Венгрии, Германия забила первый гол на 22-й минуте с нарушением правил.

«Я ни разу в своей карьере не жаловался и не искал оправданий, но то, что судья сделал сегодня… Даже немцы могли заметить его двойные стандарты.

Он не отреагировал на то, что Орбана толкнули, но в аналогичной ситуации с Андрихом свистнул, фиксируя фол. Нам нужны единые правила, а не двойные стандарты. Германия победила бы в любом случае, но судья, на мой взгляд, был худшим на поле.

Германия, возможно, является фаворитом Евро, но для победы им не нужна помощь судей. Посмотрим, будет ли зафиксирован фол в подобной ситуации, когда Германия будет играть, скажем, с Францией», – сказал Росси.

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39 комментариев
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И тут у Орбана разногласия с немцами 🤷🏻‍♂️
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Пожалуй он прав. Ведь Гюндоган не сыграл с Орбаном плечо-в- плечо, толчок пришелся в спину, а это нарушение.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Комментарий скрыт
Ну пусть из ЕС выходит.)
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+42
Изначально Орбан пытался закрыть корпусом мяч ,но Гюндоган без помощи рук/ног отодвинул его ,лет 20 назад такой эпизод бы даже не рассматривали .Гол чистый(вообще не болельщик Германии)
+34
-14
+20
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Пожалуй он прав. Ведь Гюндоган не сыграл с Орбаном плечо-в- плечо, толчок пришелся в спину, а это нарушение.
так еще дело в том, что Орбан был в рывке и наклонен, любой, даже легкий толчек в бок и теряешь равновесие, что и произошло, даже при том что сам Орбан пытался из-за всех сил устоять. железный фол
+30
-14
+16
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Пожалуй он прав. Ведь Гюндоган не сыграл с Орбаном плечо-в- плечо, толчок пришелся в спину, а это нарушение.
Самый главный момент, когда судят плечо в плечо и подобное - это борьба за мяч, т.е. мяч от такого гюндогана должен быть на игровом расстоянии. Но этого и близко не было. Мяч далеко впереди. Орбан прикрывает его корпусом, турок пихает. Очевидный безоговорочный фол
+14
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+8
Ответ Lexx2
Комментарий скрыт
Лично для себя, наверное, даже бы выиграл.
+6
0
+6
Ответ Le_Mogul
Ну пусть из ЕС выходит.)
И вступит в евразэс)
+5
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+5
Ответ Самый адовый Крикун
Венгры отлично играли, аплодирую. Им немножко б фарта, и эта так называемая сборная Германии затрещала б по швам. Судья из Голландии, ну определённо тридвараз
Что ты хочешь сказать своим «так называемая сборная Германии»?
+6
-3
+3
Судья топ. Играть учитесь
+10
-7
+3
Кому как, для меня чистый гол, нефиг падать при любом контакте, в моем понимании там Орбан сам в Гюндогна врезается и падает.
+8
-5
+3
Ну не возможно понять как имея повторы можно посчитать этот эпизод игровым, а не фолом. Раньше да, судьи могли и не успеть разглядеть, но щас оправданий быть не может
+6
-4
+2
Ответ Самый адовый Крикун
Комментарий удален модератором
да ладно, что ты начал плакаться то?
какая разница какое население, для небольших стран тогда нужно отдельное соревнование устраивать или как? и как ты определял, кто из венгров настоящий венгр, а кто только на процентов 25? Черепа мерил, кровь вычислял?
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+2
Ответ jonikmus
Изначально Орбан пытался закрыть корпусом мяч ,но Гюндоган без помощи рук/ног отодвинул его ,лет 20 назад такой эпизод бы даже не рассматривали .Гол чистый(вообще не болельщик Германии)
Да разобрали уже эксперты в сфере, гол верный
+7
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+2
Ответ Рустам Гусейнов
Мне интересно, а кто из свободолюбивых и просвещенных европейских государств за последние лет 15 продемонстрировал хоть в чем-то "свою" позицию?))))
Да не хочу я с тобой спорить. Неинтересно. Наперёд знаю, что ты ответишь. Посрёмся, потратим время, а толку ноль. Ты пешка, я пешка. И никто никого никогда не переспорит. Если на федеральном тв на полном серьёзе рассказывают о специально обученных комарах и пипл хавает, то мне с этими идиотами разговаривать не о чем.
+2
0
+2
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Комментарий скрыт
Ложить не правильно. Правильно класть. Почему у вас "патриотов" обязательно кто-то под кого-то должен прогибаться, а не демонстрировать свою позицию, например?
+2
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+1
Ответ Kiber_vantusl
Так Орбан сам спину подставил. На повторе видно, что на контакт с Гюндоганом бежал, а не к мячу.
Он не обязан был бежать к мячу - просто выиграл позицию, а дальше последовал фол (толчок в спину) со стороны турка.
+2
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+1
Чистейший фол. Точно так же засчитали 2-й гол Хорватии в ворота Албании.
+4
-4
0
момент спорный, венгр, как показалось, не слишком в устойчивом положении был. Но пенальти в концовке мог бы дать
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0
Ответ Ко-ко-джамбо
так еще дело в том, что Орбан был в рывке и наклонен, любой, даже легкий толчек в бок и теряешь равновесие, что и произошло, даже при том что сам Орбан пытался из-за всех сил устоять. железный фол
В том то и дело что он уже сам заваливаться начал, не в плане симуляции, а в том смысле что сам потерял координацию. Стоял бы изначально нормально, не упал бы
+1
-1
0
Упрек тренера не в том, что был фол на Орбаном, а в том, почему подобные ситуации со стороны Венгрии трактовались иначе.
0
0
0
Ответ jonikmus
Изначально Орбан пытался закрыть корпусом мяч ,но Гюндоган без помощи рук/ног отодвинул его ,лет 20 назад такой эпизод бы даже не рассматривали .Гол чистый(вообще не болельщик Германии)
Без помощи рук? Он натурально саданул его локтем в рёбра🤓
+9
-9
0
я думал тут будут эпизод с рукой защитника немцев обсуждать, а здесь какой-то момент с Орбаном. Не было там ничего))
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-4
0
Ответ Айрат Ситдиков
Что ты хочешь сказать своим «так называемая сборная Германии»?
Комментарий удален модератором
Ответ Самый адовый Крикун
Именно то, что ты подумал. Играли венгры (с допуском, что там есть немцы/словаки по происхождению, но это естественный ареал) против сборной Германии, а не против немцев
Комментарий удален модератором
Ответ Айрат Ситдиков
Комментарий удален модератором
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