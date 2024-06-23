Фабрегас назвал ван Перси лучшим завершителем из тех, с кем он играл: «Он был наиболее эффективным»

Франсеск Фабрегас назвал Робина ван Перси одним из лучших нападающих.

Бывший полузащитник « » ответил на вопрос о том, кто был лучшим завершителем атак из тех, с кем играл испанец.

«Мне посчастливилось играть с отличными завершителями. Но если бы мне пришлось назвать кого-то, кто удивил меня больше всего, кого я видел ранних лет, на протяжении всей его карьеры, то это Робин ван Перси.

Думаю, что был наиболее эффективным [у ворот]. Он и в целом играл фантастически, а перед воротами он всегда мог придумать что-то особенное. Когда мы были молоды, [мы проводили] многие часы после тренировок», – сказал в эфире BBC.

У Ван Перси первая взрослая работа – «Херенвен». Он учился в «МЮ», его рекомендует новый тренер «Ливерпуля»

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