Фабрегас назвал ван Перси лучшим завершителем из тех, с кем он играл: «Он был наиболее эффективным»

Теги Франсеск Фабрегас Робин ван Перси премьер-лига Англия Гари Линекер Арсенал Футбол

Франсеск Фабрегас назвал Робина ван Перси одним из лучших нападающих.

Бывший полузащитник «Арсенала» ответил на вопрос Гари Линекера о том, кто был лучшим завершителем атак из тех, с кем играл испанец.

«Мне посчастливилось играть с отличными завершителями. Но если бы мне пришлось назвать кого-то, кто удивил меня больше всего, кого я видел ранних лет, на протяжении всей его карьеры, то это Робин ван Перси.

Думаю, что Робин был наиболее эффективным [у ворот]. Он и в целом играл фантастически, а перед воротами он всегда мог придумать что-то особенное. Когда мы были молоды, [мы проводили] многие часы после тренировок», – сказал Фабрегас в эфире BBC.

У Ван Перси первая взрослая работа – «Херенвен». Он учился в «МЮ», его рекомендует новый тренер «Ливерпуля»

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4 комментария
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Фабрегас и сам был ничего такой в роли 9
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Один из любимых нападающих. Он забивал красивые голы на любой вкус.
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