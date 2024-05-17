Ван Перси возглавил «Херенвен». Экс-форвард «Арсенала» и «МЮ» подписал контракт на два года

Теги Манчестер Юнайтед Робин ван Перси высшая лига Нидерланды Херенвен Арсенал Футбол

Робин ван Перси возглавил клуб чемпионата Нидерландов.

40-летний бывший нападающий сборной Нидерландов назначен на пост главного тренера «Херенвена».

Экс-футболист, игравший среди прочего за «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», подписал соглашение с клубом на два года.

Робин ван Перси ранее занимал должность главного тренера «Фейеноорда U19».

На данный момент «Херенвен» находится на 10-й позиции в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

5 комментариев
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Теперь новое поколение тренеров - это не какие-то дяди, которые по рассказам когда-то играли, а люди, игру которых мы видели и хорошо помним
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неплохой вариант для старта карьеры. Удачи легенды АПЛ. Гол рыбкой на ЧМ это в памяти навсегда!
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Так я про себя и своих сверстников. Для молодых людей, которые только начинают увлекаться футболом, Ван Перси, Хаби Алонсо, Артета и др. не будут так близки как нам
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РВП - легенда! Спасибо за 20 трофей
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Ответ benjamin92
Теперь новое поколение тренеров - это не какие-то дяди, которые по рассказам когда-то играли, а люди, игру которых мы видели и хорошо помним
Ты просто ещё довольно молод.
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