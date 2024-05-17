Ван Перси возглавил «Херенвен». Экс-форвард «Арсенала» и «МЮ» подписал контракт на два года

Робин ван Перси возглавил клуб чемпионата Нидерландов.

40-летний бывший нападающий сборной Нидерландов назначен на пост главного тренера « ».

Экс-футболист, игравший среди прочего за « » и « », подписал соглашение с клубом на два года.

ранее занимал должность главного тренера «Фейеноорда U19».

На данный момент «Херенвен» находится на 10-й позиции в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.