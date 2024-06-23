«Каземиро умеет отбирать мяч, но не знает, что делать дальше. Таких игроков в бразильском футболе быть не должно». Пинтиньо об игре опорника
Экс-игрок «Севильи» и сборной Бразилии Пинтиньо подверг критике игру Каземиро.
– Что вы думаете о составе Бразилии на Кубок Америки? Тренер Доривал Жуниор включил в команду молодых игроков, в то же время нет некоторых известных имен, например, Каземиро.
– Я поддерживаю Доривала, потому что Каземиро мне совсем не нравится. Я всегда это говорил. Я сам играл на позиции опорника.
Он умеет отбирать мяч, но не знает, что с ним делать дальше. По моему мнению, таких игроков в бразильском футболе быть не должно.
Я сам играл на этой позиции и поэтому настроен критично. Я против таких игроков, которые умеют отобрать мяч, но не знают, что с ним делать, – сказал Пинтиньо.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Понятное дело, что Каземиро последние пару лет сдал и сейчас не подходит сборной, но пороть чушь-то совсем не надо.
Кстати, Каземиро всегда знал, что делать с мячом после отбора - отдать Кроосу или Модричу. Есть ли такие игроки сейчас в МЮ и сборной, которые умеют всегда подстроиться под опорника и дальше двинуть мяч - вот это вопрос.
Еще несколько товарняков было у ноунейма))
первый свой сезон в МЮ он провел отлично, и именно благодаря ему, а также Варану с Мартинесом, МЮ занял итоговое 3 место и отобрался в ЛЧ