«Каземиро умеет отбирать мяч, но не знает, что делать дальше. Таких игроков в бразильском футболе быть не должно». Пинтиньо об игре опорника

Экс-игрок «Севильи» и сборной Бразилии Пинтиньо подверг критике игру Каземиро.

– Что вы думаете о составе на ? Тренер Доривал включил в команду молодых игроков, в то же время нет некоторых известных имен, например, .

– Я поддерживаю Доривала, потому что Каземиро мне совсем не нравится. Я всегда это говорил. Я сам играл на позиции опорника.

Он умеет отбирать мяч, но не знает, что с ним делать дальше. По моему мнению, таких игроков в бразильском футболе быть не должно.

Я сам играл на этой позиции и поэтому настроен критично. Я против таких игроков, которые умеют отобрать мяч, но не знают, что с ним делать, – сказал Пинтиньо.

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