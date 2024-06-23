«Каземиро умеет отбирать мяч, но не знает, что делать дальше. Таких игроков в бразильском футболе быть не должно». Пинтиньо об игре опорника

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Англия Кубок Америки Доривал Жуниор Каземиро Пинтиньо Футбол

Экс-игрок «Севильи» и сборной Бразилии Пинтиньо подверг критике игру Каземиро.

– Что вы думаете о составе Бразилии на Кубок Америки? Тренер Доривал Жуниор включил в команду молодых игроков, в то же время нет некоторых известных имен, например, Каземиро.

– Я поддерживаю Доривала, потому что Каземиро мне совсем не нравится. Я всегда это говорил. Я сам играл на позиции опорника.

Он умеет отбирать мяч, но не знает, что с ним делать дальше. По моему мнению, таких игроков в бразильском футболе быть не должно. 

Я сам играл на этой позиции и поэтому настроен критично. Я против таких игроков, которые умеют отобрать мяч, но не знают, что с ним делать, – сказал Пинтиньо. 

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48 комментариев
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Человек с тремя играми за сборную критикует человека с 75 матчами за сборную.
Понятное дело, что Каземиро последние пару лет сдал и сейчас не подходит сборной, но пороть чушь-то совсем не надо.
Кстати, Каземиро всегда знал, что делать с мячом после отбора - отдать Кроосу или Модричу. Есть ли такие игроки сейчас в МЮ и сборной, которые умеют всегда подстроиться под опорника и дальше двинуть мяч - вот это вопрос.
+150
-7
+143
Ответ Владислав Харламов
Комментарий скрыт
Бускетс был ли гением паса? Эээ, вообще-то да
+73
-4
+69
чемпион штата Рио-де-Жанейро критикует Винисиуса и Каземиро
+64
-1
+63
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Человек с тремя играми за сборную критикует человека с 75 матчами за сборную. Понятное дело, что Каземиро последние пару лет сдал и сейчас не подходит сборной, но пороть чушь-то совсем не надо. Кстати, Каземиро всегда знал, что делать с мячом после отбора - отдать Кроосу или Модричу. Есть ли такие игроки сейчас в МЮ и сборной, которые умеют всегда подстроиться под опорника и дальше двинуть мяч - вот это вопрос.
Ну или на крайняк пульнуть метров с 30
+44
0
+44
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Человек с тремя играми за сборную критикует человека с 75 матчами за сборную. Понятное дело, что Каземиро последние пару лет сдал и сейчас не подходит сборной, но пороть чушь-то совсем не надо. Кстати, Каземиро всегда знал, что делать с мячом после отбора - отдать Кроосу или Модричу. Есть ли такие игроки сейчас в МЮ и сборной, которые умеют всегда подстроиться под опорника и дальше двинуть мяч - вот это вопрос.
С двумя)) И ни одной не выиграл))
Еще несколько товарняков было у ноунейма))
+27
0
+27
Откуда достали этого клована?
+26
-2
+24
Казимиро как раз таки страхует таких людей в центре, которые "знают что надо делать с мячом" и не отрабатывают в защите. В этом плане он всегда был за 1.5 человека, так как один из лучших в мире в разрушении. Плюс отлично играет головой в том числе в чужой штрафной. Таких "работяг" в сборной Бразилии всегда не хватает.
+16
-1
+15
Ответ Владислав Харламов
Комментарий скрыт
У Бускетса высочайшая культура паса. Я наоборот удивился много лет назад, что он опорник, а не атакующий ПЗ. :)
+18
-3
+15
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Человек с тремя играми за сборную критикует человека с 75 матчами за сборную. Понятное дело, что Каземиро последние пару лет сдал и сейчас не подходит сборной, но пороть чушь-то совсем не надо. Кстати, Каземиро всегда знал, что делать с мячом после отбора - отдать Кроосу или Модричу. Есть ли такие игроки сейчас в МЮ и сборной, которые умеют всегда подстроиться под опорника и дальше двинуть мяч - вот это вопрос.
не пару сезонов, а только последний.
первый свой сезон в МЮ он провел отлично, и именно благодаря ему, а также Варану с Мартинесом, МЮ занял итоговое 3 место и отобрался в ЛЧ
+11
0
+11
Ответ Antagonist
Комментарий скрыт
Он не критикует, а констатирует факт.
+14
-6
+8
лол, стоило Каземиро провалить 1 сезон, на фоне всего провального сезона МЮ, так сразу повылезали всякие ноунеймы, с критикой.
+8
-1
+7
Ответ Mr. Mouset
Не про критику Каземиро. Но я думал фразочки "сперва добейся" остались в прошлом. У меня вот 0 игр в АПЛ и на Евро, но этот факт как то не особо мне мешает видеть как ужасно играет Мудрик и что он вообще никакой пользы не приносит
Есть разница между критикой болельщиков и критикой коллег по цеху.
+5
0
+5
Ответ zzzeeerrrooo
Ну или на крайняк пульнуть метров с 30
В финале лиги чемпионов)
+4
-1
+3
Чувак балансировал в одно лицо реал сколько лет. Действительно откуда ему научиться с мячом работать :))
+3
0
+3
Ответ Rio (BLR)
Откуда достали этого клована?
Из клоповника
+2
0
+2
Каземиро в этом сезоне не пнул только ленивый и ведь действительно было за что критиковать бразильца. Но про то, что Каземиро не умеет пасовать - смешно. Да, конечно он не обладает такой культурой паса, как Модрич, Кроос, Фернандеш (как в принципе 90% играющих), но это уже слишком толстый наброс от Пинтиньо, что он не умеет в пас. Вот все пишут, что отлично находил партнеров в трио, но помимо этого Каземиро отлично пасовал и между линиями и отличные диагональные передачи вырезал.
+4
-2
+2
от автора книги "Что бы я сделал с мячом, если бы сумел его у кого-нибудь отобрать"
+2
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+2
Ему бы на спортсе зарегистрироваться. Тут таким экспертам место
+2
0
+2
Ровно такими же словами из заголовка можно охарактеризовать игру Канте на протяжении всей карьеры. Но разве делает это его хуже?
+1
0
+1
Ответ Chistian Jadson
5 ЛЧ, 3 премьер лиги, это только в составе Мадрида!!! Результаты говорят сами за себя
как будто он где то в другом месте чемпионаты брал с лч:)
+2
-1
+1
Ответ Ilya Order
Казимиро как раз таки страхует таких людей в центре, которые "знают что надо делать с мячом" и не отрабатывают в защите. В этом плане он всегда был за 1.5 человека, так как один из лучших в мире в разрушении. Плюс отлично играет головой в том числе в чужой штрафной. Таких "работяг" в сборной Бразилии всегда не хватает.
Сейчас в сборной Бразилии одни работяги, не хватает креатива в центре.
+1
0
+1
Был такой "слабенький" и до Каземиро. Капитанил в составе чемпионов мира. Прозвище даже имел "простачек"... как же его? А, Карлос Каэтано Бледорн Верри!
+1
0
+1
Идиотизм. Каземиро - один из лучших опорников в истории футбола, кроме того, может и продвинуть и с 30 метров пульнуть. В мю расслабился, это да, но и тем не менее.
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Он всегда знал, что можно отдать Модричу или Кроосу, и можно не беспокоиться
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Когда Каземиро в порядке——он может все!!!!
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Ага, конечно, столько лет на высоком уровне - и уже Кащемиро в днари записали. В новом сезоне уверен, выйдет на свой уровень.
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На стату г+п Каземиро бы лучше посмотрел, 🤡
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Не знаешь что делать отдай Гаврилову.
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это бразильский пономарев-кавазашвили
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Ответ XavIniesta2008-2015
В чём он неправ насчёт Винисиуса ? Обязательно нужны огромные регалии, чтобы назвать неадекватного провокатора неадекватным провокатором ?
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