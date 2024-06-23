Тренер Румынии о 0:2: «Бельгия – кандидат на победу на Евро. Мы были лучше во 2-м тайме, могли взять очко»

Теги Сборная Бельгии по футболу Сборная Словакии по футболу Сборная Румынии по футболу Евро-2024 Эдвард Иорданеску Футбол

Эдвард Иорданеску высказался о поражении Румынии от Бельгии (0:2) на Евро-2024.

«Это очень качественная команда (Бельгия – Спортс): у них есть скорость, взрывная сила, мощь. Это полноценная команда. Они кандидаты на победу в турнире. Мы никогда не сдавались, сражались очень упорно. Во втором тайме мы были лучше. С долей удачи мы могли бы заработать очко. У нас были шансы сравнять счет.

По уровню сложности это был самый высокий уровень. Мы хорошо начали турнир, теперь посмотрим, как мы справимся с трудностями. Нам нужны сплоченность и единство.

Мы сделаем все возможное, чтобы исправиться [против Словакии]. Все замены сегодня были атакующими, но этого было недостаточно. Нам нужно было постараться не пропустить слишком много, но эта команда была непобежденной довольно долго. Нам приходилось бороться за каждый мяч. Мы проиграли несколько дуэлей, но мы достаточно хороши, чтобы выйти из этой ситуации», – сказал главный тренер сборной Румынии.

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1 комментарий
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Ну, насчёт кандидата на победу на Евро очень сомнительно.
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