Монтелла о 0:3 с Португалией: «Турция не играла плохо, первые 20 минут были близки к голу. Мы боролись до конца»

Теги Сборная Португалии по футболу Винченцо Монтелла Сборная Турции по футболу Евро-2024 Мерт Гюнок Алтай Байындыр Самет Акайдин Исмаил Юксек Арда Гюлер Футбол

Винченцо Монтелла высказался о поражении Турции от Португалии (0:3) на Евро-2024.

«Исмаил Юксек вернулся после очень серьезной травмы. Он не готов играть 90 минут. 45 минут – это одно, а 0 – другое. Мы дали ему время, ждали до последнего.

За Арду Гюлера мне действительно обидно. Арда был уставшим и рисковал получить травму. Я думал об этом, когда выпускал его. При счете 0:3 я выпустил его с мыслью, что мы сможем забить гол.

У нас есть три хороших вратаря. В матче с Италией Алтай Байындыр показал хорошую игру. В матче с Уэльсом он тоже вышел на замену и был хорош. Этим утром мы узнали, что у Мерта Гюнока травма. Алтай также хорошо играл в матче с Германией. Все три наших вратаря хороши.

Когда что-то идет не так, первым врагом становится тренер. Я это понимаю. Принимая решения, я руководствуюсь тем, что знаю», – сказал главный тренер сборной Турции.

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«Было бы лучше говорить о матче. Мы не играли плохо. Первые 20 минут мы были очень близки к голу. Если не забить в начале против такого соперника, становится сложнее.

После первого гола моральный дух упал, а когда мы пытались собраться, последовал второй гол... Мы пытались вернуться и боролись до конца», – добавил Монтелла

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

8 комментариев
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в обороне цирк, Байындыра жаль - вынул трешку, по вине деревях
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Маркус, ты говорил посмотреть на Турцию, я посмотрел. Не впечатлило
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"Мы не играли плохо" Ха-ха, ну удачи с таким подходом в последнем матче
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Турция и Грузии много позволяла в обороне. Чехи разнесут их
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Чехи победят Турцию и займут второе место.
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Очень слабая подготовка к игре, тактика 4-6-0, играть без форвардов вторую подряд игру, на что этот Монтелла надеется? У тебя куча креативных талантливых игроков, зная про свою слабую оборону, ты должен играть максимально агрессивно. 9 угловых подали и ни одного момента, где подготовка стандартов? У тебя один из лучших "подаванов" в Европе, который в Интере чуть ли не каждый второй угловой в асист превращает.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Да португальцы втоптали вас в газон, ещё и простили раза два. Турция любит с разгромным счётом влетать фаворитам, думаю чехи их прибьют.
Чехи давно фавориты?
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