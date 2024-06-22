Монтелла о 0:3 с Португалией: «Турция не играла плохо, первые 20 минут были близки к голу. Мы боролись до конца»

Винченцо Монтелла высказался о поражении Турции от Португалии (0:3) на Евро-2024.

« вернулся после очень серьезной травмы. Он не готов играть 90 минут. 45 минут – это одно, а 0 – другое. Мы дали ему время, ждали до последнего.

За мне действительно обидно. Арда был уставшим и рисковал получить травму. Я думал об этом, когда выпускал его. При счете 0:3 я выпустил его с мыслью, что мы сможем забить гол.

У нас есть три хороших вратаря. В матче с Италией Алтай Байындыр показал хорошую игру. В матче с Уэльсом он тоже вышел на замену и был хорош. Этим утром мы узнали, что у травма. Алтай также хорошо играл в матче с Германией. Все три наших вратаря хороши.

Когда что-то идет не так, первым врагом становится тренер. Я это понимаю. Принимая решения, я руководствуюсь тем, что знаю», – сказал главный тренер сборной Турции.

Об ошибке и Самета Акайдина и о выборе состава

«Было бы лучше говорить о матче. Мы не играли плохо. Первые 20 минут мы были очень близки к голу. Если не забить в начале против такого соперника, становится сложнее.

После первого гола моральный дух упал, а когда мы пытались собраться, последовал второй гол... Мы пытались вернуться и боролись до конца», – добавил .

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?