Игрок «Аль-Ахли» Газа погиб вместе с женой и детьми в результате авиаудара. Палестинский клуб потерял трех футболистов c октября 2023-го

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Палестинский футболист погиб в результате бомбардировки.

Палестинское информационное агентство (WAFA) сообщило, что израильские военные самолеты нанесли авиаудар по дому 34-летнего игрока «Аль-Ахли» Газа Ахмада Абу аль-Атты. Убиты были как сам игрок, так и его жена с детьми.

Абу аль-Атта стал третьим игроком клуба, погибшим с октября 2023 года. Ранее ушли из жизни Мухаммад Баракат и Анас Икилан.

По данным Палестинской футбольной ассоциации, всего за этот период жертвами бомбардировок стали примерно 200 футболистов.

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28 комментариев
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Пусть Аллах сделает их обитателями рая.
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-12
+27
Ответ За Валенсию с 1999
Комментарий удален модератором
Во дурак
+29
-4
+25
Где либералы данного сайта? Поясните почему Россия плохая а Израиль хороший?
+30
-12
+18
Санкции от "цивилизованного" запада будут?
+22
-11
+11
Как сказал какой-то блоггер в США: Россия даже 1/10 не делает на Украине того, что делает Израиль с Палестиной сейчас. Но злые мы, а они праведные….
+14
-3
+11
Ответ Karl Franz F. Brandt
Но кто всё начал? Ну какие вы все смешные! Сейчас будет война Израиля с Ливаном (хезболлой), она неизбежна. И неизвестно, выстоит ли. Возможно, проиграет и исчезнет с карты. А выхода уже нет. Как у Украины. Проиграет - и её не будет. Языка не будет, герба не будет, гимна, флага, культуры. Тараса Шевченко, Леси Украинки, Максима Березовского (великий композитор). Экзистенциальный вопрос, а не политический или этический. Кстати, как я понял, Штаты помогать в войне с хезболлой не будут. Это не хамас и не афганские моджахеды какие-нибудь. Минимум 100 тысячная армия профессионалов и минимум 150-160 тысяч ракет, а это больше, чем у всего остального мира вместе взятого. Живу в России, жена наполовину украинка, кровь русская и еврейская (и ещё какая: род Заксов, крупная буржуазия до революции, коэны/левиты когда-то очень давно). Деда после распада Союза буквально умоляли сменить Грузию на Израиль, задаривали подарками (он отказался). Нетрудно догадаться, на чьей я стороне. :-)
Смешной ты "россиянин". Никто не знает Максима Березовского! Задать украинцам вопрос: кто это? 99,99% ответит - русня какая-то! Зато ты, "россиянин" знаешь!)) И даже добавил в скобках - ВЕЛИКИЙ КОМПОЗИТОР! (Наверное, чтобы современные украинцы знали кто это такой)
+6
0
+6
А злодеи конечно же русские. Это ведь не евреи правят все финансы США и Великобритании. какой же запад мерзкий и двуличный.
+15
-11
+4
Тот момент когда евреи стали фашистами.
+4
0
+4
😁 Прикольно . Многие либерахи меня в ЧС отправили, даже не общаясь🤣 Слабаки.
+4
-1
+3
Ответ Direct free kick
Ты похоже даж ЕГЭ по географии не сдавал https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pub_652645856e626e11581db7b3_6526463b9523772f001435d3/scale_1200
Зачем животным география, история и прочие науки?
+2
-1
+1
Ответ ruslan_bimbasov@icloud.com
Где либералы данного сайта? Поясните почему Россия плохая а Израиль хороший?
Израиль хороший, потому, что евреи держат экономики США и Великобритании и не дай им бог не поддержать евреев - вмиг положат им финансовую систему.
+12
-11
+1
Ответ Direct free kick
Ты похоже даж ЕГЭ по географии не сдавал https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pub_652645856e626e11581db7b3_6526463b9523772f001435d3/scale_1200
откуда у них столько зелёного изначально, перебор
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Комментарий удален модератором
Ответ За Валенсию с 1999
Комментарий скрыт
Ты похоже даж ЕГЭ по географии не сдавал https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pub_652645856e626e11581db7b3_6526463b9523772f001435d3/scale_1200
+3
-3
0
Ответ Karl Franz F. Brandt
Но кто всё начал? Ну какие вы все смешные! Сейчас будет война Израиля с Ливаном (хезболлой), она неизбежна. И неизвестно, выстоит ли. Возможно, проиграет и исчезнет с карты. А выхода уже нет. Как у Украины. Проиграет - и её не будет. Языка не будет, герба не будет, гимна, флага, культуры. Тараса Шевченко, Леси Украинки, Максима Березовского (великий композитор). Экзистенциальный вопрос, а не политический или этический. Кстати, как я понял, Штаты помогать в войне с хезболлой не будут. Это не хамас и не афганские моджахеды какие-нибудь. Минимум 100 тысячная армия профессионалов и минимум 150-160 тысяч ракет, а это больше, чем у всего остального мира вместе взятого. Живу в России, жена наполовину украинка, кровь русская и еврейская (и ещё какая: род Заксов, крупная буржуазия до революции, коэны/левиты когда-то очень давно). Деда после распада Союза буквально умоляли сменить Грузию на Израиль, задаривали подарками (он отказался). Нетрудно догадаться, на чьей я стороне. :-)
Максима Березовского (великий композитор).
------------------------------------------------------
А зачем вы уточнили про великого композитора, а при Шевченко не стали? Ведь, этого великого композитора все знают.
+1
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0
Ответ ruslan_bimbasov@icloud.com
Где либералы данного сайта? Поясните почему Россия плохая а Израиль хороший?
Все либералы живут за границей. И умничают от туда. В общем , ЛГБТшники.
+3
-3
0
Ответ Great ManUtd
А злодеи конечно же русские. Это ведь не евреи правят все финансы США и Великобритании. какой же запад мерзкий и двуличный.
Почитай книги Дэвида Дюка или Олега Платонова. Вся правда о "древнем кочевом народе" всплывёт
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-1
0
Ответ akbilekbaitemir@mail.ru
Комментарий удален модератором
Ну вот. Дожили
0
0
0
Ответ mancity111
Во дурак
Не обязательно читать комментарии этого чуда, чтоб понять, что он написал чушь
+2
-2
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Ответ Zidane 21
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ За Валенсию с 1999
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Израиль, по брльшому счету и не дураки. Вроде как и под амерами, но имеют своё мнение. К России лояльно относятся . Знают, чем дело закончится.
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Комментарий удален модератором
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