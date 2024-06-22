Игрок «Аль-Ахли» Газа погиб вместе с женой и детьми в результате авиаудара. Палестинский клуб потерял трех футболистов c октября 2023-го
Палестинский футболист погиб в результате бомбардировки.
Палестинское информационное агентство (WAFA) сообщило, что израильские военные самолеты нанесли авиаудар по дому 34-летнего игрока «Аль-Ахли» Газа Ахмада Абу аль-Атты. Убиты были как сам игрок, так и его жена с детьми.
Абу аль-Атта стал третьим игроком клуба, погибшим с октября 2023 года. Ранее ушли из жизни Мухаммад Баракат и Анас Икилан.
По данным Палестинской футбольной ассоциации, всего за этот период жертвами бомбардировок стали примерно 200 футболистов.
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