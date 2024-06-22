«Челси» предложил 18 млн долларов за защитника «Бока Хуниорс» Ансельмино. Отступные – 25 млн
«Челси» пытается приобрести 19-летнего аргентинца.
По сведениям журналиста Сесара Луиса Мерло, «синие» сделали «Бока Хуниорс» предложение о трансфере Аарона Ансельмино. Центрального защитника пытаются купить за 18 млн долларов при отступных в 25 млн.
Отмечается, что другим европейским клубам футболист тоже интересен, однако предложений от них пока не поступало.
В 2024 году Ансельмино принял участие в пяти матчах и забил один гол.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?