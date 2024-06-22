«Челси» предложил 18 млн долларов за защитника «Бока Хуниорс» Ансельмино. Отступные – 25 млн

Теги Челси премьер-лига Англия высшая лига Аргентина Бока Хуниорс возможные трансферы деньги Футбол

«Челси» пытается приобрести 19-летнего аргентинца.

По сведениям журналиста Сесара Луиса Мерло, «синие» сделали «Бока Хуниорс» предложение о трансфере Аарона Ансельмино. Центрального защитника пытаются купить за 18 млн долларов при отступных в 25 млн.

Отмечается, что другим европейским клубам футболист тоже интересен, однако предложений от них пока не поступало.

В 2024 году Ансельмино принял участие в пяти матчах и забил один гол.

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7 комментариев
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Слежу за Бокой, в иерархии защитников Ансельмино примерно на 8-10 позиции, очень молодой и неопытный. Если Рикельме впихнёт его в Челси за такие деньги, то он просто гений
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у него даже карточки на Сопрсе нет, а уже 25 лямов требуют
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Уже какая-то нездоровая фигня с этими школьниками у Челси
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Под чемпион шип самое оно
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Купят за 30М
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вопрос. а МЮ будет кого-нибудь покупать???
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Ответ Любезный Коссутий
у него даже карточки на Сопрсе нет, а уже 25 лямов требуют
Времена такие...Сколько бревен купили в АПЛ за 50+???)))А сейчас тенденция:Молодых и на перспективу...Рисково,конечно...
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