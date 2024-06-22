«Челси» ведет переговоры с «Астон Виллой» о 18-летнем вингере Келлимене. Его оценивают в 20 млн фунтов
«Челси» интересуется игроком «Астон Виллы».
Лондонский клуб ведет переговоры о подписании 18-летнего вингера Омари Келлимена, сообщает журналист Мэтт Лоу.
«Астон Вилла» оценивает футболиста в 20 млн фунтов. В прошлом сезоне Келлимен поучаствовал в 2 матчах «Астон Виллы» в АПЛ.
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Челси отдаёт 20 за Келлимена, Вилла записывает чистый доход за воспитанника в 20 миллионов. У Виллы нет проблем с ФФП, могут дальше спокойно работать на рынке. Челси получают молодого англичанина, которого раздадут по арендам и продадут, возможно даже с профитом при одном удачном сезоне (Хатчинсона могут продать за 30, хотя забрали из Арсенала два года назад за 0) и отдают футболиста, который не пройдёт в старт.
Сделка «очень вин - вин».
А то что на результаты Боули как бы и наплевать, не буду рассказывать.
Дрогба был элитным игроком атаки, но как завершитель Коста лучше.
забил в апл меньше лукаку и даррена бента
переоцененный персонаж из за 1 важного гола
более переоцененного персонажа в футболе что слежу за ним с 96 года не видел