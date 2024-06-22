«Челси» ведет переговоры с «Астон Виллой» о 18-летнем вингере Келлимене. Его оценивают в 20 млн фунтов

«Челси» интересуется игроком «Астон Виллы».

Лондонский клуб ведет переговоры о подписании 18-летнего вингера , сообщает журналист Мэтт Лоу.

« » оценивает футболиста в 20 млн фунтов. В прошлом сезоне Келлимен поучаствовал в 2 матчах «Астон Виллы» в .

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?