«Челси» ведет переговоры с «Астон Виллой» о 18-летнем вингере Келлимене. Его оценивают в 20 млн фунтов

Теги Челси Астон Вилла премьер-лига Англия возможные трансферы деньги Омари Келлимен Футбол

«Челси» интересуется игроком «Астон Виллы».

Лондонский клуб ведет переговоры о подписании 18-летнего вингера Омари Келлимена, сообщает журналист Мэтт Лоу.

«Астон Вилла» оценивает футболиста в 20 млн фунтов. В прошлом сезоне Келлимен поучаствовал в 2 матчах «Астон Виллы» в АПЛ.

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18 комментариев
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Зачем им столько школьников? Купили бы 2-3 звездных игроков и этого было бы достаточно. Команде требуется донастройка, а не очередная массовая распродажа с массовой закупкой.
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Вилла отдаёт 38 за Маатсена, Челси записывает чистый доход за воспитанника в 38 миллионов. У Челси нет проблем с ФФП, могут дальше спокойно работать на рынке. Вилла получает отличного игрока стартового состава, имеющего опыт Лиги Чемпионов.

Челси отдаёт 20 за Келлимена, Вилла записывает чистый доход за воспитанника в 20 миллионов. У Виллы нет проблем с ФФП, могут дальше спокойно работать на рынке. Челси получают молодого англичанина, которого раздадут по арендам и продадут, возможно даже с профитом при одном удачном сезоне (Хатчинсона могут продать за 30, хотя забрали из Арсенала два года назад за 0) и отдают футболиста, который не пройдёт в старт.

Сделка «очень вин - вин».
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Ответ Amalfitano
Зачем им столько школьников? Купили бы 2-3 звездных игроков и этого было бы достаточно. Команде требуется донастройка, а не очередная массовая распродажа с массовой закупкой.
Так это их бизнес-стратегия. Покупать никому неизвестного молодого игрока и давать ему контракт на 8 лет. Я думаю, они их рассматривают как инвестиции, с этой точки зрения 9 школьников менее рисковая стратегия, чем одна звезда, которая может и не заиграть (Лукаку, например). А остальных можно перепродавать, сдавать в аренды, ротировать как хочешь.
А то что на результаты Боули как бы и наплевать, не буду рассказывать.
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В АПЛ сошли с ума.
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Ответ evgeny.pavlyu4encko
Дурачок Боули в своем стиле...
Это Вилла парня так оценила в ответ на запрос. Пока не ясно, купит ли его Челси.
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Ответ Яйца Судьбы
у Челси ещё со времён Дрогба не было толкового центрнапа, а они очередного вингера подписывают)))
Коста
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Оценивают в 20, продадут за 15. Арендник для Страсбурга:)
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У Челси какой-то нездоровый интерес к тинейджерам. Если же игроку уже исполнилось 20, как Дюрану, то Челси сомневается, подписывать этого игрока или нет.
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ТМ оценивает его в один миллион. Чувак с 7 голами в дубле за 700 минут. Ну, классика.
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Ответ Илья Аникин
Коста
Он не был так хорош как Дроба)
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Ответ Яйца Судьбы
у Челси ещё со времён Дрогба не было толкового центрнапа, а они очередного вингера подписывают)))
дрогба тоже средний нап был
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Ответ Михаил Мудров
дрогба тоже средний нап был
Так может говорить только человек, который тот Челси не видел и о футболе нулевых судит по статистике в вики.
Дрогба был элитным игроком атаки, но как завершитель Коста лучше.
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Ответ onsigne
Так может говорить только человек, который тот Челси не видел и о футболе нулевых судит по статистике в вики. Дрогба был элитным игроком атаки, но как завершитель Коста лучше.
не был он им
забил в апл меньше лукаку и даррена бента
переоцененный персонаж из за 1 важного гола
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Ответ Михаил Мудров
не был он им забил в апл меньше лукаку и даррена бента переоцененный персонаж из за 1 важного гола
Спасибо, что подтвердил мои слова. Продолжай позориться статистикой голов Бента.
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Ответ onsigne
Спасибо, что подтвердил мои слова. Продолжай позориться статистикой голов Бента.
продолжай считать середняка дрогба топ игроком
более переоцененного персонажа в футболе что слежу за ним с 96 года не видел
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