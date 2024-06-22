Санчес может бесплатно перейти в «Удинезе» из «Интера». Алексис выступал за клуб 13 лет назад

Теги Интер Удинезе Алексис Санчес серия А Италия возможные трансферы Джанлука Ди Марцио Футбол

Алексис Санчес может перейти из «Интера» в «Удинезе».

Сообщалось, что срок контракта чилийского форварда с «нерадзурри» истекает в конце этого сезона и не будет продлен. 

По сведениям журналиста Джанлуки Ди Марцио, если 35-летний форвард снизит свои требования по заработной плате, Санчес может перейти в «Удинезе» в качестве свободного агента.

Нападающий выступал в составе итальянского клуба с 2006 по 2011 год (с перерывами на аренды), после чего перешел в «Барселону». 

В сезоне-2023/24 Алексис Санчес провел 23 матча за «Интер» в Серии А, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. Подробная статистика игрока – здесь

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6 комментариев
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А ведь были времена с Санчесом, Хандановичем, Асамоа и Ди Натале под руководством Гвидолина
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+9
Ещё бы Маурисио Ислу вернуть и Дувана Сапату)
+3
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+3
Ответ Владимир Владимирович
Тот Санчес будто Роналдиньо на минималках был, но переход в Юнайтед угробил его( хотя он переходил уже из Барсы) точно так же Фалькао Депай Погба Санчо и многие другие сбавили в карьерах в МЮ, Ди Мария вовсе убежал от этой клоунады. Всё потому что МЮ после Сэра Алекса тренировали одни артисты, но не тренеры
Моуриньо тоже артист? По-моему его МЮ был лучшим, что мы видели после САФа.
+2
0
+2
Ответ Владимир Владимирович
Тот Санчес будто Роналдиньо на минималках был, но переход в Юнайтед угробил его( хотя он переходил уже из Барсы) точно так же Фалькао Депай Погба Санчо и многие другие сбавили в карьерах в МЮ, Ди Мария вовсе убежал от этой клоунады. Всё потому что МЮ после Сэра Алекса тренировали одни артисты, но не тренеры
Из Арсенала ж в МЮ переходил
+2
0
+2
Сезончик отыграет и годик ещё в Кока Коле
+1
-1
0
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