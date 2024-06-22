Санчес может бесплатно перейти в «Удинезе» из «Интера». Алексис выступал за клуб 13 лет назад

Алексис Санчес может перейти из «Интера» в «Удинезе».

Сообщалось, что срок контракта чилийского форварда с «нерадзурри» истекает в конце этого сезона и не будет продлен.

По сведениям журналиста , если 35-летний форвард снизит свои требования по заработной плате, Санчес может перейти в « » в качестве свободного агента.

Нападающий выступал в составе итальянского клуба с 2006 по 2011 год (с перерывами на аренды), после чего перешел в «Барселону».

В сезоне-2023/24 провел 23 матча за « » в Серии А, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. Подробная статистика игрока – здесь.

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