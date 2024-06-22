Оуэн о Слоте в «Ливерпуле»: «Нужно сразу показывать хороший футбол. Арне пришел в стабильный клуб. Трофей был бы идеален»

Майкл Оуэн высказался о сложностях в работе Арне Слота в «Ливерпуле».

«Ему будет непросто, учитывая ожидания и все остальное. Я думаю, нужно [сразу] показывать признаки хорошего футбола. Мы довольно рано увидим его стиль игры, насколько он будет захватывающим.

В долгосрочной перспективе надо думать, что команда должна быть конкурентоспособна. Нормально давать тренерам время, но он приходит в очень хороший клуб, который в данный момент очень стабилен.

Так что, если, скажем, они займут пятое место, не выиграют трофей и будут говорить: «О да, это просто этап становления» – ну нет, этап становления уже завершен.

Думаю, что трофей, конечно, был бы идеальным результатом. Если они ничего не выиграют, то должны [хотя бы] бороться. Они должны сказать свое слово.

Болельщики «Ливерпуля» очень, очень лояльные. В некоторых клубах, когда тренеры не справляются, болельщики начинают критиковать их или игроков.

Вы никогда не услышите, чтобы болельщики «Ливерпуля» критиковали своих игроков. Если у тебя красная футболка, они поддерживают тебя. Да, что-то может не получаться по какой-либо причине, такова жизнь.

Но болельщики «Ливерпуля» очень лояльны. Очень лояльны к своей команде, очень лояльны к своему тренеру. Пока все видят, что каждый старается изо всех сил, он, безусловно, получит поддержку всех в клубе», – заявил бывший форвард « » и сборной Англии.

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