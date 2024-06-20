Слот о раннем матче с «Ипсвичем» в 1-м туре АПЛ: «Клопп часто жаловался на это, насколько я знаю. Возможно, они подумали: «Раз Юргена нет, давайте снова поставим матч «Ливерпуля» в 12:30»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Ипсвич Арне Слот календарь ахахаха Футбол

Арне Слот пошутил о раннем времени начала матча «Ливерпуля» в 1-м туре АПЛ.

В стартовом матче АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Ипсвичем». Игра пройдет 17 августа и начнется в 12:30 по времени Великобритании (14:30 по московскому времени).

«Мне сказали, что [матч начнется] в 12:30... Насколько я знаю, Юрген [Клопп] часто жаловался по этому поводу, так что, может быть, они подумали: «Раз Юргена нет, давайте снова назначим их матч на 12:30!» – сказал новый главный тренер «Ливерпуля».

АПЛ опубликовала календарь на сезон-2024/25. «Ман Сити» сыграет с «Челси» в 1-м туре, «Ливерпуль» – с «Ипсвичем», «МЮ» – с «Фулхэмом»

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28 комментариев
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Слот будет жаловаться от лица Юргена, дело живёт!
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Еще одному не нравится ранний Слот
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Да реально достали уже Ливерпуль ранними матчами.
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Опа! Ни матча не сыграл, а уже стебёт лигу ) интересно) будем следить ! Добро пожаловать, мистер Слот
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Ответ Slavanya
Как это слово пропустили админы?
Он написал с мягким знаком, а те выпали в осадок, слово-то незнакомое.
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Ещё первый матч не сыграл, уже жаловаться начал)
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Ответ kotopandych
Еще одному не нравится ранний Слот
А ты хорош
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Ответ _Beast_
Комментарий удален пользователем
Вы бы такое написали про любого тренера, кто пришел бы на место Клоппа. Удобная, а главное безпроигрышная позиция.
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Арне начинает разрывать кривозубых крестьян из Лиги фермеров, хорош)
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Да ладно вам, не хватает на прессухах нам таких тренеров, как Пеп, Клопп, Моур, Раньери, упаси Бог Тен Хааг. Все пресные стали будто в fm. Слот уже остроумен и понимает что с английской прессой надо будет майнд геймс вести.
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Большинство комментариев от нытиков, которые ноют, что якобы кто-то ноет
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Ну по факту это явный был стёб в сторону Ливерпуля..Ни одной команде не доставалось столько ранних игр ,как Ливерпулю,особенно после международной паузы..Но и тут лига показывает,что поблажки Ливерпулю не будет....Деньги же уже взяти на перед.
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никогда такого не было ... (с)
Красиво умыл коррупционеров из АПЛ
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Ах, наш Е. В. Слотосян ☺️😅❤️ Пошютил, как в лужу пёр*нул. 😅😆
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Ответ benjamin92
Слот будет жаловаться от лица Юргена, дело живёт!
Приемственность.😁😁😁
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Комментарий удален пользователем
Ответ Slavanya
Как это слово пропустили админы?
Ну не стучи, зачем так?
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Ответ qvykwxkh28
Комментарий удален модератором
Ты герой спортса!!)
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теперь Слот жалуется ))
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Комментарий удален модератором
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