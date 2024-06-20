Слот о раннем матче с «Ипсвичем» в 1-м туре АПЛ: «Клопп часто жаловался на это, насколько я знаю. Возможно, они подумали: «Раз Юргена нет, давайте снова поставим матч «Ливерпуля» в 12:30»

Арне Слот пошутил о раннем времени начала матча «Ливерпуля» в 1-м туре АПЛ.

В стартовом матче АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Ипсвичем». Игра пройдет 17 августа и начнется в 12:30 по времени Великобритании (14:30 по московскому времени).

«Мне сказали, что [матч начнется] в 12:30... Насколько я знаю, Юрген [ ] часто жаловался по этому поводу, так что, может быть, они подумали: «Раз Юргена нет, давайте снова назначим их матч на 12:30!» – сказал новый главный тренер « ».

АПЛ опубликовала календарь на сезон-2024/25. «Ман Сити» сыграет с «Челси» в 1-м туре, «Ливерпуль» – с «Ипсвичем», «МЮ» – с «Фулхэмом»