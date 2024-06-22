Обзор матча Турция — Португалия, группы F на Евро 2024, 22.06.2024

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22 июня в Дортмунде на поле стадиона «Сигнал Идуна Парк» сыграли лидеры квартета F ТурцияПортугалия. Игра Евро 2024 завершилась победой сборной Португалии со счетом 3:0. Португальцы гарантировали выход в плей-офф с первого места.

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Португалия начала игру с контроля мяча и первый удар по воротам нанес Криштиану Роналду уже на второй минуте встречи. Турция ответила опасной атакой на 6 минуте игры. Керем Актюркоглу замкнул подачу с фланга, но мяч полетел вдоль ворот, а не в створ. В стартовые 15 минут никто не выглядел предпочтительнее, момент на 6 минуте остался самым опасным в дебюте тайма.

На 22 минуте оборона сборной Турции допустила ошибку, которая привела к голу. Нуну Мендеш прострелил с фланга, Криштиану Роналду пробежал мимо мяча и снаряд дошел до Бернарду Силвы, который точно пробил в угол ворот. На 24 минуте первую желтую карточку получил Абдюлкерим Бардакджи, центральный защитник пропустит матч с Чехией в третьем туре.

На 29 минуте португальцы упрочили преимущество в счете. Атака Португалии завершилась потерей мяча, но защитник Самет Акайдын сделал пас назад, пробив мимо вышедшего голкипера и забил в свои ворота. Это седьмой автогол на Евро 2024.

На 39 минуте предупреждение получил Рафаэль Леау. Для полузащитника желтая карточка вторая на турнире и он пропустит матч с Грузией в третьем туре.

По итогам первого тайма соперники нанесли по два удара в створ ворот, показатель xG 1:0,82 в пользу Турции. Всего соперники нанесли 14 ударов по воротам, 8:6 в пользу чемпионов Европы 2016 года. Португалия не заработала угловых, а турецкая сборная подала три.

На 2 минуте второго тайма Турция заработала четвертый угловой, но подача не привела к опасному моменту. В стартовые 10 минут Турция постаралась прибрать инициативу, но на 56 минуте португальцы провели быструю контратаку. Криштиану Роналду сделал голевой пас на Бруну Фернандеша и полузащитник «Манчестер Юнайтед» не промахнулся по пустым воротам. Роналду в рекордном матче отметился голевой передачей. Форвард провел свой 27 матч на Евро и вышел на поле в 19 игре подряд.

К 70 минуте счет матча не изменился. У Португалии стопроцентная реализация – три удара в створ и три гола. У Турции также три попадания в створ, но ни одного гола. На 75 минуте из-за травмы поле покинул автор автогола Самет Акайдын, его заменил Мерих Демирал.

На 80 минуте Турция заработала восьмой угловой, но и как предыдущие, розыгрыш не привел к удару и опасной ситуации у португальских ворот. Сама Португалия заработала всего один угловой. Турецкая команда стала активнее атаковать в финальные 10 минут, но самые опасные моменты были у Португалии. Забить мог Криштиану Роналду и Бруну Фернандеш.

Португалия досрочно оформила выход в 1/8 финала Евро 2024, причем выход с первого места. Для Турции ничего не потеряно. В случае победы в матче третьего тура команда может занять второе место в квартете.

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Турция – Португалия 0:3 (0:2, 0:1)
Дата проведения
22 июня, 19.00, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 21 Бернарду Силва, 0:2 – 28, автогол Акайдин, 0:3 – 55 Бруну Фернандеш.
ТурцияБайындыр, Челик, Бардакджи, Акайдин (Демирал, 75), Айхан (Юксек, 58), Кадыоглу, Чалханоглу, Кекчю (Языджи, 46), Акгюн (Гюлер, 70), Актюркоглу (Йылдыз, 58), Йылмаз.
ПортугалияДиогу Кошта, Жоау Канселу (Семеду, 68), Пепе (Антониу Силва, 83), Рубен Диаш, Мендеш, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Пальинья (Рубен Невеш, 46), Витинья (Жоау Невеш, 88), Рафаэл Леау (Нету, 46), Роналду.
Предупреждения:
Бардакджи (25), Рафаэл Леау (39), Акайдин (42), Челик (42), Пальинья (45).
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