Обзор матча Турция — Португалия, группы F на Евро 2024, 22.06.2024
22 июня в Дортмунде на поле стадиона «Сигнал Идуна Парк» сыграли лидеры квартета F Турция — Португалия. Игра Евро 2024 завершилась победой сборной Португалии со счетом 3:0. Португальцы гарантировали выход в плей-офф с первого места.
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Португалия начала игру с контроля мяча и первый удар по воротам нанес Криштиану Роналду уже на второй минуте встречи. Турция ответила опасной атакой на 6 минуте игры. Керем Актюркоглу замкнул подачу с фланга, но мяч полетел вдоль ворот, а не в створ. В стартовые 15 минут никто не выглядел предпочтительнее, момент на 6 минуте остался самым опасным в дебюте тайма.
На 22 минуте оборона сборной Турции допустила ошибку, которая привела к голу. Нуну Мендеш прострелил с фланга, Криштиану Роналду пробежал мимо мяча и снаряд дошел до Бернарду Силвы, который точно пробил в угол ворот. На 24 минуте первую желтую карточку получил Абдюлкерим Бардакджи, центральный защитник пропустит матч с Чехией в третьем туре.
На 29 минуте португальцы упрочили преимущество в счете. Атака Португалии завершилась потерей мяча, но защитник Самет Акайдын сделал пас назад, пробив мимо вышедшего голкипера и забил в свои ворота. Это седьмой автогол на Евро 2024.
На 39 минуте предупреждение получил Рафаэль Леау. Для полузащитника желтая карточка вторая на турнире и он пропустит матч с Грузией в третьем туре.
По итогам первого тайма соперники нанесли по два удара в створ ворот, показатель xG 1:0,82 в пользу Турции. Всего соперники нанесли 14 ударов по воротам, 8:6 в пользу чемпионов Европы 2016 года. Португалия не заработала угловых, а турецкая сборная подала три.
На 2 минуте второго тайма Турция заработала четвертый угловой, но подача не привела к опасному моменту. В стартовые 10 минут Турция постаралась прибрать инициативу, но на 56 минуте португальцы провели быструю контратаку. Криштиану Роналду сделал голевой пас на Бруну Фернандеша и полузащитник «Манчестер Юнайтед» не промахнулся по пустым воротам. Роналду в рекордном матче отметился голевой передачей. Форвард провел свой 27 матч на Евро и вышел на поле в 19 игре подряд.
К 70 минуте счет матча не изменился. У Португалии стопроцентная реализация – три удара в створ и три гола. У Турции также три попадания в створ, но ни одного гола. На 75 минуте из-за травмы поле покинул автор автогола Самет Акайдын, его заменил Мерих Демирал.
На 80 минуте Турция заработала восьмой угловой, но и как предыдущие, розыгрыш не привел к удару и опасной ситуации у португальских ворот. Сама Португалия заработала всего один угловой. Турецкая команда стала активнее атаковать в финальные 10 минут, но самые опасные моменты были у Португалии. Забить мог Криштиану Роналду и Бруну Фернандеш.
Португалия досрочно оформила выход в 1/8 финала Евро 2024, причем выход с первого места. Для Турции ничего не потеряно. В случае победы в матче третьего тура команда может занять второе место в квартете.
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- Дата проведения
- 22 июня, 19.00, «Сигнал Идуна Парк»
- Голы:
- 0:1 – 21 Бернарду Силва, 0:2 – 28, автогол Акайдин, 0:3 – 55 Бруну Фернандеш.
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Турция –
Байындыр, Челик, Бардакджи, Акайдин (Демирал, 75), Айхан (Юксек, 58), Кадыоглу, Чалханоглу, Кекчю (Языджи, 46), Акгюн (Гюлер, 70), Актюркоглу (Йылдыз, 58), Йылмаз.
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Португалия –
Диогу Кошта, Жоау Канселу (Семеду, 68), Пепе (Антониу Силва, 83), Рубен Диаш, Мендеш, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Пальинья (Рубен Невеш, 46), Витинья (Жоау Невеш, 88), Рафаэл Леау (Нету, 46), Роналду.
- Предупреждения:
- Бардакджи (25), Рафаэл Леау (39), Акайдин (42), Челик (42), Пальинья (45).