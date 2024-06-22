Отец Троссарда: «Тедеско – не лучший тренер для Бельгии. У меня нехорошее предчувствие перед игрой с Румынией»
Отец Леандро Троссарда считает, что Доменико Тедеско не подходит сборной Бельгии.
«Леандро критикуют, но его ставят то на одну позицию, то на другую, так стабильности не добиться.
Тедеско не лучший тренер для Бельгии, пусть даже он не такой упрямый, как Роберто Мартинес.
Румынию не нужно недооценивать. У меня нехорошее предчувствие насчет этой игры. Надеюсь, я ошибаюсь», – сказал Петер Троссард в интервью De Morgen.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Меня нет. Так и будет, пока тренерами будут случайные люди вроде Тедеско и Абаскаля, не игравшие в футбол.
Как можно по учебникам научиться тренировать? Это живой процесс. Я его изнутри 30 лет видел, создавал игру, управлял темпом в середине поля.
Зато как Тедеско на бровке прыгал... разве тот же Анчелотти себя так ведет?
Самое обидное, что люди, отдавшие футболу 30 лет и игравшие на самом высоком уровне, сидят без работы.
Вот отец сразу и вступился))