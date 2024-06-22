Отец Троссарда: «Тедеско – не лучший тренер для Бельгии. У меня нехорошее предчувствие перед игрой с Румынией»

Отец Леандро Троссарда считает, что Доменико Тедеско не подходит сборной Бельгии.

« критикуют, но его ставят то на одну позицию, то на другую, так стабильности не добиться.

не лучший тренер для , пусть даже он не такой упрямый, как .

Румынию не нужно недооценивать. У меня нехорошее предчувствие насчет этой игры. Надеюсь, я ошибаюсь», – сказал Петер Троссард в интервью De Morgen.

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