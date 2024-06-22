Отец Троссарда: «Тедеско – не лучший тренер для Бельгии. У меня нехорошее предчувствие перед игрой с Румынией»

Теги Сборная Бельгии по футболу Сборная Румынии по футболу Евро-2024 Роберто Мартинес Леандро Троссард Доменико Тедеско Футбол

Отец Леандро Троссарда считает, что Доменико Тедеско не подходит сборной Бельгии.

«Леандро критикуют, но его ставят то на одну позицию, то на другую, так стабильности не добиться.

Тедеско не лучший тренер для Бельгии, пусть даже он не такой упрямый, как Роберто Мартинес.

Румынию не нужно недооценивать. У меня нехорошее предчувствие насчет этой игры. Надеюсь, я ошибаюсь», – сказал Петер Троссард в интервью De Morgen.

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49 комментариев
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Ответ Парон Роман
Царь ваш выход
Кого то удивляет провал Бельгии и проигрыш словакам, имея в составе сборную мира?
Меня нет. Так и будет, пока тренерами будут случайные люди вроде Тедеско и Абаскаля, не игравшие в футбол.
Как можно по учебникам научиться тренировать? Это живой процесс. Я его изнутри 30 лет видел, создавал игру, управлял темпом в середине поля.
Зато как Тедеско на бровке прыгал... разве тот же Анчелотти себя так ведет?
Самое обидное, что люди, отдавшие футболу 30 лет и игравшие на самом высоком уровне, сидят без работы.
+129
-1
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Царь ваш выход
+61
0
+61
отец Троссарда - Мостовой?
+29
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Троссард на банку
+25
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В футбол не играл, походка не футбольная, не умеет чеканить.
+19
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+19
Клоунада у Бельгии продолжается, теперь уже родители игроков набрасывают 💩🤦🏻‍♂️
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+13
Я вообще не понимаю с чего кто то решил что Тедеско топ тренер, но такие заявления от отца игрока во время Евро это мягко говоря странно
+14
-2
+12
Мягкая сила Мостового сработала на отце Троссарда 💪
+11
0
+11
Ответ No Name
Клоунада у Бельгии продолжается, теперь уже родители игроков набрасывают 💩🤦🏻‍♂️
Похоже не даром они ничего не выиграли в свое поколение. Свора склочных игрочишек
+11
-2
+9
Ответ 2vdhrvmmzf
Я вообще не понимаю с чего кто то решил что Тедеско топ тренер, но такие заявления от отца игрока во время Евро это мягко говоря странно
Походу высказали Троссарда за 2 загубленных момента, когда он пожадничал и не выкатил на пустые при ошибке кипера
Вот отец сразу и вступился))
+8
0
+8
Ответ Netto Brutto
Кого то удивляет провал Бельгии и проигрыш словакам, имея в составе сборную мира? Меня нет. Так и будет, пока тренерами будут случайные люди вроде Тедеско и Абаскаля, не игравшие в футбол. Как можно по учебникам научиться тренировать? Это живой процесс. Я его изнутри 30 лет видел, создавал игру, управлял темпом в середине поля. Зато как Тедеско на бровке прыгал... разве тот же Анчелотти себя так ведет? Самое обидное, что люди, отдавшие футболу 30 лет и игравшие на самом высоком уровне, сидят без работы.
Браво!
+7
0
+7
Ответ Netto Brutto
Кого то удивляет провал Бельгии и проигрыш словакам, имея в составе сборную мира? Меня нет. Так и будет, пока тренерами будут случайные люди вроде Тедеско и Абаскаля, не игравшие в футбол. Как можно по учебникам научиться тренировать? Это живой процесс. Я его изнутри 30 лет видел, создавал игру, управлял темпом в середине поля. Зато как Тедеско на бровке прыгал... разве тот же Анчелотти себя так ведет? Самое обидное, что люди, отдавшие футболу 30 лет и игравшие на самом высоком уровне, сидят без работы.
Прочитал голосом Мостового 👏
+4
0
+4
Чем думают эти родственники футболистов, говоря на публику такие вещи? Не от большого ума.
+3
0
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Это просто ужасно и не красиво, когда окружение игроков делают такие заявления да еще и в самом разгаре Евро, зачем такое говорить журналистам и тем самым еще больше оказывать давление на своего сына, тренера и на всю сборную в целом.
+2
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+2
Подпортил только сыну карьеру своим заявлением
+2
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Перед матчем,как раз самое врем о таком говорить. Батя красавчик,конечно.
+2
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Ответ Netto Brutto
Кого то удивляет провал Бельгии и проигрыш словакам, имея в составе сборную мира? Меня нет. Так и будет, пока тренерами будут случайные люди вроде Тедеско и Абаскаля, не игравшие в футбол. Как можно по учебникам научиться тренировать? Это живой процесс. Я его изнутри 30 лет видел, создавал игру, управлял темпом в середине поля. Зато как Тедеско на бровке прыгал... разве тот же Анчелотти себя так ведет? Самое обидное, что люди, отдавшие футболу 30 лет и игравшие на самом высоком уровне, сидят без работы.
И я не договорил, походка у Тедеско нефутбольная. Теперь всё.
+1
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+1
Ответ Netto Brutto
Кого то удивляет провал Бельгии и проигрыш словакам, имея в составе сборную мира? Меня нет. Так и будет, пока тренерами будут случайные люди вроде Тедеско и Абаскаля, не игравшие в футбол. Как можно по учебникам научиться тренировать? Это живой процесс. Я его изнутри 30 лет видел, создавал игру, управлял темпом в середине поля. Зато как Тедеско на бровке прыгал... разве тот же Анчелотти себя так ведет? Самое обидное, что люди, отдавшие футболу 30 лет и игравшие на самом высоком уровне, сидят без работы.
Царская аналитика👏👏👏
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На редкость мудацкая атмосфера в сборной Бельгии, даже без Куртуа
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Дело не в тренере а в игроках .
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Ответ 2vdhrvmmzf
Я вообще не понимаю с чего кто то решил что Тедеско топ тренер, но такие заявления от отца игрока во время Евро это мягко говоря странно
А в сборных есть хоть один топ-тренер? Дешам разве что. Тедеско хороший специалист, а то что игроки не реализуют моменты - не новая проблема для Бельгии.
+2
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В Бельгии традиция уже на больших турнирах срач устраивать внутри команды :) ну ок.
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С такими отцами и враги не нужны. В самый важный момент набрасывает на вентилятор, при этом подставляя сына
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Ответ Assandro Journey
Дешам - топ-тренер? когда-то тренировал Монако в далекие нулевые. после этого все. тренировать сборную - это не показатель.
Он там с Монако внезапно обыграл всех топов и взял ЛЧ. Так, на минуточку.
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Не сборная Бельгии, а змеиный клубок. Как же Тедеско не везёт то Спартак, то это
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Ответ Marcus-light
А в сборных есть хоть один топ-тренер? Дешам разве что. Тедеско хороший специалист, а то что игроки не реализуют моменты - не новая проблема для Бельгии.
нагельсманн
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Ответ Netto Brutto
Кого то удивляет провал Бельгии и проигрыш словакам, имея в составе сборную мира? Меня нет. Так и будет, пока тренерами будут случайные люди вроде Тедеско и Абаскаля, не игравшие в футбол. Как можно по учебникам научиться тренировать? Это живой процесс. Я его изнутри 30 лет видел, создавал игру, управлял темпом в середине поля. Зато как Тедеско на бровке прыгал... разве тот же Анчелотти себя так ведет? Самое обидное, что люди, отдавшие футболу 30 лет и игравшие на самом высоком уровне, сидят без работы.
искусственный интеллект скоро всех заменит. Совсем не обязательно двадцать лет играть в футбол, чтобы стать тренером. Из десятков тысяч бывших игроков, единицы становятся хорошими тренерами. И не факт, что они были выдающиеся игроки.
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Ответ Marcus-light
А в сборных есть хоть один топ-тренер? Дешам разве что. Тедеско хороший специалист, а то что игроки не реализуют моменты - не новая проблема для Бельгии.
Дешам - топ-тренер? когда-то тренировал Монако в далекие нулевые. после этого все. тренировать сборную - это не показатель.
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Не знаю, какой там специалист Тедеско, но то что сам Троссард бревно, точно не подлежит сомнению.
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К трехногому все претензии
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