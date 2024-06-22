Линекер о словах Саутгейта про Филлипса: «Это оскорбительно по отношению к игрокам и ошибочно, потому что его может заменить Беллингем. Обычно Гарет защищает футболистов, это странно»

Гари Линекер остался недоволен словами Гарета Саутгейта.

Главный тренер сборной Англии заявил, что в команде нет замены , не включенному в заявку на Евро-2024.

«Мне не понравились комментарии насчет Филлипса. Если мы полагались на Кэлвина в течение последних нескольких лет, то это вызывает серьезное беспокойство. Не думаю, что так и было, но я вообще не понял этот комментарий.

Он был оскорбительным по отношению к некоторым из приехавших игроков, а также ошибочным, поскольку в команде есть футболисты, которые способны там играть. может там играть, если сказать ему. Но футболистам нужны указания, они должны понимать, что нужно делать.

Давать такие комментарии не в его стиле. Обычно он защищает игроков – и правильно делает. А о чем говорится в раздевалке, мы не знаем. Даже по поводу Фила Фодена после первой игры Гарет сказал, что тот сыграл прекрасно, а то, что произошло сейчас, выглядит очень странно», – отметил бывший нападающий сборной Англии в подкасте The Rest is Football.

«Квадратные колышки в круглых дырках». Что легенды Англии говорят о сборной Саутгейта

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?