Линекер о словах Саутгейта про Филлипса: «Это оскорбительно по отношению к игрокам и ошибочно, потому что его может заменить Беллингем. Обычно Гарет защищает футболистов, это странно»

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Гари Линекер Евро-2024 Кэлвин Филлипс Джуд Беллингем Футбол

Гари Линекер остался недоволен словами Гарета Саутгейта.

Главный тренер сборной Англии заявил, что в команде нет замены Кэлвину Филлипсу, не включенному в заявку на Евро-2024.

«Мне не понравились комментарии Гарета насчет Филлипса. Если мы полагались на Кэлвина в течение последних нескольких лет, то это вызывает серьезное беспокойство. Не думаю, что так и было, но я вообще не понял этот комментарий.

Он был оскорбительным по отношению к некоторым из приехавших игроков, а также ошибочным, поскольку в команде есть футболисты, которые способны там играть. Джуд Беллингем может там играть, если сказать ему. Но футболистам нужны указания, они должны понимать, что нужно делать.

Давать такие комментарии не в его стиле. Обычно он защищает игроков – и правильно делает. А о чем говорится в раздевалке, мы не знаем. Даже по поводу Фила Фодена после первой игры Гарет сказал, что тот сыграл прекрасно, а то, что произошло сейчас, выглядит очень странно», – отметил бывший нападающий сборной Англии в подкасте The Rest is Football.

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12 комментариев
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Ответ Glukinho
нормально они там своих топят прям посреди турнира
Физрук всех достал уже своим антифутболом
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Это было просто глупо. У Филлипса нет никаких уникальных качеств, особенно в построении атакующих действий. Имея Биллингема, Райса, (потенциально) Фодена и Кейна в центральной оси, можно забивать 5 голов за матч просто зональными атаками.
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Очевидно что это последний турнир Саутгейта.
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нормально они там своих топят прям посреди турнира
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Обычно Гарет защищает футболистов... А тут он защищает свою шкуру. Она ему ближе.
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Саутгейт в какой то странной тихой истерике похоже. Безумный взгляд, безумные высказывания. Вообще звучит странно- Беллингем мог бы заменить Филлипса. Это все равно что в спортклубе с мужиками меня мог бы заменить например Карпин😃
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Гарет просто сел не в ту лодку, и гребет туда, где берега не видно
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Сейчас даже Линекер не шутит из за Саутгейта ...
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и вот это убожество хотели в мю взять? уж лучше 8 хаг
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У Дании тоже не было Кэлвина Филлипса.
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Ответ Glukinho
ну и что? все равно он этот антифутбол не поменяет в ближайшие недели такие обсуждения надо выносить на после турнира, сейчас явно не время
Ну его не официальные лица критикуют.
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