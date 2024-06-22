Винченцо Монтелла: «Роналду ключевой игрок Португалии даже в 39 лет. Он образец для остальных, забил 50 голов за сезон»
Винченцо Монтелла высоко отозвался о Криштиану Роналду.
«Меня не удивляет карьера Роналду. Криштиану – большой профессионал, пример, образец для подражания. Он завершает сезон, в котором забил 50 голов.
У него фантастический менталитет, он по-прежнему является ключевым игроком сборной Португалии даже в своем возрасте», – сказал главный тренер сборной Турции.
Напомним, Турция и Португалия встретятся сегодня во 2-м туре Евро-2024.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Даже если для тебя он второй, это не значит, что он не великий игрок
в мире десятки миллионов футболистов, среди которых сотни тысяч профессионалов, в число которых входят тысячи мастеров, из которых сотни звёзд. Из заёзд есть выдающиеся легенды футбола, которых уже около десятка, может меньше или чуть больше. Роналду входит в десятку лучших футболистов всех времён как минимум, кто то может его ставить первым, кто то вторым, кто то десятым, НО это выдающийся футболист. Я прекрасно понимаю что вы персональный фанат Месси, я его тоже считаю лучшим футболистом планеты, но мне не понятно как такую ересь можно писать в адрес Роналду? Это надо быть не адекватным, отбитым на всю голову? Я реально не понимаю этих слов!