Винченцо Монтелла: «Роналду ключевой игрок Португалии даже в 39 лет. Он образец для остальных, забил 50 голов за сезон»

Винченцо Монтелла высоко отозвался о Криштиану Роналду.

«Меня не удивляет карьера . Криштиану – большой профессионал, пример, образец для подражания. Он завершает сезон, в котором забил 50 голов.

У него фантастический менталитет, он по-прежнему является ключевым игроком сборной даже в своем возрасте», – сказал главный тренер сборной .

Напомним, Турция и Португалия встретятся сегодня во 2-м туре Евро-2024.

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