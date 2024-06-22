Винченцо Монтелла: «Роналду ключевой игрок Португалии даже в 39 лет. Он образец для остальных, забил 50 голов за сезон»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Винченцо Монтелла Сборная Турции по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Винченцо Монтелла высоко отозвался о Криштиану Роналду.

«Меня не удивляет карьера Роналду. Криштиану – большой профессионал, пример, образец для подражания. Он завершает сезон, в котором забил 50 голов.

У него фантастический менталитет, он по-прежнему является ключевым игроком сборной Португалии даже в своем возрасте», – сказал главный тренер сборной Турции.

Напомним, Турция и Португалия встретятся сегодня во 2-м туре Евро-2024.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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9 комментариев
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Ответ Александр Северный
надоело мне уже всё это жополизание в сторону 40 якоря. пускай хоть забивает мильон голов, но он так и останется вечно вторым лузером в споре за корону мирового футбола
И этим "жополизанием" занимаются игроки и тренеры, против которых Роналду играет
Даже если для тебя он второй, это не значит, что он не великий игрок
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+18
Ответ Александр Северный
надоело мне уже всё это жополизание в сторону 40 якоря. пускай хоть забивает мильон голов, но он так и останется вечно вторым лузером в споре за корону мирового футбола
"Вечно второй лузер"
в мире десятки миллионов футболистов, среди которых сотни тысяч профессионалов, в число которых входят тысячи мастеров, из которых сотни звёзд. Из заёзд есть выдающиеся легенды футбола, которых уже около десятка, может меньше или чуть больше. Роналду входит в десятку лучших футболистов всех времён как минимум, кто то может его ставить первым, кто то вторым, кто то десятым, НО это выдающийся футболист. Я прекрасно понимаю что вы персональный фанат Месси, я его тоже считаю лучшим футболистом планеты, но мне не понятно как такую ересь можно писать в адрес Роналду? Это надо быть не адекватным, отбитым на всю голову? Я реально не понимаю этих слов!
+13
-5
+8
Ответ Domian
Ну так Месси достиг большего, а в декабре 2022 поставил точку в спорах. Чемпион Мира - наивысшее звание и статус величайшего для того, кто претендовал.
И? Причем тут это? Мы говорим о том, что называть человеком вторым в каком-то деле, которым занимаются сотни тысяч человек явно не позор, а великое достижение. А это преподносится так, словно он ничего не достиг.
+4
0
+4
Ответ Александр Северный
надоело мне уже всё это жополизание в сторону 40 якоря. пускай хоть забивает мильон голов, но он так и останется вечно вторым лузером в споре за корону мирового футбола
Сотни тысяч мальчишек, да что там мальчишек, футболистов мечтают хотя бы одной десятой добиться того, чего достиг «вечно второй».
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ГЕниЙ🇵🇹
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