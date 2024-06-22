«Ожидаю, что Роналду забьет 6 голов на Евро-2024. Он фантастический футболист». Мейра о Криштиану

Теги Фернанду Мейра Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Евро-2024 Аль-Наср Эр-Рияд ТАСС Футбол

Фернанду Мейра считает, что Криштиану Роналду забьет 6 голов на Евро-2024.

В 1-м туре Португалия обыграла Чехию со счетом 2:1, Роналду провел на поле всю игру.

«Я думаю, что Роналду хорошо сыграл в первом матче на чемпионате Европы. Когда он на поле, все футболисты увеличивают внимание, так как он опасен с мячом, это касается не только голов.

Роналду – фантастический футболист. Я позитивно оцениваю его перспективы на чемпионате Европы. Ожидаю, что он забьет шесть мячей на этом турнире», – сказал экс-игрок «Зенита» и сборной Португалии.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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20 комментариев
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Мейра ЧЕ с лигой верблюдов перепутал?
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-6
+14
Ему надо хоть один забить для начала .
+13
-4
+9
Столько пенальти не поставят.
+9
-2
+7
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Возьмет, потрогает и вернет обратно)
+5
-1
+4
Шансы есть.. Впереди Грузия.. А-ха-ха-ха.. 🤣🍓🪵🪠
+4
-1
+3
А что, у портов в группе Литва и Лихтенштейн?))
+7
-4
+3
Ответ Доктор Щульц
Ему надо хоть один забить для начала .
Согласен, пусть начнёт с одного, а то предположения забьёт 6, а может 60 или 600 пока в пользу бедных!)
+5
-2
+3
Только если 5-6 грузинам
+2
0
+2
Близко к реальности че уж)) 1 максимум. И тот с пенальти
+3
-1
+2
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Если команда будет работать на статистику Роналду, Португалию ждёт провал.
+6
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Ответ Rosenbaum
А что, у портов в группе Литва и Лихтенштейн?))
Грузия, поэтому всего 6
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Комментарий удален модератором
подумал майога говорит
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Ответ Вова Пупкин
У 7 номера должно быть 7 забитых мячей. Зачем 6?
когда то играл, сейчас имитация бурной деятельности
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