«Ожидаю, что Роналду забьет 6 голов на Евро-2024. Он фантастический футболист». Мейра о Криштиану
Фернанду Мейра считает, что Криштиану Роналду забьет 6 голов на Евро-2024.
В 1-м туре Португалия обыграла Чехию со счетом 2:1, Роналду провел на поле всю игру.
«Я думаю, что Роналду хорошо сыграл в первом матче на чемпионате Европы. Когда он на поле, все футболисты увеличивают внимание, так как он опасен с мячом, это касается не только голов.
Роналду – фантастический футболист. Я позитивно оцениваю его перспективы на чемпионате Европы. Ожидаю, что он забьет шесть мячей на этом турнире», – сказал экс-игрок «Зенита» и сборной Португалии.
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