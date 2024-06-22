«Ожидаю, что Роналду забьет 6 голов на Евро-2024. Он фантастический футболист». Мейра о Криштиану

Фернанду Мейра считает, что Криштиану Роналду забьет 6 голов на Евро-2024.

В 1-м туре обыграла Чехию со счетом 2:1, провел на поле всю игру.

«Я думаю, что Роналду хорошо сыграл в первом матче на чемпионате Европы. Когда он на поле, все футболисты увеличивают внимание, так как он опасен с мячом, это касается не только голов.

Роналду – фантастический футболист. Я позитивно оцениваю его перспективы на чемпионате Европы. Ожидаю, что он забьет шесть мячей на этом турнире», – сказал экс-игрок «Зенита» и сборной Португалии.

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