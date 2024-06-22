Данни: «Роналду поможет Португалии выиграть Евро-2024»

Теги Зенит Данни Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Данни считает, что Криштиану Роналду поможет Португалии выиграть Евро-2024.

– Полезен ли Криштиану Роналду сборной Португалии?

– Я уверен, что Роналду поможет нам выиграть Евро-2024. Все знают, какой это футболист и на что он способен, – сказал экс-игрок сборной Португалии и «Зенита». 

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39 комментариев
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Ответ che kaif
Комментарий удален модератором
Рамуш пусть сначала Коло Муани вытеснит и в ПСЖ начнет феерить , потом уже решат что делать
+16
-2
+14
Уже какой по счету поход этого псевдотащера увенчался диким позором, но его поклонники все продолжают травить байки, говоря нейтральные фразы, типа в отличной форме. Возносят его как самого из самых, а на деле человек 25 лет не может выдать перфоманс, и стать лучшим игроком, ни на одном из международных турниров.
+28
-16
+12
Ответ KING_OF_RUSSIA
Интересно, хейтерам банально не лень комментить каждую новость о Роне?)) они же сами для себя это пишут, никто больше всерьез не воспринимает их фантазии))
Думаешь когда ты пишешь фантазии о ЧЕМПИОНЕ МИРА Месси тебя кто то всерьёз воспринимает?
+13
-3
+10
Роналду не поможет. Он может только помешать, потому что всем известно, что этот нарцисс - не командный игрок, он озабочен только личными рекордами! У Португалии гораздо больше шансов без Роналду.
+8
-4
+4
Ответ che kaif
Комментарий удален модератором
Все уже заценили талант и феерию Рамуша в ПСЖ, и его голевые действия в Лиге Чемпионов.
+4
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+3
Ответ Митрандир цвета хаки
Уже какой по счету поход этого псевдотащера увенчался диким позором, но его поклонники все продолжают травить байки, говоря нейтральные фразы, типа в отличной форме. Возносят его как самого из самых, а на деле человек 25 лет не может выдать перфоманс, и стать лучшим игроком, ни на одном из международных турниров.
У него были контракты на судейские лч.
Теперь настигает карма за все левое и притянутое в карьере.
Ответ moscwow, а то он в чс прячется
+7
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Если Роналду сам не осознает, что со скамейки, под уставшего соперника, рывки за спину или навесы в штрафную под его высоченные прыжки – это идеальный вариант на данный момент, то ему должны это сказать. А главный тренер не просто сказать, но и сделать. Посади ты его на скамейку и выпускай на 60-й минуте. С ним невозможно прессинговать соперника. Если с Чехией(и то на грани провала было), Грузией и Турцией ещё допустимо, потому что Португалия, сборная совершенно другого уровня, то в 1/4, после встречи с Германией или Испанией улетят домой.
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Ответ che kaif
Комментарий удален модератором
и как там талант Рамуш сыграл а этом сезоне?
Этому таланту бы сперва начать попадать в стартовый состав своей команды
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Ответ che kaif
Рамуш 29 игр в лиге 1 Коло 26 Голы Рамуш 11 Коло 6 Вы о чем товарищ эксперд?!))
Кстати они оба бездари
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Для этого надо закончить карьеру в сборной!
+7
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Вряд ли. Его "читают" все. Он же не Месси.
Месси - аргентинский футболист. Если что
+5
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Ответ Александр Северный
судя по твоим комментариям твоя форма здоровья меня больше беспокоит🤣🤣🤣
Сами поняли, что написали?
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Ответ Domian
Думаешь когда ты пишешь фантазии о ЧЕМПИОНЕ МИРА Месси тебя кто то всерьёз воспринимает?
Давай, найди последнюю ветку меси где я что-то писал?) Мне даже открывать их лень, не то, что комментить))
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Ответ John Wick
Вполне возможно, почему нет? Состав у португальцев мощный, сам Роналду тоже в порядке, по игре тоже неплохо.
С учётом варёных французев то вполне
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Ответ Matador
В первом матче Роналду был практически не заметен. Бледная тень себя самого прежнего
Если почитать спорт только благодаря его двумтыщам ударам в створ или куда там - одержали победу португальцы
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Ответ che kaif
Рамуш 29 игр в лиге 1 Коло 26 Голы Рамуш 11 Коло 6 Вы о чем товарищ эксперд?!))
А если перевести на минуту, то тогда Рамуш играл гораздо меньше чем тот
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Комментарий удален модератором
Ответ Дима
и как там талант Рамуш сыграл а этом сезоне? Этому таланту бы сперва начать попадать в стартовый состав своей команды
Ну 2 ой бомбардир команды что очень даже не плохо учитывая что первый Мбаппе. Роналду бы там был вообще каким нибудь 10 ым))
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Как он может помочь порткам если даже Насру не смог помочь выиграть ни один трофей аж за два сезона.?
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Свадебный генерал7 🇵🇹 поедет на Евро только за личной статистикой.
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"Я уверен, что Роналду поможет нам выиграть Евро-2024" - заплатит?
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Если только сядет на скамейку
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🤣
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Нет. Не поможет
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В первом матче Роналду был практически не заметен. Бледная тень себя самого прежнего
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Складывается впечатление что все пытаются оправдать 🐬 в основе. На деле же,это давление на главного тренера,мол не сажай 🍓 на скамейку.
+10
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