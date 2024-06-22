Данни: «Роналду поможет Португалии выиграть Евро-2024»

Данни считает, что Криштиану Роналду поможет Португалии выиграть Евро-2024.

– Полезен ли сборной Португалии?

– Я уверен, что Роналду поможет нам выиграть Евро-2024. Все знают, какой это футболист и на что он способен, – сказал экс-игрок сборной Португалии и «Зенита».

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