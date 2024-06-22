Данни: «Роналду поможет Португалии выиграть Евро-2024»
Данни считает, что Криштиану Роналду поможет Португалии выиграть Евро-2024.
– Полезен ли Криштиану Роналду сборной Португалии?
– Я уверен, что Роналду поможет нам выиграть Евро-2024. Все знают, какой это футболист и на что он способен, – сказал экс-игрок сборной Португалии и «Зенита».
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Теперь настигает карма за все левое и притянутое в карьере.
Ответ moscwow, а то он в чс прячется
Этому таланту бы сперва начать попадать в стартовый состав своей команды
Месси - аргентинский футболист. Если что