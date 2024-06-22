Игорь Колыванов: «Баджо с Черенковым были похожи. Оба – интроверты, очень скромно себя вели»

Теги Спартак премьер-лига Россия серия А Италия Игорь Колыванов Болонья Федор Черенков Роберто Баджо Советский спорт Фоджа Футбол

Игорь Колыванов рассказал, в чем Роберто Баджо и Федор Черенков были похожи.

Баджо – самый талантливый футболист, с кем вам довелось играть?

– Со многими хорошими футболистами довелось поиграть. Раз он выиграл «Золотой мяч», то на тот момент он один из величайших игроков в мировом футболе, несомненно. Если бы не травмы, мог бы проявить себя еще больше.

Настоящий профессионал, очень скромно себя вел на поле и вне его. Чем-то в этом плане с Федей Черенковым были похожи. Оба – интроверты, – сказал экс-игрок «Фоджи», «Болоньи» и сборной России.

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7 комментариев
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У меня такое впечатление, что Хвостик не реализовал свой талант и на половину.
+10
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Ну Робби это Легенда.Увидел его на Чм 1994 и сразу стал его фанатом)) Жаль тогда ЧМ не взял. Стал бы Месси 90х.
+10
-1
+9
Ответ pztpzhmx66
Фиджи ??? Не Фоджа ли ?
Хотели кока, а съели Кука)
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Не боимся мы врагов,с нами Фёдор Черенков
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Фиджи ???
Не Фоджа ли ?
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0
+1
Федор Федорович Гений
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