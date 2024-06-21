Испанию могут оштрафовать на 30 000 евро из-за Ямаля. Людям младше 18 лет в Германии нельзя работать после 23:00

Сборная Испании может столкнуться с проблемами из-за возраста Ламина Ямаля.

Telegram.hr отмечает, что немецкое законодательство регламентирует занятость людей младше 18 лет таким образом, что после 20:00 работать им запрещено. Спортсмены относятся к исключениям – им разрешено работать до 23:00, однако подразумеваются не только игра в футбол, но также и все последующие процедуры, включая интервью, принятие душа в раздевалке и восстановительные мероприятия.

Правила касаются не только граждан Германии, но и иностранцев, прибывших в страну.

Таким образом, если матч начинается в 21:00 по местному времени, как в случае с игрой против Италии на , избежать нарушения почти невозможно.

Эксперт по правовым вопросам Штефан Граф, работающий в Констанцском университете, отметил, что спортивных последствий для сборной Испании не будет, то есть дисквалифицировать не смогут.

При этом предусмотрен штраф на сумму вплоть до 30 000 евро. Однако Граф считает, что в конечном счете никакого наказания не последует.

24 июня Испания встретится с Албанией – матч тоже начнется в 21:00 по местному времени.

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