Испанию могут оштрафовать на 30 000 евро из-за Ямаля. Людям младше 18 лет в Германии нельзя работать после 23:00
Сборная Испании может столкнуться с проблемами из-за возраста Ламина Ямаля.
Telegram.hr отмечает, что немецкое законодательство регламентирует занятость людей младше 18 лет таким образом, что после 20:00 работать им запрещено. Спортсмены относятся к исключениям – им разрешено работать до 23:00, однако подразумеваются не только игра в футбол, но также и все последующие процедуры, включая интервью, принятие душа в раздевалке и восстановительные мероприятия.
Правила касаются не только граждан Германии, но и иностранцев, прибывших в страну.
Таким образом, если матч начинается в 21:00 по местному времени, как в случае с игрой против Италии на Евро-2024, избежать нарушения почти невозможно.
Эксперт по правовым вопросам Штефан Граф, работающий в Констанцском университете, отметил, что спортивных последствий для сборной Испании не будет, то есть дисквалифицировать Ямаля не смогут.
При этом предусмотрен штраф на сумму вплоть до 30 000 евро. Однако Граф считает, что в конечном счете никакого наказания не последует.
24 июня Испания встретится с Албанией – матч тоже начнется в 21:00 по местному времени.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Дети пусть соревнуются с детьми 🙂
Я проверил.
Если человек до 18 лет является гражданином другой страны и не работает официально на немецкую компанию, то все равно применяются законы Германии относительно труда несовершеннолетних на её территории.
В Германии существует принцип, согласно которому законы о защите несовершеннолетних распространяются на всех несовершеннолетних, находящихся на её территории, независимо от их гражданства или официального статуса занятости. Это значит, что если несовершеннолетний работает незаконно, нарушая законы о труде, это все равно будет считаться нарушением.
Таким образом, даже если несовершеннолетний работает неофициально или неофициально участвует в каких-либо деятельностях в Германии после 23:00, это может быть противозаконным и привести к административным или юридическим последствиям.
например, запрещающий словенцам работать
Игра за сборную, это не работа. Это добровольное участие в соревнованиях, за которую платятся призовые. Если бы с игроком заключался рабочий контракт, то богатые страны перекупали бы бедные. Условно говоря, тот же Дрогба бы играл не за Кот д’’Ивуар, а за Францию. Ему бы предложили богатый контракт, и все. У Ямаля контракт с Лапортой, а вовсе не с RFEF.
были выплаты Мбаппе, но не Ямалю