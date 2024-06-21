Испанию могут оштрафовать на 30 000 евро из-за Ямаля. Людям младше 18 лет в Германии нельзя работать после 23:00

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу происшествия Евро-2024 деньги Ламин Ямаль Футбол

Сборная Испании может столкнуться с проблемами из-за возраста Ламина Ямаля.

Telegram.hr отмечает, что немецкое законодательство регламентирует занятость людей младше 18 лет таким образом, что после 20:00 работать им запрещено. Спортсмены относятся к исключениям – им разрешено работать до 23:00, однако подразумеваются не только игра в футбол, но также и все последующие процедуры, включая интервью, принятие душа в раздевалке и восстановительные мероприятия.

Правила касаются не только граждан Германии, но и иностранцев, прибывших в страну.

Таким образом, если матч начинается в 21:00 по местному времени, как в случае с игрой против Италии на Евро-2024, избежать нарушения почти невозможно.

Эксперт по правовым вопросам Штефан Граф, работающий в Констанцском университете, отметил, что спортивных последствий для сборной Испании не будет, то есть дисквалифицировать Ямаля не смогут.

При этом предусмотрен штраф на сумму вплоть до 30 000 евро. Однако Граф считает, что в конечном счете никакого наказания не последует.

24 июня Испания встретится с Албанией – матч тоже начнется в 21:00 по местному времени.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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58 комментариев
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Ответ Тимофей Щепкин
С одной стороны — абсурд. С другой — есть законы страны-хозяйки. Какая разница кто их нарушает?🧐
Так у немцев Мукоко играл в 16 лет до ночи в ЛЧ и тишина,а тут высосали
+52
-2
+50
Ответ Тимофей Щепкин
С одной стороны — абсурд. С другой — есть законы страны-хозяйки. Какая разница кто их нарушает?🧐
с одной стороны абсурд,да и с другой стороны тоже
+38
-4
+34
Ламин Ямал самый молодой игрок из-за которого оштрафовали Федерацию)
+32
-2
+30
С одной стороны — абсурд. С другой — есть законы страны-хозяйки. Какая разница кто их нарушает?🧐
+35
-12
+23
Пусть Ямал скажет, что для него это была не работа, а игра. И пусть законодатели сосут бибу.
+14
-4
+10
Пора, как фигурном катании, повышать юниорский возраст.
Дети пусть соревнуются с детьми 🙂
+9
-3
+6
Ответ Дмитрий Гудков
Это кто придумал? Он что работает на немецкую компанию? От него есть налоговые поступления? На каком основании немцы будут предъявлять?
на основании законодательства, написано же.
+9
-4
+5
Ответ милфхантер
на основании законодательства, написано же.
Чатик говорит, что может быть такое.
Я проверил.
Если человек до 18 лет является гражданином другой страны и не работает официально на немецкую компанию, то все равно применяются законы Германии относительно труда несовершеннолетних на её территории.

В Германии существует принцип, согласно которому законы о защите несовершеннолетних распространяются на всех несовершеннолетних, находящихся на её территории, независимо от их гражданства или официального статуса занятости. Это значит, что если несовершеннолетний работает незаконно, нарушая законы о труде, это все равно будет считаться нарушением.

Таким образом, даже если несовершеннолетний работает неофициально или неофициально участвует в каких-либо деятельностях в Германии после 23:00, это может быть противозаконным и привести к административным или юридическим последствиям.
+6
-1
+5
что мешает заменить Ямаля до 23-00 по местному времени?
+4
0
+4
Ответ predMBAPPE
Ламин Ямал самый молодой игрок из-за которого оштрафовали Федерацию)
Если уж на то пошло, то ответственное лицо - Организационный комитет ЧЕ, каким боком там испанская федерация? Она разве имеет право организовывать либо запрещать какие-то соревнования на территории Германии? Разве федерация Испании продает трансляции и имеет с этого прибыль?
+4
0
+4
Работать без визы Д тоже нельзя, так что всех дисквалифицировать и по итогу выиграла сборная Германии))
+3
0
+3
Это кто придумал? Он что работает на немецкую компанию? От него есть налоговые поступления? На каком основании немцы будут предъявлять?
+8
-5
+3
Ответ Under
это всё здорово, только труд - это работа по контракту вряд ли у них есть контракт со сборной
Да, но получается что на территории Германии после 23:00 трудовую деятельность осуществляет лицо моложе 18 лет. Это по законам Германии запрещено.
+2
0
+2
А им за игры сборных платят? 🤔
+3
-1
+2
Ответ Madhamish
Высосаная из пальца чушь, полная ахинея. Во первых, организатор соревнований и гипотетический ответчик-работодатель, это вовсе не федерация Испании, сиречь, RFEF. RFEF этот турнир не организовывал, в правовое поле Германии не входит ни резидентом, ни как еще либо, ни продает трансляции, ни коммерциализирует еще каким-либо образом этот футбольный чемпионат на территории Германии. Ямаль, бегая по полю, создает продукт, который продает Организационный комитет ЧЕ. Так что "работодатель" Ямаля в лучшем случае Организационный комитет ЧЕ, или Немецкий футбольный союз, в которую он входит. Это во-первых. А есть еще и во вторых. Трудовые отношения начинаются с письменного или устного договора, в котором одна сторона подряжает другую выполнить определенные действия (услуги, произвести продукцию) за вознаграждение. Без такого договора трудовые отношения не возникают. Если я приду и выкопаю на вашем участке яму ночью без спроса, это не значит, что вы мне за нее деньги должны, потому что "я же работал". И уверен, что Немецкий футбольный союз или ОК ЧЕ никаких трудовых договоров с футболистами других стран не заключал. Они приглашены принять участие в спортивных соревнованиях, за определенные призовые. Более того, и призовые платит скорее всего УЕФА, а не DFB. И призовые нельзя рассматривать как гонорар за проделанную работу, кроме того призовые и кубки получает команда, а не Ямаль лично, нигде не зафиксировано, что Ямаль должен получить столько-то призовых за участие. Он может вообще ничего не получить, юридически это будет правильно, никто ему ничего без контракта не должен. А контракта на работу нет. Он добровольно согласился играть и представлять страну в соревнованиях, без гонорара. Поэтому игру Ямаля нельзя считать работой, соответственно законодательство это здесь не работает, как не работало бы оно, если бы Ямаль играл в крестики-нолики на улицах немецких городов в полночь за пачку, скажем, печенья победителю. Чисто идиотская придумка какого-то блогера. Особенно смешно, что об этом пишет хорватский телеграм-канал, где ж еще сидят эксперты в трудовом законодательстве Германии...
Да не переживай ты так! Сказали же, что в итоге ничего никому не будет!
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+1
Ответ AprasidzE
Зато можно насиловать женщин в рожденственскую ночь
Ну и как ощущения? Понравилось?
+1
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Ответ Under
ну так нет зарплаты - нет работы, всё же просто новость из пальца высосали
Зачастую есть различные выплаты: за участие в матче, за победу и так далее. Не раз уже игроки различных стран говорили, что перечисляют полученные таким образом деньги на благотворительные цели (как Мбаппе, скажем).
+1
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+1
Ответ Н.Ф.
Пора, как фигурном катании, повышать юниорский возраст. Дети пусть соревнуются с детьми 🙂
в футболе по другому? дети соревнуются с детьми, есть команды 11/12, 13/14,15/16 и 17/18 годов, просто лучшие которые готовы со взрослыми играют со взрослыми.
+1
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Немецкая бюрократия так глубоко не залезет. Поймут и простят.
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Это расизм, причем с обеих сторон: испанцы заставляют играть, немцы - запрещают.
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Ответ &_Bishep_&
Если в плей-офф Испания попадет на Германию, можно в в данном регионе быстренько провести закон запрещающий в этом возрасте работать после 16-00.
по такой логике какой угодно закон можно ввести
например, запрещающий словенцам работать
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😂😂😂😂😂😂
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Мужики из заявки скинутся за малого, если что. :)
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Ответ Under
ему ничего говорить не надо даже он денег не получал, значит не работал
Кстати, да, им же в сборных не платят) В чем тогда работа непонятно)
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0
Ответ Дмитрий Гудков
Чатик говорит, что может быть такое. Я проверил. Если человек до 18 лет является гражданином другой страны и не работает официально на немецкую компанию, то все равно применяются законы Германии относительно труда несовершеннолетних на её территории. В Германии существует принцип, согласно которому законы о защите несовершеннолетних распространяются на всех несовершеннолетних, находящихся на её территории, независимо от их гражданства или официального статуса занятости. Это значит, что если несовершеннолетний работает незаконно, нарушая законы о труде, это все равно будет считаться нарушением. Таким образом, даже если несовершеннолетний работает неофициально или неофициально участвует в каких-либо деятельностях в Германии после 23:00, это может быть противозаконным и привести к административным или юридическим последствиям.
А где он работает? Он играет. Не уверен, что у него есть профессиональный контракт с RFEF.
Игра за сборную, это не работа. Это добровольное участие в соревнованиях, за которую платятся призовые. Если бы с игроком заключался рабочий контракт, то богатые страны перекупали бы бедные. Условно говоря, тот же Дрогба бы играл не за Кот д’’Ивуар, а за Францию. Ему бы предложили богатый контракт, и все. У Ямаля контракт с Лапортой, а вовсе не с RFEF.
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Ответ Under
да, не совсем верно сказал, прошу прощения были выплаты Мбаппе, но не Ямалю
Ну, это нам неизвестно, но факт в том, что такая практика в целом существует (скажем, с ходу можно найти аналогичную информацию про сборную Англии), поэтому я бы поостерегся так категорично заявлять, что Ямалю ничего не платят.
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Ответ Александр Суряев
Вы написали: "Только не думаю, что в сборной есть выплаты за выход на поле". А они есть. Ну, были на ЧМ-2018, ладно.
да, не совсем верно сказал, прошу прощения
были выплаты Мбаппе, но не Ямалю
0
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Ответ Under
ну это не противоречит тому, что я написал
Вы написали: "Только не думаю, что в сборной есть выплаты за выход на поле". А они есть. Ну, были на ЧМ-2018, ладно.
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Ответ Тимофей Щепкин
С одной стороны — абсурд. С другой — есть законы страны-хозяйки. Какая разница кто их нарушает?🧐
Тогда матч должны назначать на такое время, чтобы не было такой ситуации.
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Ответ Александр Суряев
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Kylian-mbappe-reversera-son-eventuelle-prime-a-une-association/916969 Ну вот про Мбаппе: тут напрямую не сказано, что по 20 тысяч за матч на ЧМ ему платит федерация, но то, что он согласовывал с федерацией перечисление средств фондам, а не на его счет, свидетельствует, что это не от клуба деньги.
ну это не противоречит тому, что я написал
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