Канчельскис о словах Амарала про строительство «Спартака»: «Они уже 10 лет все приходят и строят, строят. А клуб занимает 5-е место. Уникальная команда с уникальными руководителями»
Андрей Канчельскис раскритиковал руководителей «Спартака».
Ранее спортивный директор клуба Томаш Амарал пообещал, что будет строить команду, которая приблизит клуб к титулам.
«Они уже 10 лет строят, все никак не могут построить. Все приходят и строят, строят.
Там, по-моему, Романцев и Бесков построили в свое время команду. Сейчас все эти строители приходят и строят команду так, что она занимает четвертое-пятое место. Хорошие строители, да?
Я не знаю, какое к тренеру доверие, каких ему дадут футболистов. Что хочет «Спартак»? «Спартак» ведь у нас команда уникальная, с уникальными руководителями», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».
Нужно дать им время, хотя бы сезон и оценить вектор развития, а не результат. Тогда возможно стоит продолжить. Мериться деньгами с зенитом не получиться, но выстроить экономически сильный проект наверное можно + надеюсь найдут баланс между молодежью и игроками основы.
А без задачи никто денег давать не будет и искать дорогих и сильных игроков не будет.Как обычно за 6-8 тысяч завезут пару игроков.А тренер будет тасовать игроков в надежду что такая связка выстрелит.А болельщики будут обвинять тренера что каждый матч новые связки.