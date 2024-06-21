Канчельскис о словах Амарала про строительство «Спартака»: «Они уже 10 лет все приходят и строят, строят. А клуб занимает 5-е место. Уникальная команда с уникальными руководителями»

Андрей Канчельскис раскритиковал руководителей «Спартака».

Ранее спортивный директор клуба пообещал, что будет строить команду, которая приблизит клуб к титулам.

«Они уже 10 лет строят, все никак не могут построить. Все приходят и строят, строят.

Там, по-моему, Романцев и Бесков построили в свое время команду. Сейчас все эти строители приходят и строят команду так, что она занимает четвертое-пятое место. Хорошие строители, да?

Я не знаю, какое к тренеру доверие, каких ему дадут футболистов. Что хочет «Спартак»? « » ведь у нас команда уникальная, с уникальными руководителями», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».