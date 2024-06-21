Канчельскис о словах Амарала про строительство «Спартака»: «Они уже 10 лет все приходят и строят, строят. А клуб занимает 5-е место. Уникальная команда с уникальными руководителями»

Теги Спартак премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Томаш Амарал Футбол

Андрей Канчельскис раскритиковал руководителей «Спартака».

Ранее спортивный директор клуба Томаш Амарал пообещал, что будет строить команду, которая приблизит клуб к титулам.

«Они уже 10 лет строят, все никак не могут построить. Все приходят и строят, строят.

Там, по-моему, Романцев и Бесков построили в свое время команду. Сейчас все эти строители приходят и строят команду так, что она занимает четвертое-пятое место. Хорошие строители, да?

Я не знаю, какое к тренеру доверие, каких ему дадут футболистов. Что хочет «Спартак»? «Спартак» ведь у нас команда уникальная, с уникальными руководителями», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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28 комментариев
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Динамо 48 лет строит команду и все никак не станет чемпионом...
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А что Амарал должен был сказать?Что будем играть как Ростов бей вперед,а там поборемся?Или будем сидеть и наблюдать,просто деньги получать?
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Тебя только не хватает , специалист блин
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что по мнению Легенды Андрюши должен сказать руководитель публике? всё плохо, полный распад, к нам не едут футболисты нормального уровня за дёшево? мы не можем выпустить своих молодых, потому что от нас публика и журналюги требуют результат каждую минуту? что должен сказать руководитель чтобы цари, алкаши, теннисисты были довольны? мне просто интересно)
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за 10 лет и чемпионами были, и кубок брали и Суперкубок! , Канчельскис как бубнил так и бубнит!
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Ответ VAdi4ka
- Я не знаю, какое к тренеру доверие... - Не знаешь, садись - два!
Когда не знаешь ни про доверие, ни про состав лучше промолчать на месте Канчельскиса, даже Мостовой верит в Станковича и не критикует заранее Спартак в кои веки ....
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Почему в регалиях Канчельскиса редко упоминанается нынешнер место работы в Мурас Юнайтеде? Может ему стыдно и попросил не акцентировать на этом?
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Каста бесполезных балаболов....
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Ответ Sergio1964
Он должен сказать примерно следующее. - Мы определяем 4- 5 ( 3-4) российских футболистов, которые на своих позициях не сильно хуже зенитовских, а также игроков замены к ним ( лучше молодых, так как они могут и должны расти). - Мы определяем 2 - 3 легионеров в своих рядах, которые на своих позициях плюс минус равны зенитовским - Оставшийся чемпионский недокомплект мы покупаем в Латинской Америке ( с упором на Бразилию) и в России в течении 2- х трансферных окон и с учётом того, что максимальная зарплата футболиста ( за исключением бонусов) не должна превышать 1,6 млн.евро в год.
Для начало нужно купить двух игроков которые могут делать разницу.Один созидающий,другой забивной.А потом можно потихоньку латать слабые места.Кроме Клаудиньо и Вендела и нападающего остальные не чем не сильнее имеющих в Спартаке игроков.И то если Соболев играл как он может то оставалась лишь два игрока,которые сильнее наших.
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Хочется верить, что вот сейчас пойдёт настоящая работа и так каждый год.
Нужно дать им время, хотя бы сезон и оценить вектор развития, а не результат. Тогда возможно стоит продолжить. Мериться деньгами с зенитом не получиться, но выстроить экономически сильный проект наверное можно + надеюсь найдут баланс между молодежью и игроками основы.
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Так ведь долгострой.
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Шёл бы потренировать кого нибудь, а то только терпится как баба,аж противно читать,и всё про Спартак, Хотя кто этому трепачу доверит кого то тренировать,если только на пару с Мостовыым,во где они языками зацепятся
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Ответ NIK7478
Руководители Спартака - разбираются в нефти, в деньгах, в своем бизнесе! На этом всё. В футболе не разбираются, и даже не смогли додуматься пригласить в клуб разбирающихся людей, которые всё организуют, как нужно! )
Их задача что клуб был на плаву. Они другими глазами смотрят чем болельщики.Просто задачи нет быть первым.В Питере ведь поставили задачу они и выполняют.
А без задачи никто денег давать не будет и искать дорогих и сильных игроков не будет.Как обычно за 6-8 тысяч завезут пару игроков.А тренер будет тасовать игроков в надежду что такая связка выстрелит.А болельщики будут обвинять тренера что каждый матч новые связки.
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Ответ Rinat Gazimzyanov
Для начало нужно купить двух игроков которые могут делать разницу.Один созидающий,другой забивной.А потом можно потихоньку латать слабые места.Кроме Клаудиньо и Вендела и нападающего остальные не чем не сильнее имеющих в Спартаке игроков.И то если Соболев играл как он может то оставалась лишь два игрока,которые сильнее наших.
Станкович не видел в деле ни одного из нынешних игроков Спартака( см. своими глазами пресс- конференцию Станковича и Амарала).То что нужно сначала купить созидающего и забивающего игроков ясно Вам, годами болеющего за Спартак, но не ему.
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