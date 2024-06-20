Зарема о словах директора «Спартака» Амарала про титулы: «Напоминает поговорку «у самурая нет цели, только путь» – как в «Краснодаре», где все ради процесса. Главное, чтобы самурай не сделал харакири»

Зарема Салихова отреагировала на слова Томаша Амарала о целях «Спартака».

Ранее спортивный директор красно-белых, отвечая на вопрос о критериях успеха «Спартака», заявил: «Мы не будем обещать титулы, но мы будем строить команду, которая нас приблизит к этому».

«Слова спортивного директора о целях в клубе напоминают известную поговорку «у самурая нет цели, есть только путь». Подобное есть в другом российском футбольном клубе, «Краснодаре». У них тоже все не ради титулов, а ради самого процесса.

Главное, чтобы самурай Амарал в конце сезона не сделал харакири», – сказала супруга экс-владельца « » Леонида Федуна.