Зарема о словах директора «Спартака» Амарала про титулы: «Напоминает поговорку «у самурая нет цели, только путь» – как в «Краснодаре», где все ради процесса. Главное, чтобы самурай не сделал харакири»

Теги Спартак премьер-лига Россия Зарема Салихова Томаш Амарал Футбол

Зарема Салихова отреагировала на слова Томаша Амарала о целях «Спартака».

Ранее спортивный директор красно-белых, отвечая на вопрос о критериях успеха «Спартака», заявил: «Мы не будем обещать титулы, но мы будем строить команду, которая нас приблизит к этому».

«Слова спортивного директора Амарала о целях в клубе напоминают известную поговорку «у самурая нет цели, есть только путь». Подобное есть в другом российском футбольном клубе, «Краснодаре». У них тоже все не ради титулов, а ради самого процесса.

Главное, чтобы самурай Амарал в конце сезона не сделал харакири», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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16 комментариев
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А при Федуне можно подумать было по другому
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Балаболка
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Кто дал право этой шл открывать свой рот на Краснодар? То что делает Галицкий это выше всяких похвал!
А ее рот использовали другие мужчины, да и сейчас старик использует.
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может хватит уже ее пиарить и цитировать на сайте? она по-моему только ради этого и пишет в своём канале, причем исключительно один только негатив
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Надеюсь, что Станкович не Зарему имел в виду, говоря, что с дьяволом знаком.
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Ответ Михаил Конюхов_1116123872
А при Федуне можно подумать было по другому
Было
Всегда заявлялись трофеи как цели
Может ли быть иначе у большого клуба?
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Чья бы корова мычала...
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А не сделать ли харакири тому, кто ей постоянно вопросы задаёт?
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Очень занимательно когда эскортница критикует метод управления С.Н.Г! Его путь гораздо важнее и более значим для российского футбола чем всё что делал её папик!
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Ооо,то ли Федун ставил каждый год цель стать чемпионами,и покупал для этого таких игроков как Дедура,Инсауральде,Майдана и т.д
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Подобное есть в другом российском футбольном клубе, «Краснодаре». У них тоже все не ради титулов, а ради самого процесса.

-Поручик, вы любите детей ?-
-Нет, но вот сам процесс...-
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Мы, болелы наблюдаем лишь процесс похода к цели,главное чтоб он был зрелищным , интересным,с каким то прогрессом ,а цели меняются от обстоятельств,финансирования и состава....
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Ответ Антон Огурцов
Кто дал право этой шл открывать свой рот на Краснодар? То что делает Галицкий это выше всяких похвал! А ее рот использовали другие мужчины, да и сейчас старик использует.
Деньги дает ей право на все.
Поэтому говорит что хочет и на любые темы.
И да, ей рот никто не может заткнуть.
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Ответ Caniball
Деньги дает ей право на все. Поэтому говорит что хочет и на любые темы. И да, ей рот никто не может заткнуть.
Почему? Ей поливали малафьей в бытность ее активной фазы работы. Сейчас у старика с этим проблемы, но в тайне, думаю она также в теме.
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