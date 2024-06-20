Защитник «Краснодара» Волков близок к переходу в «Зенит»
Сергей Волков перейдет в «Зенит».
По информации Sports, защитник «Краснодара», у которого возникли разногласия с клубом, близок к подписанию контракта с «Зенитом».
Ранее сообщалось, что переговоры между «Зенитом» и «Краснодаром» по трансферу Волкова были приостановлены из-за контактов сине-бело-голубых с агентом Джона Кордобы.
В минувшем сезоне Мир РПЛ Волков провел за «Краснодар» 22 матча, отметившись двумя ассистами. Подробная статистика 21-летнего защитника – здесь.
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