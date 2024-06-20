Защитник «Краснодара» Волков близок к переходу в «Зенит»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Sports.ru Краснодар Сергей Волков Футбол

Сергей Волков перейдет в «Зенит».

По информации Sports, защитник «Краснодара», у которого возникли разногласия с клубом, близок к подписанию контракта с «Зенитом».

Ранее сообщалось, что переговоры между «Зенитом» и «Краснодаром» по трансферу Волкова были приостановлены из-за контактов сине-бело-голубых с агентом Джона Кордобы.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Волков провел за «Краснодар» 22 матча, отметившись двумя ассистами. Подробная статистика 21-летнего защитника – здесь.

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72 комментария
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Зачем им столько игроков, тем более 99% будет сидеть под бразильцами…
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-14
+37
Ответ Cosstigan
Зачем им столько игроков, тем более 99% будет сидеть под бразильцами…
Что бы другим не достались
+38
-13
+25
Ответ superbro
Комментарий удален модератором
Поставляет Зениту стабильно очки и сгорает 1:7 на Крестовском
+37
-24
+13
Нит, ниит, вы ни далжны пакупать играков
+22
-10
+12
Ответ Cosstigan
Зачем им столько игроков, тем более 99% будет сидеть под бразильцами…
Для коллекции, не свои деньги, не жалко.
+20
-10
+10
Ответ Никита Румянцев
Зачем столько игроков? Чтобы побеждать. Зачем покупают русских? Потому что лимит. Своих нет? Есть, играю в клубах РПЛ. Вот наш молодой скоро в Краснодар поедет, например. Вам салфетки раздать, чтоб слезки вытерли?
Да здесь прокладки нужны уже
+21
-13
+8
Ответ superbro
Комментарий удален модератором
щас бы болельщикам Спартака что-то говорить про позор
+13
-6
+7
Зачем столько игроков? Чтобы побеждать.
Зачем покупают русских? Потому что лимит.
Своих нет? Есть, играю в клубах РПЛ. Вот наш молодой скоро в Краснодар поедет, например.

Вам салфетки раздать, чтоб слезки вытерли?
+51
-45
+6
Ответ Cosstigan
Зачем им столько игроков, тем более 99% будет сидеть под бразильцами…
Лимит будет другой. Дегтярев уже закинул удочку насчет 10 легов в заявке и не более 5 на поле. Ему де надо услужить понятно кому. Линия партии нынче такая.
+4
-1
+3
Ответ Поцелуй Оздоева
Поставляет Зениту стабильно очки и сгорает 1:7 на Крестовском
потом еще всё лето пытаются задевать Зенит, просто сказочные люди
+6
-4
+2
Ответ superbro
Комментарий удален модератором
"Нравится, не нравится — терпи, моя красавица!"
+17
-15
+2
ну это лака походу к ахметову побратим едет
+2
0
+2
Похоже, готовятся изменения в лимите.
+2
0
+2
Ответ Knife707
Выгонят бразильцев что-ли?
Скамейку запасных на Газпром Арене удлинят просто
+5
-4
+1
Ответ Cosstigan
Зачем им столько игроков, тем более 99% будет сидеть под бразильцами…
Затем же, зачем и их коллегам из СКА. Будут штабелями их класть, чтобы все вместились
+1
0
+1
Ответ Поцелуй Оздоева
Да здесь прокладки нужны уже
Лучше сразу тампоны в глаза вставить. Решит множество проблем😏
+9
-8
+1
Ответ Данко Лазович
Лучше сразу тампоны в глаза вставить. Решит множество проблем😏
Зачем сразу так жестко? В ЧС просто бросать всех этих нытиков-неадекватов надо и всё)
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Ответ Stas Politik
Зачем сразу так жестко? В ЧС просто бросать всех этих нытиков-неадекватов надо и всё)
Комбо на 5 млн собрать хотят (потратив при этом 25). )
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Ответ Пересвет Монохроматический
Построили своими силами стадион. Благодаря дорогущим билетам и высокой заполняемости один матч приносит около 50 миллионов долларов. Плюс концерты. Могут себе позволить. Так что хейтеры мимо этой ветки пожалуйста могут идти.
Своими силами)))) да, да ... Помним этот распил. Вся страна помнит
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Ответ Cosstigan
Зачем им столько игроков, тем более 99% будет сидеть под бразильцами…
Это вряд ли. Из незаменимых бразильцев сейчас только Сантос, Клауд и Вендел
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Поздравляю, с полированием лавки!
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Ответ Knife707
Выгонят бразильцев что-ли?
Судя по слухам, кто-то точно уедет. Клаудиньо с большей вероятностью
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Ответ Лжетрофеич
Похоже, готовятся изменения в лимите.
Видимо да. Скорее всего со следующего сезона резко сократят количество Мукунок в заявках клубов. Вот Зенит и готовится к этому.
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Ответ Crenk
Усиление под будущие еврокубки
которые не скоро будут
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А можно вернуть своего Ваханию, а не выкупать вот это вот бесполезное?
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Ответ Камбоджа Иванов
А можно вернуть своего Ваханию, а не выкупать вот это вот бесполезное?
Волков не совсем защитник, эти игроки нужны для 3-4-3 довольно редкой схемы где отдается неадекватная роль именно крайним защитникам

Волков очень зауряден в обороне Дале линию держать не умеет, но бежит вперед хорошо и его минусы будут нивелированы, а плюсы наоборот обострены
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Ответ Камбоджа Иванов
А можно вернуть своего Ваханию, а не выкупать вот это вот бесполезное?
Есть подозрение, что это навредит обстановке в команде. В Джикию как бы он не превратился
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Ответ Камбоджа Иванов
А можно вернуть своего Ваханию, а не выкупать вот это вот бесполезное?
Свой Ванахия видимо наголову слабее Волкова
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Я думаю тут еще дело в том, что Зенит не давал усилятся Краснодару, на примере того же Козлова, вот Краснодар и зарубил им Волкова. Как только возможность с Козловым открылась опять - дали завершить трансфер Волкова.
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Ответ Никита Румянцев
Зачем столько игроков? Чтобы побеждать. Зачем покупают русских? Потому что лимит. Своих нет? Есть, играю в клубах РПЛ. Вот наш молодой скоро в Краснодар поедет, например. Вам салфетки раздать, чтоб слезки вытерли?
Лучше пакеты раздай, а то после таких новостей об этой командище бл...ть тянет. Хотя, салфетки тоже пригодятся, давай.
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