«Не могу жене сказать, что 10 лет назад хорошо трахался. В футболе надо каждый день доказывать, что ты лучший». Пантелеев о шутках Божовича в «Арсенале»

Теги премьер-лига Россия Арсенал Тула высшая лига Армения Миодраг Божович Урарту Владислав Пантелеев Футбол

Владислав Пантелеев вспомнил, как шутил Миодраг Божович.

– Мне с ним очень нравилось. Даже так скажу: это мой тренер. Атмосферу Миодраг создавал классную, пошутить мог в любой момент, подбадривал.

Помню, повредил я мениск. Божович ко мне каждый день в зале подходил: «Пантик, как дела? Когда выйдешь на поле?»

– В последний сезон Божовича в России его было не узнать. Из-за чего он так ссохся?

– Мы как-то на него посмотрели и спросили: «Миодраг, что с вами?» А он: «Не дождетесь, ### [блин]».

Он вообще мужик самоироничный. Всегда шутил. Например: «В футболе надо каждый день доказывать, что ты лучший. Я же не могу жене сказать, что я 10 лет назад хорошо трахался», – заявил бывший полузащитник тульского «Арсенала».

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18 комментариев
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Блин, я и 10 лет назад не очень.
+22
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+22
Ответ Dizzod
Блин, я и 10 лет назад не очень.
Слушай, ну может у тебя в другой команде или в другой позиции лучше бы получалось
+17
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+17
Ну можно сказать, что жена плохо навесила, поэтому и не забил.
+10
0
+10
В защите поуже, в атаке пошире!
+8
0
+8
Если стал плохо трахаться, можно переходить на тренерскую должность
+8
0
+8
Ответ wojtech66
Аллегрифанам не показывайте, им такое категорически не понравится.)
Это кто?
+6
-1
+5
Ответ TaR
Слушай, ну может у тебя в другой команде или в другой позиции лучше бы получалось
Надо попробовать на позиции ложной девятки
+4
0
+4
Ответ lightrip
Если стал плохо трахаться, можно переходить на тренерскую должность
Стал плохо трахаться - меняй бабу. Эта - не вывозит
+4
-2
+2
У Божовича одна установка на игру была😏
+1
0
+1
За такие слова баните моментально. Модераторы сами тоже соблюдайте правила
+1
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Я не трахался с 1 мая 2011 года!
+2
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Человек, у которого имеется Нива или Уаз, всегда сексуально удовлетворён😂
+1
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Ответ Stereophonics89
Это кто?
Что-то с Аллегровой связано или с поездом Аллегро
+1
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Ответ wojtech66
Аллегрифанам не показывайте, им такое категорически не понравится.)
Правильно олигофренам ведь
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Ответ Император Перми
Я не трахался с 1 мая 2011 года!
это поэтому у нас в России - праздник на 1 Мая???
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