«Не могу жене сказать, что 10 лет назад хорошо трахался. В футболе надо каждый день доказывать, что ты лучший». Пантелеев о шутках Божовича в «Арсенале»

Владислав Пантелеев вспомнил, как шутил Миодраг Божович.

– Мне с ним очень нравилось. Даже так скажу: это мой тренер. Атмосферу Миодраг создавал классную, пошутить мог в любой момент, подбадривал.

Помню, повредил я мениск. Божович ко мне каждый день в зале подходил: «Пантик, как дела? Когда выйдешь на поле?»

– В последний сезон в России его было не узнать. Из-за чего он так ссохся?

– Мы как-то на него посмотрели и спросили: «Миодраг, что с вами?» А он: «Не дождетесь, ### [блин]».

Он вообще мужик самоироничный. Всегда шутил. Например: «В футболе надо каждый день доказывать, что ты лучший. Я же не могу жене сказать, что я 10 лет назад хорошо трахался», – заявил бывший полузащитник тульского « ».