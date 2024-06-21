«Аль-Хилалю» интересен Леау. Саудовцы могут предложить до 100 млн евро «Милану» и утроить зарплату игроку

Теги Милан серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Рафаэл Леау деньги Футбол

Рафаэл Леау может оказаться в Саудовской Аравии.

По информации Calciomercato, «Аль-Хилаль» проявляет интерес к вингеру «Милана». 

Утверждается, что саудовский клуб не намерен выплачивать отступные в размере 175 миллионов евро, но может предложить максимум 100 миллионов.

Что касается зарплаты, то схема фиксирована для всех игроков – в три раза больше текущей. В случае Леау это будет примерно 21 миллион евро в год.

Арабские источники утверждают, что представитель игрока, имеющий связи с саудовской королевской семьей, уже выразил готовность работать над сделкой. Об этом сценарии знает и отец игрока Антонио.

В минувшем сезоне Серии А Леау сыграл 34 матча, забил 9 голов и отдал 9 голевых передач. Его статистика – здесь.

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28 комментариев
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+27
Ответ Mr Alex
100 лямов - это цена практически всего Милана на сегодня. Значит самый сильный игрок уйдёт 100%. Сейчас итальянский футбол в финансовом кризисе, только Мерда может позволить себе купить игрока за 50 лямов и не продав никого.
стоимость Милана 526,55 млн €.
ваш кэп.
+14
-1
+13
с саудов можно и 150 стрясти, а это меньше 175 - должно их устроить.
но если Рафик поедет в в саудовскую лигу, то, считай, закончит с футболом.
+10
-1
+9
Ответ Bolela_02
Видно, как Канте закончил)
Канте уходил чемпионом мира, чемпионом Англии, обладателем ЛЧ
А здесь сразу в лучшие годы в пустыню)
+10
-1
+9
Пока поцан
+8
0
+8
Ответ Filip J. Fry
вопрос конечно глупый, но там же вроде Неймар на этой позиции должен играть, нет?
Неймар? Играть? Если только в покер😎
+6
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+6
Не маловато по рыночной цене его отдавать арабам.
Хотя бы +50% надбавка должна быть
+4
0
+4
100 мало. 120 хотя бы за Рафу
+4
0
+4
Ответ Mr Alex
Это стоимость всего клуба, а не состава. Сейчас в Италии практически нет топов. И я писал утрированно. Леау единственный игрок у Милана с ценой плюс 80 млн. Ещё защитник там испанский под 50 стоит. В Юве и рядом сейчас таких нет. За Мерду писал уже.
это общая стоимость всего состава, по версии ТМ.

если ты имеешь ввиду Тео, то он француз. и он точно стоит более 50
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+3
Ответ Любезный Коссутий
с саудов можно и 150 стрясти, а это меньше 175 - должно их устроить. но если Рафик поедет в в саудовскую лигу, то, считай, закончит с футболом.
Видно, как Канте закончил)
+3
-1
+2
Ответ Tun
Раньше за 120 не отдали, теперь сотка за счастье
Да с арабов могут больше стрясти
+1
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Ответ Evgen_Hazard
Прикинь насколько в этой еле ползающей лиге легко быть лучшим, если умеешь просто быстро бегать
Чего у вас Пулишич не заиграл? Кроме травм
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Ответ Evgen_Hazard
Надо уходить. Абсолютно беспонтовый фристайлер у которого выдался один плюс минус неплохой сезон.
Лучший игрок Милана по г+п - фристайлер. Ок
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Ответ Леша Списак
Пока поцан
потеряли пацана😁
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за 100 лямов ленточкой перевязать и лично доставить.

Леау так и не вырос в топ-игрока, зачастую бегунок без головы и интеллекта. Второй Дембеле.
Раз 5 за сезон может потащить своими сольными проходами, но 5 раз за сезон из 40+ матчей - это маловато
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продадут портиша и купят канадца у баварии. норм тема
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С одной стороны - 100 за Рафу - маловато по нынешним временам. С другой стороны, слева в атаке могут сыграть Окафор и Пулишич, а справа Чуквуэзе и Салемакерс. флаги есть, а вот нападающего нет. А за сотку можно купить топика.
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Рановато парню карьеру завершать.
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Конечно же Милан отдаст!
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вопрос конечно глупый, но там же вроде Неймар на этой позиции должен играть, нет?
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Миф разрушен. Леао теперь только туда.
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В свое время так и не продали Эль-Шарави в Мансити, что можно было его продать за лямов 110-120
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Раньше за 120 не отдали, теперь сотка за счастье
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Пока нефть течëт из недр Аравии никакие топ-клубы Европы не могут конкурировать с шейхами. Захотят - скупят оптом всех.
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