«Аль-Хилалю» интересен Леау. Саудовцы могут предложить до 100 млн евро «Милану» и утроить зарплату игроку
Рафаэл Леау может оказаться в Саудовской Аравии.
По информации Calciomercato, «Аль-Хилаль» проявляет интерес к вингеру «Милана».
Утверждается, что саудовский клуб не намерен выплачивать отступные в размере 175 миллионов евро, но может предложить максимум 100 миллионов.
Что касается зарплаты, то схема фиксирована для всех игроков – в три раза больше текущей. В случае Леау это будет примерно 21 миллион евро в год.
Арабские источники утверждают, что представитель игрока, имеющий связи с саудовской королевской семьей, уже выразил готовность работать над сделкой. Об этом сценарии знает и отец игрока Антонио.
В минувшем сезоне Серии А Леау сыграл 34 матча, забил 9 голов и отдал 9 голевых передач. Его статистика – здесь.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
ваш кэп.
но если Рафик поедет в в саудовскую лигу, то, считай, закончит с футболом.
А здесь сразу в лучшие годы в пустыню)
Хотя бы +50% надбавка должна быть
если ты имеешь ввиду Тео, то он француз. и он точно стоит более 50
Леау так и не вырос в топ-игрока, зачастую бегунок без головы и интеллекта. Второй Дембеле.
Раз 5 за сезон может потащить своими сольными проходами, но 5 раз за сезон из 40+ матчей - это маловато