«Аль-Хилалю» интересен Леау. Саудовцы могут предложить до 100 млн евро «Милану» и утроить зарплату игроку

Рафаэл Леау может оказаться в Саудовской Аравии.

По информации Calciomercato, « » проявляет интерес к вингеру « ».

Утверждается, что саудовский клуб не намерен выплачивать отступные в размере 175 миллионов евро, но может предложить максимум 100 миллионов.

Что касается зарплаты, то схема фиксирована для всех игроков – в три раза больше текущей. В случае Леау это будет примерно 21 миллион евро в год.

Арабские источники утверждают, что представитель игрока, имеющий связи с саудовской королевской семьей, уже выразил готовность работать над сделкой. Об этом сценарии знает и отец игрока Антонио.

В минувшем сезоне Серии А Леау сыграл 34 матча, забил 9 голов и отдал 9 голевых передач. Его статистика – здесь.

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