Пепе о победе над Чехией: «Португалия сыграла экстраординарно. Мы не заслужили пропустить»

Пепе назвал экстраординарной игру Португалии в матче с Чехией (2:1) на Евро-2024.

– Как ощущения?

– Все знают, как усердно я работал, чтобы оказаться здесь сегодня. Это была тяжелая игра. Мы не заслужили пропустить этот гол.

Наша команда сыграла экстраординарно, контролировала игру. Тренер посоветовал нам сохранять спокойствие, потому что мы могли пропустить, но мы должны были сохранять свою идентичность. Мы сделали это и добились результата.

– Как проанализируете матч?

– Команда отлично выступила. Мы находили пространство для , чтобы он мог обыгрывать один в один, во втором тайме сделали это для . У нас также были заходы в штрафную, после которых мы могли забить.

Команда отлично сделала то, что мы отрабатывали на тренировках, – отметил защитник сборной .

41-летний Пепе стал самым возрастным игроком в истории Евро. Он провел 20-й матч – больше игр лишь у Роналду