Пепе о победе над Чехией: «Португалия сыграла экстраординарно. Мы не заслужили пропустить»

Теги Сборная Португалии по футболу Пепе Сборная Чехии по футболу Евро-2024 Диогу Жота Рафаэл Леау Футбол

Пепе назвал экстраординарной игру Португалии в матче с Чехией (2:1) на Евро-2024.

– Как ощущения?

– Все знают, как усердно я работал, чтобы оказаться здесь сегодня. Это была тяжелая игра. Мы не заслужили пропустить этот гол.

Наша команда сыграла экстраординарно, контролировала игру. Тренер посоветовал нам сохранять спокойствие, потому что мы могли пропустить, но мы должны были сохранять свою идентичность. Мы сделали это и добились результата.

– Как проанализируете матч?

– Команда отлично выступила. Мы находили пространство для Леау, чтобы он мог обыгрывать один в один, во втором тайме сделали это для Жоты. У нас также были заходы в штрафную, после которых мы могли забить.

Команда отлично сделала то, что мы отрабатывали на тренировках, – отметил защитник сборной Португалии.

41-летний Пепе стал самым возрастным игроком в истории Евро. Он провел 20-й матч – больше игр лишь у Роналду

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4 комментария
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Ответ Капибарбер
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В каком месте Пепе хоть на желтую карточку наиграл?
+6
0
+6
Согласен. Какой-то шальной мяч залетел у чехов. Причем оба
+2
-2
0
Ответ Капибарбер
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У Пепе 0 фолов......
0
0
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