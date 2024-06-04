Черданцев об уходе Слишковича из «Спартака»: «Он должен был ввести Станковича в курс дела – в РПЛ своя специфика. После этого большой плюс Деяна превращается в жирный минус»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Георгий Черданцев Матч ТВ Владимир Слишкович Футбол

Георгий Черданцев высказался об уходе Владимира Слишковича из «Спартака».

По окончании сезона-2023/24 боснийский специалист, работавший в тренерском штабе «Спартака» с 2022 года покинул клуб по собственному желанию. В следующем сезоне красно-белых возглавит Деян Станкович.

– Новость об уходе Слишковича стала для вас удивлением?

– Для меня стала бы удивлением новость о том, что его оставляют. В «Спартак» приедет человек со своим тренерским штабом, а ему предлагают взять постороннего тренера. Так не бывает. Но после этого большой плюс Станковича превращается в жирный минус.

Человек с большим футбольным прошлым – это круто, но у него полное отсутствие знаний о нашем чемпионате. По идее, Слишкович должен был быть тем человеком, который бы ввел Станковича в курс дела. В чемпионате России есть своя специфика, а отсутствие такого помощника делает Станковича заложником незнания того, куда он попал, – сказал комментатор «Матч ТВ».

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12 комментариев
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Когда комментирует Черданцев, такое впечатление, что перед матчем ни он сам, ни кто либо другой, не вводит Чердака в курс дела, такой бред иногда несёт
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Самый противный комментатор, который выжил всех приличных с матча не знает, что наш футбол знает не только Слишкович и они тоже смогут ввести в курс дела.
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спортс из эстонии должен быть,3 дня назад он это сказал, сюда только доехало
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Рекламируй свою картошку и не суй нос не в свои дела.
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Ответ Aleksey Yashin
Когда комментирует Черданцев, такое впечатление, что перед матчем ни он сам, ни кто либо другой, не вводит Чердака в курс дела, такой бред иногда несёт
Как раз таки иногда он не несет бред, а вот больную часть времени только бред и несет
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Чтобы чердак об этом понимал )
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нашли кого спрашивать
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Чердак какой-то прогон сделал!
Ему платят за бессмыслицу!?
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Ну все, Спартак чемпион ?
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