Черданцев об уходе Слишковича из «Спартака»: «Он должен был ввести Станковича в курс дела – в РПЛ своя специфика. После этого большой плюс Деяна превращается в жирный минус»

Георгий Черданцев высказался об уходе Владимира Слишковича из «Спартака».

По окончании сезона-2023/24 боснийский специалист, работавший в тренерском штабе « » с 2022 года покинул клуб по собственному желанию. В следующем сезоне красно-белых возглавит .

– Новость об уходе стала для вас удивлением?

– Для меня стала бы удивлением новость о том, что его оставляют. В «Спартак» приедет человек со своим тренерским штабом, а ему предлагают взять постороннего тренера. Так не бывает. Но после этого большой плюс Станковича превращается в жирный минус.

Человек с большим футбольным прошлым – это круто, но у него полное отсутствие знаний о нашем чемпионате. По идее, Слишкович должен был быть тем человеком, который бы ввел Станковича в курс дела. В чемпионате России есть своя специфика, а отсутствие такого помощника делает Станковича заложником незнания того, куда он попал, – сказал комментатор « ».