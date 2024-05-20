Георгий Черданцев: «Сейчас нет народной команды, как в СССР. Все клубы содержатся госкорпорациями. В Союзе каждый гражданин фактически содержал «Спартак», поэтому он считался народным»

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия Факел Георгий Черданцев Матч ТВ Футбол

Георгий Черданцев высказался о том, какую команду РПЛ можно назвать народной.

«Кто является народной командой? У нас сейчас нет народной команды. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать смысл – почему «Спартак» называли народной командой? Это была единственная неведомственная команда в Советском Союзе.

Она жила при поддержке профсоюзов: все сдавали по две копейки – фактически, каждый гражданин содержал в какой-то степени «Спартак». Поэтому команда считалась народной – на эти деньги она существовала.

Сейчас у нас все команды содержатся за счет государственных корпораций, так или иначе. Хотя прямо никто из бюджета не перечисляет деньги в клуб. Любая региональная команда – народная: это «Факел», «Рубин», например. Все провинциальные команды являются народными командами. Но такой народной команды, как в Советском Союзе, сейчас нет.

Самая популярная команда России? Это «Спартак»: посмотрите, сколько людей приходит болеть за них, когда красно-белые играют на выезде. Простой ответ на вопрос», – сказал комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.

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47 комментариев
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Это что же получается, господа, Спартак всю историю жировал на народные деньги?
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Какой ещё Рубин народный?)
В Казани почти всем плевать на Рубин, там на Ак Барс ходят
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А условное Торпедо и прочие заводские команды кто содержал, инопланетяне? А Цска где и служит этот народ кто содержал? А Динамо которое спонсировало народом которым там служит и работает?
Прям чувствую и вижу, как Спартак содержал народ через какой-нибудь донейшен алёртс
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Геожорий, то есть сейчас фактически нет разницы между условным Зенитом и Спартаком? Все содержатся на официальные бабки от ресурсов страны? Так же получается? И московские бабушки, получается, уже недоедают от того что их и Спартак объедает, верно? Да и в СССР вы утверждаете что каждый гражданин содержал Спартак. Как интересно выходит.
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А Динамо на что существовало? Сколько менты денег у пьяных по карманам натырят?
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Ответ Caniball
Какой же он глупый! Спартак как раз не был подведомственной командой. Народ содержал: Цска, Динамо и так далее. А Спартак был народной, потому что не зависимый от ведомств.
Сектанта можно мгновенно вычислить по тому, что он не способен принимать истину, он свято верит в свою глупость.
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Всю жизнь болею за Спартак !
Половину жизни прожил в СССР , но что-то не припоминаю , чтобы кто-то считал тогда , что армия или милиция содержатся не на народные деньги )))
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,,народной" она была в головах москвичей и чердака
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Сейчас как раз можно сделать истинно народную команду. Алгоритмы и блокчейн позволяют это сделать. Выпускаем условно 10 млн акций, их покупают или берут бесплатно болельщики. Акции не приносят доход, а наоборот требуют вложений от держателя. Из взносов держателей формируемся бюджет команды. Акция дает право голосовать её держателю по вопросу управления. Акционеры бедные- решили условно вносить по 2 рубля на акцию, собрали 20 млн рублей - играем в какой-нибудь 2 лиге... акцонеры стали чуть богаче, пытаются бороться за 1 лигу. Если у акционера нет денег, его акция передается текущим акционерам, или есть очередь из желающих стать акционером...
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Госкорпорации с их экономической "эффективностью" тоже за счёт граждан
В каком-то смысле, сейчас все команды - народные
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Ответ Вечно в бане
А что ты со своей народной нефтью, которая принадлежит тебе по праву, делать будешь? Вот интересно. Слабо разведать, добыть, переработать и продать? А насчет использования ресурсов страны, загугли, что такое ндпи. А если считаешь, что налоги не на то тратятся, на что нужно, то это вопросы уже не к Лукойлу с Газпромом.
Расскажи это норвежцам или гражданам некоторых арабских стран )
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Ответ Caniball
Какой же он глупый! Спартак как раз не был подведомственной командой. Народ содержал: Цска, Динамо и так далее. А Спартак был народной, потому что не зависимый от ведомств.
откуда тогда брались деньги на зп игроков, тренеров и персонала?
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Ответ Sergey Smolensky
А условное Торпедо и прочие заводские команды кто содержал, инопланетяне? А Цска где и служит этот народ кто содержал? А Динамо которое спонсировало народом которым там служит и работает? Прям чувствую и вижу, как Спартак содержал народ через какой-нибудь донейшен алёртс
Торпедо содержал автозавод, Динамо - МВД, ЦСКА - Минобороны. Спартак содержали профсоюзы, тогда все были в профсоюзе и сдавали взносы. Поэтому можно сказать, что народ и содержал, хотел он того или нет. что тебе не понятно ?
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Черданцев Газпромовский прислуга. что они ему скажут то он и будет говорить.
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И тот же народ вырастил такое как Черданцев.
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Это получается, что сейчас платя за газ, я чуть-чуть на содержание бразильцев скидываю? ) Ну ладно я, я по крайней мере футбол смотрю, но вокруг меня много людей, которые тоже за него платят, но даже слова "Зенит" не знают ) Сгоняю на заправку, скинусь на конкуренцию в чемпионате )
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Сейчас вся страна содежит Жорины ипотеки, но что-то народным комментатором это его не сделало
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Ответ Borsiano
Это получается, что сейчас платя за газ, я чуть-чуть на содержание бразильцев скидываю? ) Ну ладно я, я по крайней мере футбол смотрю, но вокруг меня много людей, которые тоже за него платят, но даже слова "Зенит" не знают ) Сгоняю на заправку, скинусь на конкуренцию в чемпионате )
>Это получается, что сейчас платя за газ, я чуть-чуть на содержание бразильцев скидываю?
Не получается. Господин Шаскольский за этим внимательно бдит.
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Ответ Поцелуй Оздоева
Это что же получается, господа, Спартак всю историю жировал на народные деньги?
Именно так.
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Ответ Поцелуй Оздоева
Это что же получается, господа, Спартак всю историю жировал на народные деньги?
Абьюзеры.
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Ответ RUSfan SpartakOV
Народная команда у нас одна,это СПАРТАК!Так сложиллсь исторически и традиционно,так было ,есть и будет!Чего у нас давно нет,так это приличных журналистов, спортивных комментаторов!!!
Я тебя удивлю. В СССР спартак никто народной командой не называл.
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Ответ football.in.kg
Расскажи это норвежцам или гражданам некоторых арабских стран )
Я так понял, ты дальше первого абзаца читать не стал? Хорошо, повторю, кто распределяет доходы от экспорта углеводородов, Газпром с Лукойлом?
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Иди лучше погрызи картофель.
Кстати очень удивительно что такому отвратительному персонажу дали что-то рекламировать.Какая-то антиреклама получилась.
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Ответ Анри Карлайл
Какой ещё Рубин народный?) В Казани почти всем плевать на Рубин, там на Ак Барс ходят
Зачем так грубо, почему сразу плевать. Водные клубы тоже заслуживают уважения
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А сейчас получается Спартак содержат только те, кто пользуется продукцией Лукойла. В том числе полмира и вооружённые силы одной соседней страны, где ведутся военные действия.
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Картофель не в пользу.
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А с какой стати стране вообще нужна эта, так называемая, "народная" команда? У тебя есть свой город город, есть своя команда - логично если ты поддерживаешь именно их. Если вся страна будет поддерживать одну команду, на кой чёрт нам тогда чемпионат какой-то, кубки, турниры?
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Как это нет народной команды? А как же "национальное достояние"?
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Сейчас и комментаторов нет таких которые были в СССР…. Послушаешь Генича, Черданцева и Шнякина, потом хочется карандашом ухо проткнуть
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Какой бред.
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