Георгий Черданцев: «Сейчас нет народной команды, как в СССР. Все клубы содержатся госкорпорациями. В Союзе каждый гражданин фактически содержал «Спартак», поэтому он считался народным»
Георгий Черданцев высказался о том, какую команду РПЛ можно назвать народной.
«Кто является народной командой? У нас сейчас нет народной команды. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать смысл – почему «Спартак» называли народной командой? Это была единственная неведомственная команда в Советском Союзе.
Она жила при поддержке профсоюзов: все сдавали по две копейки – фактически, каждый гражданин содержал в какой-то степени «Спартак». Поэтому команда считалась народной – на эти деньги она существовала.
Сейчас у нас все команды содержатся за счет государственных корпораций, так или иначе. Хотя прямо никто из бюджета не перечисляет деньги в клуб. Любая региональная команда – народная: это «Факел», «Рубин», например. Все провинциальные команды являются народными командами. Но такой народной команды, как в Советском Союзе, сейчас нет.
Самая популярная команда России? Это «Спартак»: посмотрите, сколько людей приходит болеть за них, когда красно-белые играют на выезде. Простой ответ на вопрос», – сказал комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.
В Казани почти всем плевать на Рубин, там на Ак Барс ходят
Прям чувствую и вижу, как Спартак содержал народ через какой-нибудь донейшен алёртс
Половину жизни прожил в СССР , но что-то не припоминаю , чтобы кто-то считал тогда , что армия или милиция содержатся не на народные деньги )))
В каком-то смысле, сейчас все команды - народные
Не получается. Господин Шаскольский за этим внимательно бдит.
Кстати очень удивительно что такому отвратительному персонажу дали что-то рекламировать.Какая-то антиреклама получилась.