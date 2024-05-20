Георгий Черданцев: «Сейчас нет народной команды, как в СССР. Все клубы содержатся госкорпорациями. В Союзе каждый гражданин фактически содержал «Спартак», поэтому он считался народным»

Георгий Черданцев высказался о том, какую команду РПЛ можно назвать народной.

«Кто является народной командой? У нас сейчас нет народной команды. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать смысл – почему « » называли народной командой? Это была единственная неведомственная команда в Советском Союзе.

Она жила при поддержке профсоюзов: все сдавали по две копейки – фактически, каждый гражданин содержал в какой-то степени «Спартак». Поэтому команда считалась народной – на эти деньги она существовала.

Сейчас у нас все команды содержатся за счет государственных корпораций, так или иначе. Хотя прямо никто из бюджета не перечисляет деньги в клуб. Любая региональная команда – народная: это « », « », например. Все провинциальные команды являются народными командами. Но такой народной команды, как в Советском Союзе, сейчас нет.

Самая популярная команда России? Это «Спартак»: посмотрите, сколько людей приходит болеть за них, когда красно-белые играют на выезде. Простой ответ на вопрос», – сказал комментатор « » .