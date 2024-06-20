Титов о владельце «Акрона»: «Не зря говорят, что это второй Галицкий. Хочется, чтобы таких команд было побольше, независимых от бюджетов и чиновников»
Егор Титов сравнил владельца «Акрона» с Сергеем Галицким.
«Что касается «Акрона», то мы были на матче, когда «Акрон» обыграл «Спартак» год назад. Тогда уже было видно, что это самобытная команда, которую создавал Калешин, и было интересно. И наконец-то они это сделали.
И я могу сказать про хозяина этого клуба, Александра Попова, с которым мы лично познакомились – очень скромный, приятный в общении человек. Нам все рассказали, показали, какие планы, что будет стадион на реконструкции, где играла «Лада». То есть планы тогда были очень большие.
Сейчас команда уже вышла. Будет играть, наверное, в Самаре. Хочется, чтобы таких команд было побольше, независимых от бюджетов и от чиновников. Попов любит футбол, не зря говорят, что это второй Галицкий. Я ему пожелаю, чтобы «Акрон» задержался как можно дольше в РПЛ», – сказал экс-игрок «Спартака» и сборной России.
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Так что это вещь обязательно приложится со временем