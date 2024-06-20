Титов о владельце «Акрона»: «Не зря говорят, что это второй Галицкий. Хочется, чтобы таких команд было побольше, независимых от бюджетов и чиновников»

Теги Егор Титов премьер-лига Россия Краснодар Сергей Галицкий Акрон Футбол

Егор Титов сравнил владельца «Акрона» с Сергеем Галицким.

«Что касается «Акрона», то мы были на матче, когда «Акрон» обыграл «Спартак» год назад. Тогда уже было видно, что это самобытная команда, которую создавал Калешин, и было интересно. И наконец-то они это сделали.

И я могу сказать про хозяина этого клуба, Александра Попова, с которым мы лично познакомились – очень скромный, приятный в общении человек. Нам все рассказали, показали, какие планы, что будет стадион на реконструкции, где играла «Лада». То есть планы тогда были очень большие.

Сейчас команда уже вышла. Будет играть, наверное, в Самаре. Хочется, чтобы таких команд было побольше, независимых от бюджетов и от чиновников. Попов любит футбол, не зря говорят, что это второй Галицкий. Я ему пожелаю, чтобы «Акрон» задержался как можно дольше в РПЛ», – сказал экс-игрок «Спартака» и сборной России.

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11 комментариев
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Вообще-то владелец Павел Морозов, а не какой не Попов! Эх Егорка, Егорка!
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Спартак много лет играл без своего стадиона
Так что это вещь обязательно приложится со временем
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Зениту это не грозит))
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Поначалу, насколько я помню, владелец Акрона хотел строить новый стадион в Тольятти, до 2022 года понятное дело, но не срослось.
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Чего за Александр Попов такой? Егор, нужно больше информации!!
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Он точно не с кладбищенским сторожем общался?
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Никому не нужный клуб даже в родном Жигулевске: средняя посещаемость за сезон - меньше 1000. Если бы РФС не надо было отчитываться за частные клубы по "Стратегии 2030", никто бы Акрон "за уши" в РПЛ не тянул. А так - повод рапортовать о победе: аж 2 частных клуба затащили вместо Урала и Балтики.
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Ответ S7airlains
Вообще-то владелец Павел Морозов, а не какой не Попов! Эх Егорка, Егорка!
Попов скромный, со слов Титова, поэтому он не владелец клуба.
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