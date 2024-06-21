Пантелеев о зарплате в «Спартаке»: «В дубле – 70 тысяч рублей. Хорошо сыграл 20 матчей – поднялся до 90. Премиальные – долларов 500, в «Спартаке-2» – 1000»
Владислав Пантелеев рассказал о том, сколько зарабатывал в «Спартаке».
«Первый хороший контракт был в дубле – на 70 тысяч рублей. Хорошо сыграл 20 матчей – поднялся до 90. Столько я получал года полтора-два.
Основной доход был от премиальных. Наш дубль с Пятницким мог выиграть четыре-пять раз за месяц. С Бесчастных вообще за чемпионство боролись. Премиальные в дубле были долларов 500, в «Спартаке-2» – 1000.
Потом подписал со «Спартаком-2» контракт на 250 тысяч рублей – как раз когда должен был уходить в «Балтику». А больше всего мне платили в Туле, конечно», – сказал 27-летний экс-игрок «Спартака» Владислав Пантелеев.
Пантелеев выступал в системе «Спартака» с 2014-го по 2018 год, позднее играл за «Рубин», «Химик» и тульский «Арсенал». Последним клубом Пантелеева был армянский «Урарту».
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Плюс футбол тогда не привлекал еще столько спонсоров, тв-контракты, букмекеры. Сейчас это ведущая спортивно-развлекательная отрасль. Еще с 19 веком давайте сравним, сколько тогда кто получал.