Пантелеев о зарплате в «Спартаке»: «В дубле – 70 тысяч рублей. Хорошо сыграл 20 матчей – поднялся до 90. Премиальные – долларов 500, в «Спартаке-2» – 1000»

Теги Спартак Рубин Владимир Бесчастных премьер-лига Россия Первая лига Арсенал Тула Андрей Пятницкий Спартак-2 Владислав Пантелеев деньги Футбол

Владислав Пантелеев рассказал о том, сколько зарабатывал в «Спартаке».

«Первый хороший контракт был в дубле – на 70 тысяч рублей. Хорошо сыграл 20 матчей – поднялся до 90. Столько я получал года полтора-два.

Основной доход был от премиальных. Наш дубль с Пятницким мог выиграть четыре-пять раз за месяц. С Бесчастных вообще за чемпионство боролись. Премиальные в дубле были долларов 500, в «Спартаке-2» – 1000.

Потом подписал со «Спартаком-2» контракт на 250 тысяч рублей – как раз когда должен был уходить в «Балтику». А больше всего мне платили в Туле, конечно», – сказал 27-летний экс-игрок «Спартака» Владислав Пантелеев.

Пантелеев выступал в системе «Спартака» с 2014-го по 2018 год, позднее играл за «Рубин», «Химик» и тульский «Арсенал». Последним клубом Пантелеева был армянский «Урарту».

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17 комментариев
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Да, сверкнул одно время своими штрафными. Помню, сколько было шума, что такого таланта отпускаем, а на деле, в 27 лет уже в Армении
+21
-1
+20
Такие же зарплаты должны быть и у футболистов основных составов всех клубов премьер-лиги. Они должны жить как простые люди. Ну может быть чуть-чуть получше. Яшин, Нетто, Воронин жили чуть получше обычного работяги, но сумасшедших миллионов как глушенковы и тюкавины не получали.
+10
-2
+8
Ответ Pertinax Gandi
Такие же зарплаты должны быть и у футболистов основных составов всех клубов премьер-лиги. Они должны жить как простые люди. Ну может быть чуть-чуть получше. Яшин, Нетто, Воронин жили чуть получше обычного работяги, но сумасшедших миллионов как глушенковы и тюкавины не получали.
Ведущим советским футболистам давали квартиры, автомобили. Не жили они как обычные люди. Хватит уже эти сказки рассказывать.
Плюс футбол тогда не привлекал еще столько спонсоров, тв-контракты, букмекеры. Сейчас это ведущая спортивно-развлекательная отрасль. Еще с 19 веком давайте сравним, сколько тогда кто получал.
+4
0
+4
Реальные цифры для футболиста ниже среднего
+5
-2
+3
Ответ Peter Parker
Да, сверкнул одно время своими штрафными. Помню, сколько было шума, что такого таланта отпускаем, а на деле, в 27 лет уже в Армении
Сколько их таких было и ещё будет, у нас каждого молодого принято считать талантом, а по факту они игроки ниже среднего уровня практически все.
+5
-2
+3
В РПЛ такие же должны быть
+7
-5
+2
Ответ Peter Parker
Да, сверкнул одно время своими штрафными. Помню, сколько было шума, что такого таланта отпускаем, а на деле, в 27 лет уже в Армении
Даааа помню тут адепты Спартака плакали мол руки киперам ужигает как во дворе местный алконавт 😂😂😂
+3
-1
+2
Ответ IgorBudda
Правильно я понимаю, это информация, которую нельзя было разглашать по договору?
Договор давно кончился
+1
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Ни он один из тех кто подавал надежду в футболе, потом пошёл по нисходящей в своей спортивной карьере.
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Сумарно больше любого квалифицированного рабочего.А сами то ещё просто нуль.
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Ответ Сибирский литовец
Тогда олигархи будут в космос летать на выходные , деньги то больше некуда будет тратить
Какие олигархи? Госкомпании РЖД, Газпром, ВТБ и прочие?
+1
-1
0
Ответ Андрей Винтовой
Какие олигархи? Госкомпании РЖД, Газпром, ВТБ и прочие?
Конечно , куда им тогда деньги тратить ? В Ниццу и Монако , как царям и амператорам - путь нончя закрыт
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