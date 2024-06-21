Владислав Пантелеев рассказал о том, сколько зарабатывал в «Спартаке».

«Первый хороший контракт был в дубле – на 70 тысяч рублей. Хорошо сыграл 20 матчей – поднялся до 90. Столько я получал года полтора-два.

Основной доход был от премиальных. Наш дубль с Пятницким мог выиграть четыре-пять раз за месяц. С Бесчастных вообще за чемпионство боролись. Премиальные в дубле были долларов 500, в «Спартаке-2» – 1000.

Потом подписал со «Спартаком-2» контракт на 250 тысяч рублей – как раз когда должен был уходить в «Балтику». А больше всего мне платили в Туле, конечно», – сказал 27-летний экс-игрок «Спартака» Владислав Пантелеев.

Пантелеев выступал в системе «Спартака» с 2014-го по 2018 год, позднее играл за «Рубин», «Химик» и тульский «Арсенал». Последним клубом Пантелеева был армянский «Урарту».

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