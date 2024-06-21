Козлов прошел медосмотр в «Краснодаре», «Зенит» может перехватить хавбека, если повторит предложение «быков» в 120 млн рублей (Иван Карпов)
Данила Козлов близок к переходу в «Краснодар» из «Балтики».
Ранее появилась информация, что 19-летний полузащитник переходит в клуб из Краснодара за 120 млн рублей. Игрок отказал «Зениту», у которого было право обратного выкупа.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, сегодня Козлов прибыл в Краснодар и прошел медосмотр.
Утверждается, единственное, что может сорвать переход, это если «Зенит» повторит предложение «быков» в ближайшее время.
При этом сам игрок не рассматривает вариант с возвращением в Санкт-Петербург. Данила хочет подписать согласованный 5-летний контракт с «Краснодаром».
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Ну не хочет и не хочет, жаль, конечно. Но надеюсь наши ЭГМенеджеры хотя бы задумаются, что можно как-то по другому со своими талантами обращаться, чтобы они в будущем от Зенита не шарахались.
Немотивированный игрок хуже быть не может. Заиграет молодец, нет - ну сам виноват потому что сам выбирал.
А в Краснодаре сначала выиграй конкуренцию у всех этих Сперцянов и башей
Одного из таких уже подписал - Латышонка.