Козлов прошел медосмотр в «Краснодаре», «Зенит» может перехватить хавбека, если повторит предложение «быков» в 120 млн рублей (Иван Карпов)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Балтика Краснодар Данила Козлов 2005 Футбол

Данила Козлов близок к переходу в «Краснодар» из «Балтики».

Ранее появилась информация, что 19-летний полузащитник переходит в клуб из Краснодара за 120 млн рублей. Игрок отказал «Зениту», у которого было право обратного выкупа.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, сегодня Козлов прибыл в Краснодар и прошел медосмотр.

Утверждается, единственное, что может сорвать переход, это если «Зенит» повторит предложение «быков» в ближайшее время.

При этом сам игрок не рассматривает вариант с возвращением в Санкт-Петербург. Данила хочет подписать согласованный 5-летний контракт с «Краснодаром».

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54 комментария
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Повторять предложение чтобы что? Чтобы Козлов опять отказался подписывать контракт с Зенитом?
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+43
Ну если Данила не хочет в Зенит, то зачем за ним бегать? Удачи в Краснодаре, будет интресно наблюдать
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Ответ Данко Лазович
Дитя академии Краснодара)))
под покупкой Адамова и Латышонка такой же комментарий оставлял?
+23
-5
+18
Ответ Дядя ТУРА
Не удивлюсь если перехватят и сдадут в аренду в Ростов или крылья, лишь бы в Краснодаре не играл
Подлый перехват собственного воспитанника.
+21
-8
+13
Я всё никак не привыкну, что стали писать все суммы трансферов РПЛ в рублях… Типа, Зениту нужно предложить чуть больше миллиона евро? Думаю, если захотят, то предложат и больше )
+9
-1
+8
Ответ igor.igorev
Если игрок не хочет, то никакое право выкупа не работает.
Тогда при чём тут "увеличение предложения"? Речь о том, что у Карпа очередной делирий.
+8
0
+8
Да чо за выдумки-то, какое "повторить предложение", для Зенита фиксированная сумма выкупа установлена, дальше игрок решает.
Ну не хочет и не хочет, жаль, конечно. Но надеюсь наши ЭГМенеджеры хотя бы задумаются, что можно как-то по другому со своими талантами обращаться, чтобы они в будущем от Зенита не шарахались.
+6
0
+6
Ответ Дядя ТУРА
Не удивлюсь если перехватят и сдадут в аренду в Ростов или крылья, лишь бы в Краснодаре не играл
Зенит изначально его хотел вернуть и отдать в другой клуб для практики игровой.
+10
-4
+6
Ответ Данко Лазович
Дитя академии Краснодара)))
И Волкова
+7
-1
+6
Не хочет - не надо.
Немотивированный игрок хуже быть не может. Заиграет молодец, нет - ну сам виноват потому что сам выбирал.
+4
-1
+3
Ответ Snoopy747
Повторять предложение чтобы что? Чтобы Козлов опять отказался подписывать контракт с Зенитом?
При этом пишут что у Зенита право выкупа за 70. То есть дело только в желании игрока, а не в деньгах
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+1
Ответ Akhor100
При этом пишут что у Зенита право выкупа за 70. То есть дело только в желании игрока, а не в деньгах
Если нет желания игрока, то никакая сумма не работает
+1
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+1
Ответ Akhor100
При этом пишут что у Зенита право выкупа за 70. То есть дело только в желании игрока, а не в деньгах
У Зенита право выкупа за 60, а не 70. И ему нет необходимости увеличивать эту сумму. Но дело всё равно в деньгах. Только не в сумме выкупа, а в зарплате. Единственный плюс Краснодара перед Ростовом для него — более высокая зарплата. В Ростове лучше тренер; гораздо выше шансы играть, а не сидеть под кучей краснодарских латиносов; выше шанс попасть в сборную; оставался бы шанс вернуться в родной Зенит. Но его жизнь, его карьера. Посмотрим на него, когда с лавки вылезать не будет.
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А почему Зенит его изначально продал, а не отдал в аренду? Считался же большим талантом?
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Игрок сам определяет свое будущее, ФК Зенит все сделал чтобы разрешить ситуацию лучшим способом, как по мне так лучше в Ростов к Карпину, да чуть меньше денег, но тренер сборной и практика

А в Краснодаре сначала выиграй конкуренцию у всех этих Сперцянов и башей
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Ответ Zenith forever
Чушь какая-то, что же это тогда за право выкупа?
Если игрок не хочет, то никакое право выкупа не работает.
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Ответ igor.igorev
Если игрок не хочет, то никакое право выкупа не работает.
Возможно прописано, что у Зенита преимущество и нельзя продать в другой клуб, если Зенит повторяет его предложение.
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Ответ SMART789
Впрочем это все что вам надо знать про успехи распиаренной краснодарской академии
😂😂.. да хотя бы Сафонов.. плюс 20 млн. А ну-ка назови ещё одного-двух из других академий.. 😉??
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Ответ SMART789
Впрочем это все что вам надо знать про успехи распиаренной краснодарской академии
Зенит сейчас гоняется за одним из таких - Волковым.
Одного из таких уже подписал - Латышонка.
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Ответ Игорь Новиков
Зенит изначально его хотел вернуть и отдать в другой клуб для практики игровой.
А почему в Баварии, ПСЖ, Барсе и т.д. игроки в 16, 17+ лет уже начинают осторожно играть в старте, а в Зените, у которого 0 мотивации и ответственности помимо РПЛ игрок в 19(!!) лет должен куда-то уходить за практикой? Учитывая, что практика игры в РПЛ у него есть.
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Ответ Пользователь_2882
Ну просто походу один из единственных воспитанников)) Много у вас еще их?
В Краснодаре теперь как минимум два
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Зачем Зениту футболист который не хочет играть за лучший клуб России, будь он даже суперталантлив? Пусть играет за Краснодар, может чего-то и добъëтся. Тут есть один нюанс - Краснодар частный клуб, пока принадлежит Галицкому ( дай Бог ему здоровья, хоть прогноз неутешительный), клуб будет благоденствовать. А если сменится владелец? Пример - Челси. Ушëл Абрамович, и пришли плохие времена.
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Будет сидеть на лавке в Краснодаре, а другой Данила будет сидеть на лавке в цлка. В Краснодаре на его позицию конкурентов больше чем в Зените.
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Козлов..? Странная истерика по пацану сыгравшем весной с полдесятка приличных матчей.. И это пока всё.. Совсем не факт что вдолгую -заиграет и в Краснодаре..
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Что то я не очень понял схему. Каким образом "Зенит может перехватить", если сам игрок не хочет туда? Я не знаю условий, возможно у Зенита есть преимущество и Балтика не сможет продать в Краснодар, если будет такое же предложение от Зенита. Но в этом случае речь будет идти не о "перехватить", а о "сорвать переход".
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Комментарий удален пользователем
Пусть играет в Краснодаре! Удачи и успехов!👍
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Чушь какая-то, что же это тогда за право выкупа?
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И ведь повторит!
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