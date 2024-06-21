Козлов прошел медосмотр в «Краснодаре», «Зенит» может перехватить хавбека, если повторит предложение «быков» в 120 млн рублей (Иван Карпов)

Данила Козлов близок к переходу в «Краснодар» из «Балтики».

Ранее появилась информация, что 19-летний полузащитник переходит в клуб из за 120 млн рублей. Игрок отказал « », у которого было право обратного выкупа.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, сегодня прибыл в Краснодар и прошел медосмотр.

Утверждается, единственное, что может сорвать переход, это если «Зенит» повторит предложение «быков» в ближайшее время.

При этом сам игрок не рассматривает вариант с возвращением в Санкт-Петербург. Данила хочет подписать согласованный 5-летний контракт с «Краснодаром».

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