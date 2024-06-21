Уокер о сборной Англии: «Саутгейт говорил, что хочет играть в атакующий футбол»

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Сборная Дании по футболу Евро-2024 Кайл Уокер Футбол

Кайл Уокер заявил, что Гарет Саутгейт хочет играть в атакующий футбол.

Сегодня Англия сыграла вничью с Данией (1:1) во 2-м туре Евро-2024.

– Не говорил ли Саутгейт сбавить обороты после пропущенного мяча?

– Нет, ни в коем случае. Тренер сказал, что хочет играть в свободный, атакующий футбол. Иногда на турнире приходится управлять игрой. Мы знаем, что можем добиться большего.

Против нас играла хорошая команда, а мы занимаем первое место в группе. Давайте посмотрим на это с положительной стороны. Мы не проиграли. Давайте ждать следующей игры, – сказал защитник сборной Англии.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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59 комментариев
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Где Саутгейт , а где атакующий футбол
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-1
+104
Ответ Николай Бойко
Где Саутгейт , а где атакующий футбол
Где Саутгейт и где футбол вообще, его назначение до сих пор на пранк похоже, как Мартинес в Бельгии)
+68
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+62
Саутгейт злой пришёл в отель после матча, включил Фифу на самом слабом уровне с желанием жестко наказать Данию, но все равно сыграл вничью.
+46
-1
+45
К слову, в финальной трети креатива от игроков тоже очень мало. Хотя там и Фоден, и Сака, и Джуд, и уходящий в глубину Кейн - все могут обострить на мастерстве. Но как зомбированные - на фланг - прострел/подача - заново.
+40
0
+40
В мемуарах Уокер признается что на фоне Саутгейта Реднапп - просто космос.
+36
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+35
Ответ AprasidzE
Еще недавно королевские мешки были постоянными клиентами Лиона и не забирались дальше 1/8 финала. Английские же клубы всегда были на высоте. Если бы не дисква за Ейзель, и в 90-ые доминировала бы АПЛ.
И при всем этом, Реал брал ЛЧ больше чем все клубы бей беги лиги вместе взятые)
+21
-9
+12
То есть это еще атакующая версия была от Саутгейта? В след туре, чтобы обеспечить выход придется играть прагматичнее, видимо выйдут в 3 вратаря и 8 защитников. В качестве тренерского новаторства футболисты будут биться друг об дружку головами и заваливаться на газон сразу после свистка на старт.
+11
0
+11
Если Саутгейт строит атакующую игру, тут либо Саутгейт не умеет строить, либо уже вопросы к игрокам появляются. Странно, что игроки играют так паршиво. Может сыгранность хромает.
+7
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+6
Ответ AprasidzE
С 1976 по 1984 английские клубы взяли 7 титулов ЛЧ из 8, полная доминация, и тут их просто изолировали от еврокубков.
Изолировали из-за доминирования или из-за фанатов, действия которых привели к гибели 39 человек? Тут надо быть объективным, хотя о какой объективности фаната бей беги лиги может идти речь? Но даже это «доминирование» было 40 лет назад. Возьми последние 10, 15 или 20 лет) все не так радужно, у главных защитников радужных?
+7
-2
+5
Напомнило тот анекдот про "ну и вы говорите"
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Думаю, такие игры бьют по психике. Тем более после игры за яркие, атакующие команды, вроде Сити и Арсенала.
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После 1 тайма выключил этот атакующий футбол😂 Как можно столько лет руководить сборной и так бездарно играть?! У них сейчас такое поколение подросло талантливое, но с этим тренером кашу не сваришь
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Ответ Фут.Боль
Саутгейт злой пришёл в отель после матча, включил Фифу на самом слабом уровне с желанием жестко наказать Данию, но все равно сыграл вничью.
Скорее поверю что он засушил на 0-0
С 0 ударами
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Ответ Нефанатик
И Ливерпуль, и Челси, и МЮ, и Ман Сити отлетали от испанских клубов регулярно и по несколько раз. Чего стоило как Реал проходил 4 главных английских клуба в одном розыгрыше. Что ты мне хочешь доказать? Ты перескакиваешь от одного к другому, но что ты хочешь сказать не понятно. Ты хочешь мне доказать что АПЛ лучше? Мне ты это не докажешь. Я никогда и 10 минут не смог смотреть этот футбол. Хочешь мне доказать что сборная сильна? Я этого тоже никогда не видел. Хочешь мне доказать что английские клубы сильны? Результаты говорят об обратном. Они богаты. На этом думаю все. Тебе нравится АПЛ? Смотри и болей. Я не мешаю. Мне не нравится и я свое мнение никому не навязываю.
вот ты, как фан Реала, можешь мне объяснить, чем так хороша Ла Лига? Из топ 4 самая слабая лига. Реал как будто даже не парился особо в этом сезоне в чемпионате при не самом высоком качестве игры. В этом году одно яркое пятно - Жирона. Половина команд играет вообще непонятно во что.
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Ответ Митрандир цвета хаки
Очень удобно обвинять тренера, когда на поле куча переоцененных английских бегунков не могут соорудить пару атак против ноунеймов.
ПФ прошлого Евро ноунеймы 🤡
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Ответ Garikus89
Где Саутгейт и где футбол вообще, его назначение до сих пор на пранк похоже, как Мартинес в Бельгии)
Что тогда его продление?)
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Ответ zzzeeerrrooo
ПФ прошлого Евро ноунеймы 🤡
Дания, которая была самая отстойная из 32 сборных на ЧМ и сербы - не выглядят грозными соперниками для сборной, которая САМАЯ дорогая по составу на турнире.
+3
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Знаете, да, анекдот, про деда, который жалуется урологу, что его сосед, Михалыч, ему 87, а говорит, что спит с пятью женщинами на неделе.
Уролог отвечает: ну так и вы говорите.

Вот напомнило что-то
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Вот странно, что таких тренеров так долго держат в сборной. Ну то есть в тех же клубах тренеров меняют зачастую после неудачного сезона, бывает и после удачного. А в сборных, где главные турниры раз в 2-4 года и соответсвенно прайм у многих топовых игроков проходит, да все может быть травмы, скандалы и тд за это время. И будто вот такие тренера тратят прайм своих звезд. Игры толковой нет, красоты и идеи в игре тоже. Понятно, что у той же Англии много талантов молодых, но все же.
+2
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сечёшь я тебе наврал, я тебе сказал неправду
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Ответ AprasidzE
Допустим провинились ливерпульцы. За что было наказывать всю страну?
Это в премьер министру великобритании вопрос, а не ко мне. Она была одной из заинтересованных сторон. Но ты намекнул что их из-за доминирования изолировали.
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- Он говорит, что русский и в Эфиопии никогда не был...
- Соврал
(с)
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Ответ Garikus89
Где Саутгейт и где футбол вообще, его назначение до сих пор на пранк похоже, как Мартинес в Бельгии)
ХЗ как вообще он на этом посту 8 лет , не удивлюсь если еще продлят.
+2
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+1
Ответ badaboom
Что тогда его продление?)
Пранк, вышедший из-под контроля
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Ответ Очки Дани Алвеса
К слову, в финальной трети креатива от игроков тоже очень мало. Хотя там и Фоден, и Сака, и Джуд, и уходящий в глубину Кейн - все могут обострить на мастерстве. Но как зомбированные - на фланг - прострел/подача - заново.
Это же британцы) они любят фланги и подачи откуда
+3
-2
+1
Главное АПЛ самая богатая лига, а тот факт что сборная никчемная, как и клубы в еврокубках - это не страшно.
+14
-13
+1
Ответ Фут.Боль
Саутгейт злой пришёл в отель после матча, включил Фифу на самом слабом уровне с желанием жестко наказать Данию, но все равно сыграл вничью.
)))
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Ответ Нефанатик
В твоем выдуманном мире все случайно, все что тебе не нравится
а твой мир , он невыдуманный ? о какой объективности речь , если ты такие вещи пишешь ))
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Ответ Yerbo
забавно говорить об объективности, когда пишешь "мне ты не докажешь что апл сильнее лалиги" , или "сборная Англии сильная" )))) Ты же просто хейтер , поэтому любой положительный результат ты не признаешь. И тот факт что челси проходил реал, про их камбэк который спас пас модрича когда игра была провалена полностью, когда реал прошёл сити благодаря курьезному пенальти из за игры рукой ляпорта в воздухе, и самый "интересный финал" с одним ударом в створ с Ливерпулем , после кривого удара вальверде который случайно стал передачей. Вот уж сила то ))))
В твоем выдуманном мире все случайно, все что тебе не нравится
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0
0
Ответ Нефанатик
И Ливерпуль, и Челси, и МЮ, и Ман Сити отлетали от испанских клубов регулярно и по несколько раз. Чего стоило как Реал проходил 4 главных английских клуба в одном розыгрыше. Что ты мне хочешь доказать? Ты перескакиваешь от одного к другому, но что ты хочешь сказать не понятно. Ты хочешь мне доказать что АПЛ лучше? Мне ты это не докажешь. Я никогда и 10 минут не смог смотреть этот футбол. Хочешь мне доказать что сборная сильна? Я этого тоже никогда не видел. Хочешь мне доказать что английские клубы сильны? Результаты говорят об обратном. Они богаты. На этом думаю все. Тебе нравится АПЛ? Смотри и болей. Я не мешаю. Мне не нравится и я свое мнение никому не навязываю.
забавно говорить об объективности, когда пишешь "мне ты не докажешь что апл сильнее лалиги" , или "сборная Англии сильная" )))) Ты же просто хейтер , поэтому любой положительный результат ты не признаешь. И тот факт что челси проходил реал, про их камбэк который спас пас модрича когда игра была провалена полностью, когда реал прошёл сити благодаря курьезному пенальти из за игры рукой ляпорта в воздухе, и самый "интересный финал" с одним ударом в створ с Ливерпулем , после кривого удара вальверде который случайно стал передачей. Вот уж сила то ))))
+1
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0
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