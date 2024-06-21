Уокер о сборной Англии: «Саутгейт говорил, что хочет играть в атакующий футбол»

Кайл Уокер заявил, что Гарет Саутгейт хочет играть в атакующий футбол.

Сегодня Англия сыграла вничью с Данией (1:1) во 2-м туре Евро-2024.

– Не говорил ли сбавить обороты после пропущенного мяча?

– Нет, ни в коем случае. Тренер сказал, что хочет играть в свободный, атакующий футбол. Иногда на турнире приходится управлять игрой. Мы знаем, что можем добиться большего.

Против нас играла хорошая команда, а мы занимаем первое место в группе. Давайте посмотрим на это с положительной стороны. Мы не проиграли. Давайте ждать следующей игры, – сказал защитник сборной Англии.

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