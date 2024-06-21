Уокер о сборной Англии: «Саутгейт говорил, что хочет играть в атакующий футбол»
Кайл Уокер заявил, что Гарет Саутгейт хочет играть в атакующий футбол.
Сегодня Англия сыграла вничью с Данией (1:1) во 2-м туре Евро-2024.
– Не говорил ли Саутгейт сбавить обороты после пропущенного мяча?
– Нет, ни в коем случае. Тренер сказал, что хочет играть в свободный, атакующий футбол. Иногда на турнире приходится управлять игрой. Мы знаем, что можем добиться большего.
Против нас играла хорошая команда, а мы занимаем первое место в группе. Давайте посмотрим на это с положительной стороны. Мы не проиграли. Давайте ждать следующей игры, – сказал защитник сборной Англии.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
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Уролог отвечает: ну так и вы говорите.
Вот напомнило что-то
- Соврал
(с)