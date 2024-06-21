Брат и агент Рэшфорда после 1:1 с Данией: «Тяжело смотреть, зная, что Маркус мог бы сделать разницу»

Брат и агент Маркуса Рэшфорда считает, что форвард помог бы сборной Англии на Евро.

В четверг британцы сыграли во 2-м туре вничью с Данией (1:1). Нападающий « » не попал в заявку национальной команды на турнир.

«Тяжело сидеть и смотреть, когда реально знаешь, что твой брат мог бы сделать разницу», – написал Дуэйн Мэйнард.

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