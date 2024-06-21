Брат и агент Рэшфорда после 1:1 с Данией: «Тяжело смотреть, зная, что Маркус мог бы сделать разницу»
Брат и агент Маркуса Рэшфорда считает, что форвард помог бы сборной Англии на Евро.
В четверг британцы сыграли во 2-м туре вничью с Данией (1:1). Нападающий «Манчестер Юнайтед» не попал в заявку национальной команды на турнир.
«Тяжело сидеть и смотреть, когда реально знаешь, что твой брат мог бы сделать разницу», – написал Дуэйн Мэйнард.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Что ж депутат в этом сезоне не делал разницу в АПЛ?
Тут только аксиома Эскобара применима по принципу:" И обе это такие, шо я его рот"
И результат у Саутгейта в чём плох? Финал Евро, четвертьфинал ЧМ. Будто до него они там брали титулы один за одним, но результаты были хуже. У Саутгейта именно футбол блевотный
А так бы - улетели навсегда))