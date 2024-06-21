Брат и агент Рэшфорда после 1:1 с Данией: «Тяжело смотреть, зная, что Маркус мог бы сделать разницу»

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Евро-2024 агенты Маркус Рэшфорд Футбол

Брат и агент Маркуса Рэшфорда считает, что форвард помог бы сборной Англии на Евро.

В четверг британцы сыграли во 2-м туре вничью с Данией (1:1). Нападающий «Манчестер Юнайтед» не попал в заявку национальной команды на турнир.

«Тяжело сидеть и смотреть, когда реально знаешь, что твой брат мог бы сделать разницу», – написал Дуэйн Мэйнард.

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55 комментариев
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Разницу в пользу Дании?))
+160
-2
+158
😂😂😂
+63
0
+63
Ну отрицательная разница - это тоже показатель
+59
-1
+58
Ответ CopaAmerica
вообще не понял во что играет англия, может специально пыль пускает в глаза или экономит силы для плейофф?
Да, саутгейт подошел к сака, кейну, фодену со словами: «Вы отлично провели сезон, у меня лучшее нападение в мире, но теперь вы должны стать бревнами, чтобы усыпить соперника»
+39
-1
+38
В футболе Саутгейта сложно делать разницу, будь ты хоть Кейн, хоть Беллингем
+41
-5
+36
Ну,а чем он в клубе занимался весь сезон? Если он такой зверёк,почему у него стата 7+2
+13
0
+13
Вот это Орр
Что ж депутат в этом сезоне не делал разницу в АПЛ?
+13
-1
+12
Ответ CopaAmerica
вообще не понял во что играет англия, может специально пыль пускает в глаза или экономит силы для плейофф?
сколько там Саутгейт сборную тренит? лет 7 уже? получается они 7 лет усыпляют
+10
0
+10
вообще не понял во что играет англия, может специально пыль пускает в глаза или экономит силы для плейофф?
+7
0
+7
Ответ За Валенсию с 1999
В футболе Саутгейта сложно делать разницу, будь ты хоть Кейн, хоть Беллингем
Напоминает 10хага - вроде и футболисты солидные, а результат 💩
+17
-10
+7
Какую разницу ?) 1 л текилы вместо 0,5 л бахнуть. Он даже ментально не понимает , что проблема в нём и вместо этого нанимает всяких маркетологов чтобы очистить свое имя... Разницу делают забивая голы, отдавая передачи и выгрызая мячи после потерь !
+6
0
+6
вопросов к непопаданию рэшфорда в состав 0, но вот Палмер, который реально бы мог сделать разницу и делает ее в том же Челси незаслуженно полирует банку
+6
0
+6
Ответ Макс Фет
сколько там Саутгейт сборную тренит? лет 7 уже? получается они 7 лет усыпляют
Кстати, усыплять у саутгейта отлично получается. Может не соперника, а вот зрителя точно)
+3
0
+3
Ну играй Рэшфорд вместо Фоден разница была бы: англичане бы точно усложнили себе жизнь.
+3
0
+3
Да, мы уже успели заметить, что Англия с Рэшфордом и Англия без Рэшфорда - это две Большие Разницы.

Тут только аксиома Эскобара применима по принципу:" И обе это такие, шо я его рот"
+3
0
+3
он уже в том году делал разницу между МЮ-22/23 и МЮ-23/24.
+2
0
+2
отрицательный рост - это и есть рост
+2
0
+2
Палмер мог сделать разницу
+2
0
+2
Посмотрел весь состав Англии... Что это за список?
+2
0
+2
Глядя на игру которую ставит Саутгейт создается впечатление, что тут разницу не сделали бы даже Руни со Скоулзом в прайме.
+1
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Ответ Геннадий Тимченко
Напоминает 10хага - вроде и футболисты солидные, а результат 💩
Какие солидные футболисты у Тен Хага? Боже, сколько же тут хейтерков Тен Хага. Приплетают вообще всюду. Это, наверное, Майну, Эванс или Каземиро как ЦЗ топовые футболисты у Тен Хага. В реальности в МЮ один футболист высокого уровня - Бруну. Сравнить ситуацию Саутгейта и Тен Хага это даже не аналогия с .... и пальцем

И результат у Саутгейта в чём плох? Финал Евро, четвертьфинал ЧМ. Будто до него они там брали титулы один за одним, но результаты были хуже. У Саутгейта именно футбол блевотный
+3
-2
+1
Ответ Геннадий Тимченко
Напоминает 10хага - вроде и футболисты солидные, а результат 💩
Результат-то вроде ничего. А вот игра - да)
+2
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+1
Есть подозрение, что дай Саутгейту в команду праймовых Месси, Роналду, Суареза, Хави, Иньесту, Крооса, Пирло, они бы всё равно играли как Сток Сити.
+1
0
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Самообман это плохо, Рэшфорд в этом сезоне ни разу не был близок к той форме, что была у него на ЧМ22 и пару месяцев после.
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у афры с математикой плохо. трефшорд всегда делает - 1
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Это вам еще повезло, что викинги не особо жестили))
А так бы - улетели навсегда))
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Было бы 10 против 11 на поле. Разница в единицу.
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Той разницы, что он сделал в сезоне, оказалось вполне достаточно)
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Ответ Вальдано
У брата фамилия Морган?.. Хе.. 🤭🤣
Нет, это у брата Роналду 😂
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Ответ Alex1104
Там ещё хуже тренер.
Точно, ТХ ему бегать запрещал и пасы отдавать!
+1
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