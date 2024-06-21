Селюк об уходе Конате из «Ахмата»: «У него уже возраст, когда надо зарабатывать деньги. В Грозном бюджет не такой, чтобы создать большую подушку безопасности. Рассматриваем крупные предложения»
Агент Мохамеда Конате высказался о его уходе из «Ахмата».
— Определенность с новым клубом не могла наступить, потому что только три дня назад он закончил в сборной. Он уехал туда сразу по окончании чемпионата.
Сегодня у него первый день отпуска. Здесь дело не в Мохамеде, а еще в том, что в Европе практически нет трансферов. Все заняты чемпионатом Европы. Думаю, до конца июня будет тишина, а потом будут смотреть, приобретать и договариваться.
— Почему Мохамед не захотел остаться в «Ахмате»?
— В «Ахмате» его все полностью устраивало. Никогда не говори никогда. Но у Конате уже определенный возраст, когда надо зарабатывать деньги. У «Ахмата», к сожалению, бюджет не такой, который может создать большую подушку безопасности. Мы понимаем, что век футболистов недолог.
— Со стороны других клубов РПЛ есть интерес к Конате?
— Есть.
— Возможно, что он останется в РПЛ?
— Вряд ли. В данном случае Мохамед рассматривает достаточно крупные предложения. Может быть, он два-три года где-то поиграет, супер заработает и с понижением вернется, – сказал Дмитрий Селюк.
В 29 матчах минувшего сезона Мир РПЛ на счету 26-летнего форварда 11 голов и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.
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Интересно, где ему заметно больше будут платить.
Или это только мечты и хотелки Селюка?