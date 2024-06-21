Селюк об уходе Конате из «Ахмата»: «У него уже возраст, когда надо зарабатывать деньги. В Грозном бюджет не такой, чтобы создать большую подушку безопасности. Рассматриваем крупные предложения» 

Теги премьер-лига Россия Ахмат Дмитрий Селюк Мохамед Конате деньги Футбол

Агент Мохамеда Конате высказался о его уходе из «Ахмата».

— Определенность с новым клубом не могла наступить, потому что только три дня назад он закончил в сборной. Он уехал туда сразу по окончании чемпионата. 

Сегодня у него первый день отпуска. Здесь дело не в Мохамеде, а еще в том, что в Европе практически нет трансферов. Все заняты чемпионатом Европы. Думаю, до конца июня будет тишина, а потом будут смотреть, приобретать и договариваться.

— Почему Мохамед не захотел остаться в «Ахмате»?

— В «Ахмате» его все полностью устраивало. Никогда не говори никогда. Но у Конате уже определенный возраст, когда надо зарабатывать деньги. У «Ахмата», к сожалению, бюджет не такой, который может создать большую подушку безопасности. Мы понимаем, что век футболистов недолог.

— Со стороны других клубов РПЛ есть интерес к Конате?

— Есть.

— Возможно, что он останется в РПЛ?

— Вряд ли. В данном случае Мохамед рассматривает достаточно крупные предложения. Может быть, он два-три года где-то поиграет, супер заработает и с понижением вернется, – сказал Дмитрий Селюк.

В 29 матчах минувшего сезона Мир РПЛ на счету 26-летнего форварда 11 голов и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

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24 комментария
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Ответ Владислав Харламов
26 лет = пора зарабатывать. Я думал, так говорят про последний контракт в 32-33 года
Возможно Конате и есть 32-33, просто на паспорте 26
+86
0
+86
26 лет = пора зарабатывать. Я думал, так говорят про последний контракт в 32-33 года
+24
-2
+22
Ну да, селюк же должен доить футболистов и клубы.
+8
-3
+5
Переписанный. Небось, уже лет 30+, пора и арабов развести на денежки
+6
-2
+4
Ответ Сергей Лютый
Светает в зенит?
Арабы в 2-3 раза больше дадут, причём почти любой клуб.
+3
0
+3
Ответ юра георгиевский
Я, посмотрел его биографию, за 9 лет он сыграл в трёх странах: России, Белоруссии, Армении. Сейчас ему 26 лет, получается он начал играть что ли в 15 лет … ?! 😂 Что-то не очень правдоподобно! 😂 Сто процентов у него есть «африканская переписка».
26 - 9= 17, а не 15, если что ... удачи
+3
-1
+2
Ответ RUSSERG
Ну да, селюк же должен доить футболистов и клубы.
Работа такая, ничего личного
+1
0
+1
Ответ Владислав Харламов
26 лет = пора зарабатывать. Я думал, так говорят про последний контракт в 32-33 года
Все футболисты африканского происхождения переписанного возраста, неизвестно то ли на пять лет больше, то ли на шесть. Я, как-то смотрел французский документальный фильм про эту проблему африканцев в Европе. Их, на самом деле очень много.
+5
-4
+1
Ответ юра георгиевский
Все футболисты африканского происхождения переписанного возраста, неизвестно то ли на пять лет больше, то ли на шесть. Я, как-то смотрел французский документальный фильм про эту проблему африканцев в Европе. Их, на самом деле очень много.
Понятно, что много. Но также понятно, что не все!
+1
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+1
Ответ Владислав Харламов
26 лет = пора зарабатывать. Я думал, так говорят про последний контракт в 32-33 года
Я, посмотрел его биографию, за 9 лет он сыграл в трёх странах: России, Белоруссии, Армении. Сейчас ему 26 лет, получается он начал играть что ли в 15 лет … ?! 😂 Что-то не очень правдоподобно! 😂 Сто процентов у него есть «африканская переписка».
+3
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Ответ Ilya_Panchenko
За 8 лет и начинал он в молодежке Урала
Какая разница, где он начинал-зачинал … ?! Ясно только одно, что-то очень мутно.
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Ответ selso99
Переписанный. Небось, уже лет 30+, пора и арабов развести на денежки
А может 33 +. Поэтому Селюк решил подсуетиться.
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Ответ юра георгиевский
Понятие «развести» здесь не подходит, это скорее относится к простой жизни, а в спортивной все понимают, кто на что идёт, тем более клубам эти деньги ничего не стоят. Разводят аферисты на дорогах.
Деньги всегда чего-то и для кого-то стоят. Или стоили, чтобы их получить.
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в чемпионат КСА наверное хочет перейти
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Работал в "Ахмате" на общественных началах, ага.
Интересно, где ему заметно больше будут платить.
Или это только мечты и хотелки Селюка?
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Крупные предложения это в СА или Катар?
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Ответ юра георгиевский
Я, посмотрел его биографию, за 9 лет он сыграл в трёх странах: России, Белоруссии, Армении. Сейчас ему 26 лет, получается он начал играть что ли в 15 лет … ?! 😂 Что-то не очень правдоподобно! 😂 Сто процентов у него есть «африканская переписка».
За 8 лет и начинал он в молодежке Урала
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Ответ Владислав Харламов
26 лет = пора зарабатывать. Я думал, так говорят про последний контракт в 32-33 года
Подпишет контракт на 3-4 года, поиграет в Европе а в 30 лет можно снова на последний контракт вернуться в РПЛ.
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Ответ юра георгиевский
Понятие «развести» здесь не подходит, это скорее относится к простой жизни, а в спортивной все понимают, кто на что идёт, тем более клубам эти деньги ничего не стоят. Разводят аферисты на дорогах.
Конечно клубам эти деньги ничего не стоят, бюджет региона ведь резиновый, ещё дадут)
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Ответ selso99
Переписанный. Небось, уже лет 30+, пора и арабов развести на денежки
Ему даже больше, чем в РПЛ не дадут в СА. Потому что он играет в чемпионате, который отстранен от ЕК и еще плюс очень важную роль играет медийная составляющая. Таких Конате сейчас очень много будет туда приезжать на просмотры
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Он уже 10 клубов сменил в своей футбольной карьере. Если хотят срубить бабла по- крупному в понимании Селюка, то с таким именем Конате к арабам, если он их заинтересует.
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