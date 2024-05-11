«За Конате начнут гоняться наши топ‑клубы. 6 лет назад он не мог зацепиться ни за один мяч». Григорян о лучшем бомбардире в истории «Ахмата» 

Александр Григорян предрек Мохамеду Конате переход в топ-клуб Мир РПЛ.

С 29 голами форвард стал лучшим бомбардиром « » в истории лиги.

«Шесть лет назад он не мог зацепиться ни за один мяч. Я думаю, что огромную работу с ним провел Талалаев (экс-тренер «Ахмата» – прим. Sports).

Когда мы работали в «Тамбове», он был очень уязвим, испытывал проблемы с тем, чтобы зацепиться за мяч. На данный момент он в этом компоненте один из лучших. Наши топ‑клубы начнут за ним гоняться. Сегодня [в матче «Крылья Советов» – «Ахмат»] он был номер один во всем», — сказал экс-тренер клубов .