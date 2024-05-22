«Ахмат» об уходе Конате по окончании сезона: «Хочет попробовать силы в Европе. Не очень приятно расставаться с ним, но это футбол, к сожалению»

В «Ахмате» сообщили, что Мохамед Конате покинет клуб по окончании сезона.

«Конате не останется в «Ахмате». Он хочет попробовать свои силы в Европе.

Не очень приятно расставаться с таким нападающим, мы бы хотели его сохранить. Но, к сожалению, это футбол», – сказал спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев.