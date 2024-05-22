«Ахмат» об уходе Конате по окончании сезона: «Хочет попробовать силы в Европе. Не очень приятно расставаться с ним, но это футбол, к сожалению»
В «Ахмате» сообщили, что Мохамед Конате покинет клуб по окончании сезона.
«Конате не останется в «Ахмате». Он хочет попробовать свои силы в Европе.
Не очень приятно расставаться с таким нападающим, мы бы хотели его сохранить. Но, к сожалению, это футбол», – сказал спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев.
Конате выступает за «Ахмат» с 2021 года. В нынешнем сезоне 26-летний форвард отметился 11 голами в 28 матчах. Его статистика доступна здесь.