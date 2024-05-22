«Ахмат» об уходе Конате по окончании сезона: «Хочет попробовать силы в Европе. Не очень приятно расставаться с ним, но это футбол, к сожалению»

Теги премьер-лига Россия трансферы Ахмат Руслан Газзаев Матч ТВ Мохамед Конате Футбол

В «Ахмате» сообщили, что Мохамед Конате покинет клуб по окончании сезона.

«Конате не останется в «Ахмате». Он хочет попробовать свои силы в Европе.

Не очень приятно расставаться с таким нападающим, мы бы хотели его сохранить. Но, к сожалению, это футбол», – сказал спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев.

Конате выступает за «Ахмат» с 2021 года. В нынешнем сезоне 26-летний форвард отметился 11 голами в 28 матчах. Его статистика доступна здесь.

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9 комментариев
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На трансфермаркете пишут, что интерес якобы есть от Лиона, Лестера и ещё кто-то третий
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Это значит в Зенит ?))
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Менеджеры бестолковые раз лучший футболист уходит бесплатно.
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Это значит в Локомотив 🚂
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В локо бы его ,круто было бы
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если конате уйдет увидите как он потеряется соеди других игроков и сядет спорт.трусами скамейку протирать как обычно бывает.
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